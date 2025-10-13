https://sarabic.ae/20251013/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-ترامب-يضغط-للوصول-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1105932726.html

أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا

أستاذ في العلاقات الدولية: ترامب يضغط للوصول إلى تسوية في أوكرانيا

علّق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حبيب بدوي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بدوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تشكل صواريخ "توماهوك" تهديدًا مباشرًا لروسيا وخطًا أحمر بالنسبة إليها، ولن تسمح بوصولها إلى جوارها، خصوصًا مع احتمال تزويدها من قبل أوكرانيا بالقنبلة القذرة".وأشار بدوي إلى أن "قمة ألاسكا أفرزت حالة من القطبية الثنائية على صعيد العالم تمثلت بواشنطن وموسكو، مع ابتعاد واضح للعواصم الأوروبية عن مراكز القرار".وأضاف بدوي: "الأوروبيون يسعون من خلال دعم أوكرانيا والتصعيد العسكري إلى تحقيق مكاسب ومساومات تخدم مصالحهم، بينما يتجنب ترامب الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهة، لكنه في الوقت نفسه لا يملك السيطرة الكاملة على القرار، في ظل نفوذ الدولة العميقة التي لا تزال تعتبر موسكو عدوة، إلى جانب التيار المؤيد لعودة الحلف الغربي و"ناتو" القديم وإحياء الصراع بين الشرق والغرب، فضلًا عن الرهانات على عدم استمرار ترامب في الحكم".وختم بدوي: "الحاجة الأوكرانية تحولت إلى فرصة للطمع الاقتصادي والمالي لدى بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الصراع وبيع السلاح، في حين لم يعد أمام روسيا سوى المضيّ في موقفها الحازم للحفاظ على مصالحها وحقوقها لتحقيق التوازن الجيوسياسي والعسكري والاقتصادي في ظل تفوقها على أوكرانيا والدول الأوروبية".

