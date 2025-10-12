https://sarabic.ae/20251012/عراقجي-لا-توجد-مفاوضات-مع-الغرب-بشأن-المقاومة-وجمیع-الحوارات-حصرا-حول-الملف-النووي-1105893171.html

عراقجي: لا توجد مفاوضات مع الغرب بشأن المقاومة وجمیع الحوارات حصرا حول الملف النووي

عراقجي: لا توجد مفاوضات مع الغرب بشأن المقاومة وجمیع الحوارات حصرا حول الملف النووي

سبوتنيك عربي

صرح وزیر الخارجیة الإیراني، عباس عراقجي، أن حوارات بلاده مع الغرب کانت حصرا في إطار الملف النووي، ولا توجد ولن تكون هناك أي صلة بین القضایا الإقلیمیة أو موضوع... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T06:17+0000

2025-10-12T06:17+0000

2025-10-12T06:17+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg

وأفادت وکالة "تسنیم" الدولیة، يوم السبت، بأن تصريحات عراقجي، جاءت في مقابلة تلفزيونية أكد خلالها أن إیران تدعم أي خطة سلام حقیقیة تؤدي إلى وقف الجرائم والإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وحذر عراقجي من أن "التجربة أثبتت أن الكيان الصهیوني لم یلتزم أبدا بالاتفاقیات ووقف إطلاق النار، وإیران حذرت من تكرار خیانات الماضي" مطالبا بمراقبة جادة لتنفیذ أي اتفاق لمنع انتهاکه.وقال وزير الخارجية الإيراني إن "قرار وقف إطلاق النار اتخذ من قبل فصائل المقاومة وینبع من إرادة الشعب الفلسطیني. وقد أکدت الخارجیة الایرانیة فی بیان رسمي أن وقف إطلاق النار لا یجب أن یمنع ملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20251009/إيران-تصدر-بيانا-بعد-الاتفاق-على-وقف-الحرب-في-غزة-وتحذر-1105805940.html

https://sarabic.ae/20251011/السيسي-نعتزم-استضافة-مؤتمر-دولي-لإعادة-إعمار-غزة-1105877422.html

قطاع غزة

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار