بوتين: عدد من الدول الآن تفكر وتستعد لإجراء تجارب نووية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين: عدد من الدول الآن تفكر وتستعد لإجراء تجارب نووية
بوتين: عدد من الدول الآن تفكر وتستعد لإجراء تجارب نووية
سبوتنيك عربي
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى طاجيكستان: "بعض الدول تفكر في إجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".وأضاف: "يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي علينا إجراء تجارب شاملة للأسلحة النووية، وبعض الدول تفكر في ذلك، على حد علمنا، بل وتستعد له. لذلك قلت إنهم إذا أجروا تجارب، فسنفعل الشيء ذاته".وكان الرئيس الروسي، وصل إلى طاجيكستان يوم الأربعاء الماضي، في زيارة دولة استغرقت 3 أيام، وتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستانبوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطىبوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "هناك دول تدرس بل وتستعد لإجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى طاجيكستان: "بعض الدول تفكر في إجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".
وأضاف: "يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي علينا إجراء تجارب شاملة للأسلحة النووية، وبعض الدول تفكر في ذلك، على حد علمنا، بل وتستعد له. لذلك قلت إنهم إذا أجروا تجارب، فسنفعل الشيء ذاته".

وأكد الرئيس الروسي بأن الردع النووي الروسي أكثر تطورا من الردع النووي لدى الدول الأخرى.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان
13:39 GMT

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمره الصحفي إن "حداثة ردعنا النووي أعلى من الردع نووي في أي دولة أخرى، ونحن نعمل على تطوير كل هذا بنشاط كبير".

وكان الرئيس الروسي، وصل إلى طاجيكستان يوم الأربعاء الماضي، في زيارة دولة استغرقت 3 أيام، وتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
