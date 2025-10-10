https://sarabic.ae/20251010/متحدثة-باسم-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-بغزة-تعلق-لـسبوتنيك-على-الإغاثة-في-القطاع-1105854946.html

متحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة تعلق لـ"سبوتنيك" على الإغاثة في القطاع

متحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة تعلق لـ"سبوتنيك" على الإغاثة في القطاع

علقت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي وقّعه الوسطاء... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت شيريفكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه فرصة مهمة قد تتيح أخيرا إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمن يعانون منذ عامين من الحرب المتواصلة".ومضت قائلة: "نحن مستعدون لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، حالما تسمح الظروف بذلك".وختمت حديثها، قائلة: "نأمل أن نرى زيادة في كميات المساعدات وتحسنا في الظروف الميدانية لنتمكن من إيصالها إلى المحتاجين في أقرب وقت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء 72 ساعة وفي نهايتها سيطلق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس المحتجزين في قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، ظهر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية في غزة، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي).وأوضح الجيش، في بيانه، أنه "ابتداء من الساعة 12:00 تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في أحدث خطوط الانتشار، وفقا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين". وأفاد بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل عملها للقضاء على أي تهديد فوري".وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

