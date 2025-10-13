عربي
خبراء يوضحون الأبعاد الأمنية والسياسية لـ"قمة السلام" في شرم الشيخ
خبراء يوضحون الأبعاد الأمنية والسياسية لـ"قمة السلام" في شرم الشيخ
تعقد، اليوم الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
خبراء يوضحون الأبعاد الأمنية والسياسية لـ"قمة السلام" في شرم الشيخ

ووصل عدد من قادة وزعماء الدول إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم، حيث استقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.قال العميد عبد الله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن حضور القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم إلى شرم الشيخ، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يعكس أهمية الحدث وعمق الجراح التي خلفتها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وقعت أمام أنظار العالم في ظل صمت دولي استمر لما يقارب العامين.تحركات سياسيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه خلال الأشهر الماضية، ولأسباب متعددة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بالرئيس ترامب، بالتحرك السياسي عبر تقديم خطته التي - في اعتقادي - لم تكن لتُنفذ في هذا التوقيت لولا تصاعد الغضب العالمي، واعتراف أكثر من 155 دولة بدولة فلسطين، إضافة إلى الحراك الشعبي الأمريكي الذي تجلى في الجامعات وغيرها من المؤسسات. وتابع:ويرى أن تحويل الاتفاق إلى "اتفاقية دولية"، بحضور هذا العدد من القادة والزعماء، يمنحه شرعية أقوى، ويضع "الكيان الإسرائيلي" أمام التزام دولي واضح، كما أنه يشكل ضغطاً سياسياً على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أدرك الرئيس ترامب ذلك أم لا، لدفع إسرائيل نحو قبول المبادرة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية ومصر وبقية الدول العربية.الأبعاد الأمنية للاتفاقوفق الخبير السعودي، فإن الأبعاد الأمنية تتمثل في نقاط عدة أهمها:ما الذي يعنيه حضور باكستان؟فيما قال الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، إن وجود باكستان له علاقة بكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، كما أن لها علاقة طيبة مع ترامب فيما يخص السلام الذي عمل عليه بينها وبين الهند.‎وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، هذا بداية مسار سلام، كما أن الأبعاد الأمنية ستكون جد مهمة، خاصة من خلال مشاركة العديد من الدول لتكون ضمن مسار التهدئة في المنطقة.أهداف القمةتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.وقد تغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.من المقرر، أن تعقد قمة السلام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت مصر، عقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت مصر، وهبوط طائرته في مطار شرم الشيخ الدولي.التأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسطقد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتسرع في إعادة إعمار غزة، مما يغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.
تابعنا عبر
تعقد، اليوم الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصل عدد من قادة وزعماء الدول إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم، حيث استقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعد "قمة السلام" في شرم الشيخ محطة مهمة في مسار وقف الحرب في غزة، وبدء العمل على حل الدولتين، بدعم دولي غير مسبوق.

قال العميد عبد الله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن حضور القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم إلى شرم الشيخ، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يعكس أهمية الحدث وعمق الجراح التي خلفتها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وقعت أمام أنظار العالم في ظل صمت دولي استمر لما يقارب العامين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
نتنياهو يعتذر عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
10:33 GMT
تحركات سياسية
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه خلال الأشهر الماضية، ولأسباب متعددة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بالرئيس ترامب، بالتحرك السياسي عبر تقديم خطته التي - في اعتقادي - لم تكن لتُنفذ في هذا التوقيت لولا تصاعد الغضب العالمي، واعتراف أكثر من 155 دولة بدولة فلسطين، إضافة إلى الحراك الشعبي الأمريكي الذي تجلى في الجامعات وغيرها من المؤسسات. وتابع:

الاتفاق يعد خطوة مهمة في مرحلة حساسة، وقد يكون بداية لتحول سياسي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بشرط ألا يكتفى بتوقيع الاتفاق فقط.

ويرى أن تحويل الاتفاق إلى "اتفاقية دولية"، بحضور هذا العدد من القادة والزعماء، يمنحه شرعية أقوى، ويضع "الكيان الإسرائيلي" أمام التزام دولي واضح، كما أنه يشكل ضغطاً سياسياً على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أدرك الرئيس ترامب ذلك أم لا، لدفع إسرائيل نحو قبول المبادرة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية ومصر وبقية الدول العربية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
وزير الخارجية الإيراني يوضح سبب عدم حضور بلاده في قمة شرم الشيخ
أمس, 22:11 GMT
الأبعاد الأمنية للاتفاق
وفق الخبير السعودي، فإن الأبعاد الأمنية تتمثل في نقاط عدة أهمها:
- تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف نزيف الدم.
- تقليص احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
- تعزيز الثقة بين الأطراف الدولية والإقليمية.
- فتح المجال أمام جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
ويرى الخبير الأمني أن قمة السلام في شرم الشيخ تحتاج لخطوات هامة فيما بعد منها:
- ترتيب البيت الداخلي للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
- تعزيز العلاقات والتعاون المشترك لتنفيذ بنود الاتفاق.
- ممارسة ضغوط دبلوماسية على الولايات المتحدة لحث إسرائيل على قبول حل الدولتين.
- إطلاق برامج دعم وإعمار لقطاع غزة.
- العمل على ترسيخ السلام والأمن في المنطقة عبر مبادرات مستدامة.
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة
05:46 GMT
ما الذي يعنيه حضور باكستان؟
فيما قال الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، إن وجود باكستان له علاقة بكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، كما أن لها علاقة طيبة مع ترامب فيما يخص السلام الذي عمل عليه بينها وبين الهند.

‎وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حضور هذا العدد الكبير من القادة الدوليين يمثل بداية لمسار سلام في الشرق الأوسط، يأخذ بالاعتبار طلبات الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن الفلسطينيين سيحققون ذلك عبر الدول العربية، حيث يلعب مصر والأردن دورًا مهمًا جدا، بالإضافة إلى الإمارات والسعودية.

‎وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، هذا بداية مسار سلام، كما أن الأبعاد الأمنية ستكون جد مهمة، خاصة من خلال مشاركة العديد من الدول لتكون ضمن مسار التهدئة في المنطقة.
أهداف القمة
تهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وقد تغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
عمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو وترامب
09:12 GMT
من المقرر، أن تعقد قمة السلام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت مصر، عقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت مصر، وهبوط طائرته في مطار شرم الشيخ الدولي.
التأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسط
قد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.
مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتسرع في إعادة إعمار غزة، مما يغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.
