https://sarabic.ae/20251014/أردوغان-اتفاق-غزة-الموقع-في-مصر-لا-يمثل-حلا-للمشكلة-الفلسطينية-بل-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-1105990195.html

أردوغان: اتفاق غزة الموقع في مصر لا يمثل حلا للمشكلة الفلسطينية بل اتفاق لوقف إطلاق النار

أردوغان: اتفاق غزة الموقع في مصر لا يمثل حلا للمشكلة الفلسطينية بل اتفاق لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها على الحكومة الإسرائيلية خلال هذه المرحلة، لتنفيذ اتفاق... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T10:14+0000

2025-10-14T10:14+0000

2025-10-14T10:14+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

رجب طيب أردوغان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة العائدة من مصر، إن "اتفاق غزة الموقع في مصر لا يمثل حلا للمشكلة الفلسطينية، بل اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن "إعادة إعمار غزة وتعافيها أمر مهم للغاية".وتابع: "بحثنا الدول التي يمكن أن تشارك في جهود الإعمار إلى جانب تركيا"، مشددا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما وألا تسجل أي انتهاكات له.وأكد الرئيس التركي أن "تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى عازمة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، مردفا: "علينا مواصلة الوقوف مع غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20251014/ماذا-قالت-الصحافة-العربية-عن-اتفاقية-شرم-الشيخ-لوقف-حرب-غزة-1105984286.html

https://sarabic.ae/20251014/بلدية-غزة-90-من-شوارع-المدينة-مدمرة-بشكل-كلي-أو-جزئي-بسبب-الحرب-الإسرائيلية-1105982552.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, رجب طيب أردوغان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم