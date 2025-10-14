https://sarabic.ae/20251014/أردوغان-اتفاق-غزة-الموقع-في-مصر-لا-يمثل-حلا-للمشكلة-الفلسطينية-بل-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-1105990195.html
أردوغان: اتفاق غزة الموقع في مصر لا يمثل حلا للمشكلة الفلسطينية بل اتفاق لوقف إطلاق النار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها على الحكومة الإسرائيلية خلال هذه المرحلة، لتنفيذ اتفاق... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة العائدة من مصر، إن "اتفاق غزة الموقع في مصر لا يمثل حلا للمشكلة الفلسطينية، بل اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن "إعادة إعمار غزة وتعافيها أمر مهم للغاية".وتابع: "بحثنا الدول التي يمكن أن تشارك في جهود الإعمار إلى جانب تركيا"، مشددا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما وألا تسجل أي انتهاكات له.وأكد الرئيس التركي أن "تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى عازمة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، مردفا: "علينا مواصلة الوقوف مع غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
