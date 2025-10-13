https://sarabic.ae/20251013/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-ترامب-يضغط-للوصول-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1105932726.html
أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا
أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T09:39+0000
2025-10-13T09:39+0000
2025-10-13T09:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
ترامب
تسوية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وقال بدوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تشكل صواريخ "توماهوك" تهديدًا مباشرًا لروسيا وخطًا أحمر بالنسبة إليها، ولن تسمح بوصولها إلى جوارها، خصوصًا مع احتمال تزويدها من قبل أوكرانيا بالقنبلة القذرة".وأشار بدوي إلى أن "قمة ألاسكا أفرزت حالة من القطبية الثنائية على صعيد العالم تمثلت بواشنطن وموسكو، مع ابتعاد واضح للعواصم الأوروبية عن مراكز القرار".وأضاف بدوي: "الأوروبيون يسعون من خلال دعم أوكرانيا والتصعيد العسكري إلى تحقيق مكاسب ومساومات تخدم مصالحهم، بينما يتجنب ترامب الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهة، لكنه في الوقت نفسه لا يملك السيطرة الكاملة على القرار، في ظل نفوذ الدولة العميقة التي لا تزال تعتبر موسكو عدوة، إلى جانب التيار المؤيد لعودة الحلف الغربي و"ناتو" القديم وإحياء الصراع بين الشرق والغرب، فضلًا عن الرهانات على عدم استمرار ترامب في الحكم".وختم بدوي: "الحاجة الأوكرانية تحولت إلى فرصة للطمع الاقتصادي والمالي لدى بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الصراع وبيع السلاح، في حين لم يعد أمام روسيا سوى المضيّ في موقفها الحازم للحفاظ على مصالحها وحقوقها لتحقيق التوازن الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي في ظل تفوقها على أوكرانيا والدول الأوروبية".
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-قد-أناقش-صواريخ-توماهوك-مع-بوتين-1105922218.html
https://sarabic.ae/20251012/لوكاشينكو-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-لن-يحدث-1105899912.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, تسوية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, تسوية, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا
حصري
علّق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وإمكانية مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن "ترامب يجيد التفاوض كرجل أعمال، ويحاول ممارسة الضغط للوصول إلى تسوية قبل وصول هذه الصواريخ".
وقال بدوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تشكل صواريخ "توماهوك" تهديدًا مباشرًا لروسيا وخطًا أحمر بالنسبة إليها، ولن تسمح بوصولها إلى جوارها، خصوصًا مع احتمال تزويدها من قبل أوكرانيا بالقنبلة القذرة".
وأضاف: "تطلب كييف أنظمة دفاع جوي وصواريخ "توماهوك" لأنها تواجه ضغطًا عسكريًا روسيًا كبيرًا، وأن الجيش الأمريكي أعلن أن مخزون هذه الصواريخ لا يكفي لتزويد أوكرانيا بها، في وقت تتراجع فيه المراهنة على الدعم العسكري الأوروبي وتعزيز القدرات الأوكرانية، مقابل تمسك موسكو بإرادة صلبة للتفاوض نحو حل سلمي يرضي جميع الأطراف".
وأشار بدوي إلى أن "قمة ألاسكا أفرزت حالة من القطبية الثنائية على صعيد العالم تمثلت بواشنطن وموسكو
، مع ابتعاد واضح للعواصم الأوروبية عن مراكز القرار".
ورأى أن "ترامب يؤمن بمنطق القوة، ويسعى إلى الحفاظ على التناغم ومد قنوات الاتصال، العلنية والسرية، بين البيت الأبيض والكرملين، من أجل تحقيق أهدافه والوصول إلى صفقات اقتصادية تعزز موقعه في الداخل الأمريكي".
وأضاف بدوي: "الأوروبيون يسعون من خلال دعم أوكرانيا والتصعيد العسكري
إلى تحقيق مكاسب ومساومات تخدم مصالحهم، بينما يتجنب ترامب الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهة، لكنه في الوقت نفسه لا يملك السيطرة الكاملة على القرار، في ظل نفوذ الدولة العميقة التي لا تزال تعتبر موسكو عدوة، إلى جانب التيار المؤيد لعودة الحلف الغربي و"ناتو" القديم وإحياء الصراع بين الشرق والغرب، فضلًا عن الرهانات على عدم استمرار ترامب في الحكم".
وختم بدوي: "الحاجة الأوكرانية تحولت إلى فرصة للطمع الاقتصادي والمالي لدى بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الصراع
وبيع السلاح، في حين لم يعد أمام روسيا سوى المضيّ في موقفها الحازم للحفاظ على مصالحها وحقوقها لتحقيق التوازن الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي في ظل تفوقها على أوكرانيا والدول الأوروبية".