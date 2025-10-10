https://sarabic.ae/20251010/بوتين-عدد-من-الدول-الآن-تفكر-وتستعد-لإجراء-تجارب-نووية-1105846054.html
بوتين: عدد من الدول الآن تفكر وتستعد لإجراء تجارب نووية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "هناك دول تدرس بل وتستعد لإجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل". 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى طاجيكستان: "بعض الدول تفكر في إجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".وأضاف: "يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي علينا إجراء تجارب شاملة للأسلحة النووية، وبعض الدول تفكر في ذلك، على حد علمنا، بل وتستعد له. لذلك قلت إنهم إذا أجروا تجارب، فسنفعل الشيء ذاته".وكان الرئيس الروسي، وصل إلى طاجيكستان يوم الأربعاء الماضي، في زيارة دولة استغرقت 3 أيام، وتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "هناك دول تدرس بل وتستعد لإجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى طاجيكستان: "بعض الدول تفكر في إجراء تجارب نووية ونحن على علم بذلك وسنرد بالمثل".
وأضاف: "يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي علينا إجراء تجارب شاملة للأسلحة النووية، وبعض الدول تفكر في ذلك، على حد علمنا، بل وتستعد له. لذلك قلت إنهم إذا أجروا تجارب، فسنفعل الشيء ذاته".
وأكد الرئيس الروسي بأن الردع النووي الروسي أكثر تطورا من الردع النووي لدى الدول الأخرى.
وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمره الصحفي إن "حداثة ردعنا النووي أعلى من الردع نووي في أي دولة أخرى، ونحن نعمل على تطوير كل هذا بنشاط كبير".
وكان الرئيس الروسي، وصل إلى طاجيكستان يوم الأربعاء الماضي، في زيارة دولة استغرقت 3 أيام، وتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.