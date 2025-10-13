https://sarabic.ae/20251013/خبراء-يوضحون-الأبعاد-الأمنية-والسياسية-لـقمة-السلام-في-شرم-الشيخ-1105955250.html

خبراء يوضحون الأبعاد الأمنية والسياسية لـ"قمة السلام" في شرم الشيخ

تعقد، اليوم الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

ووصل عدد من قادة وزعماء الدول إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم، حيث استقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.قال العميد عبد الله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن حضور القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم إلى شرم الشيخ، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يعكس أهمية الحدث وعمق الجراح التي خلفتها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وقعت أمام أنظار العالم في ظل صمت دولي استمر لما يقارب العامين.تحركات سياسيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه خلال الأشهر الماضية، ولأسباب متعددة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بالرئيس ترامب، بالتحرك السياسي عبر تقديم خطته التي - في اعتقادي - لم تكن لتُنفذ في هذا التوقيت لولا تصاعد الغضب العالمي، واعتراف أكثر من 155 دولة بدولة فلسطين، إضافة إلى الحراك الشعبي الأمريكي الذي تجلى في الجامعات وغيرها من المؤسسات. وتابع:ويرى أن تحويل الاتفاق إلى "اتفاقية دولية"، بحضور هذا العدد من القادة والزعماء، يمنحه شرعية أقوى، ويضع "الكيان الإسرائيلي" أمام التزام دولي واضح، كما أنه يشكل ضغطاً سياسياً على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أدرك الرئيس ترامب ذلك أم لا، لدفع إسرائيل نحو قبول المبادرة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية ومصر وبقية الدول العربية.الأبعاد الأمنية للاتفاقوفق الخبير السعودي، فإن الأبعاد الأمنية تتمثل في نقاط عدة أهمها:ما الذي يعنيه حضور باكستان؟فيما قال الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، إن وجود باكستان له علاقة بكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، كما أن لها علاقة طيبة مع ترامب فيما يخص السلام الذي عمل عليه بينها وبين الهند.‎وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، هذا بداية مسار سلام، كما أن الأبعاد الأمنية ستكون جد مهمة، خاصة من خلال مشاركة العديد من الدول لتكون ضمن مسار التهدئة في المنطقة.أهداف القمةتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.وقد تغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.من المقرر، أن تعقد قمة السلام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت مصر، عقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت مصر، وهبوط طائرته في مطار شرم الشيخ الدولي.التأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسطقد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتسرع في إعادة إعمار غزة، مما يغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.

الأخبار

