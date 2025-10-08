https://sarabic.ae/20251008/بيلاؤوسوف-الوضع-الحالي-في-آسيا-الوسطى-لا-يزال-صعبا-للغاية-1105766846.html
بيلاؤوسوف: الوضع الحالي في آسيا الوسطى لا يزال صعبا للغاية
بيلاؤوسوف: الوضع الحالي في آسيا الوسطى لا يزال صعبا للغاية
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن الظروف الراهنة تقتضي تعزيز التعاون العسكري والتقني بين روسيا وطاجيكستان.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الطاجيكستاني، إمام علي سوبيرزودا: "يشمل ذلك التعاون العسكري، وتبادل الخبرات، والتدريب، والتعاون العسكري التقني. كل هذا يعمل بالفعل معًا، ونحن بحاجة إلى مزيد من التطوير. وسيُسهم اجتماع اليوم مساهمة كبيرة في هذا الصدد".

وأشار بيلاؤوسوف إلى أن الوضع الراهن في آسيا الوسطى لا يزال صعبا، وقال: "الكثير يعتمد اليوم على التعاون بين وزاراتنا العسكرية، وقبل كل شيء على الاستقرار في آسيا الوسطى. ولا يزال الوضع الراهن صعبا للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
بيلاؤوسوف: الوضع الحالي في آسيا الوسطى لا يزال صعبا للغاية
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن الظروف الراهنة تقتضي تعزيز التعاون العسكري والتقني بين روسيا وطاجيكستان.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الطاجيكستاني، إمام علي سوبيرزودا: "يشمل ذلك التعاون العسكري، وتبادل الخبرات، والتدريب، والتعاون العسكري التقني. كل هذا يعمل بالفعل معًا، ونحن بحاجة إلى مزيد من التطوير. وسيُسهم اجتماع اليوم مساهمة كبيرة في هذا الصدد".
وأشار بيلاؤوسوف إلى أن الوضع الراهن في آسيا الوسطى لا يزال صعبا، وقال: "الكثير يعتمد اليوم على التعاون بين وزاراتنا العسكرية، وقبل كل شيء على الاستقرار في آسيا الوسطى. ولا يزال الوضع الراهن صعبا للغاية".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.