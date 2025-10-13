عربي
أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا
علّق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"،...
أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا

09:39 GMT 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
حصري
علّق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وإمكانية مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن "ترامب يجيد التفاوض كرجل أعمال، ويحاول ممارسة الضغط للوصول إلى تسوية قبل وصول هذه الصواريخ".
وقال بدوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تشكل صواريخ "توماهوك" تهديدًا مباشرًا لروسيا وخطًا أحمر بالنسبة إليها، ولن تسمح بوصولها إلى جوارها، خصوصًا مع احتمال تزويدها من قبل أوكرانيا بالقنبلة القذرة".
وأضاف: "تطلب كييف أنظمة دفاع جوي وصواريخ "توماهوك" لأنها تواجه ضغطًا عسكريًا روسيًا كبيرًا، وأن الجيش الأمريكي أعلن أن مخزون هذه الصواريخ لا يكفي لتزويد أوكرانيا بها، في وقت تتراجع فيه المراهنة على الدعم العسكري الأوروبي وتعزيز القدرات الأوكرانية، مقابل تمسك موسكو بإرادة صلبة للتفاوض نحو حل سلمي يرضي جميع الأطراف".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: قد أناقش مسألة صواريخ "توماهوك" مع بوتين
00:12 GMT
وأشار بدوي إلى أن "قمة ألاسكا أفرزت حالة من القطبية الثنائية على صعيد العالم تمثلت بواشنطن وموسكو، مع ابتعاد واضح للعواصم الأوروبية عن مراكز القرار".
ورأى أن "ترامب يؤمن بمنطق القوة، ويسعى إلى الحفاظ على التناغم ومد قنوات الاتصال، العلنية والسرية، بين البيت الأبيض والكرملين، من أجل تحقيق أهدافه والوصول إلى صفقات اقتصادية تعزز موقعه في الداخل الأمريكي".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
أمس, 11:33 GMT
وأضاف بدوي: "الأوروبيون يسعون من خلال دعم أوكرانيا والتصعيد العسكري إلى تحقيق مكاسب ومساومات تخدم مصالحهم، بينما يتجنب ترامب الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهة، لكنه في الوقت نفسه لا يملك السيطرة الكاملة على القرار، في ظل نفوذ الدولة العميقة التي لا تزال تعتبر موسكو عدوة، إلى جانب التيار المؤيد لعودة الحلف الغربي و"ناتو" القديم وإحياء الصراع بين الشرق والغرب، فضلًا عن الرهانات على عدم استمرار ترامب في الحكم".
وختم بدوي: "الحاجة الأوكرانية تحولت إلى فرصة للطمع الاقتصادي والمالي لدى بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الصراع وبيع السلاح، في حين لم يعد أمام روسيا سوى المضيّ في موقفها الحازم للحفاظ على مصالحها وحقوقها لتحقيق التوازن الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي في ظل تفوقها على أوكرانيا والدول الأوروبية".
