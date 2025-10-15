https://sarabic.ae/20251015/مكتب-نتنياهو-حماس-ملزمة-بإعادة-كل-الجثامين-ولا-مجال-للمساومة-1106023423.html

مكتب نتنياهو: "حماس" ملزمة بإعادة كل الجثامين ولا مجال للمساومة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن "الحكومة وأجهزة البحث والإنقاذ ملتزمة وتعمل لإعادة كل جثامين الأسرى لدفنهم بشكل لائق في وطنهم". 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وطالب المكتب، في بيان له، حركة حماس الفلسطينية، التي وصفها بالـ"منظمة الإرهابية"، بـ"الالتزام بتعهداتها تجاه الوسطاء وإعادة جميع المختطفين القتلى"، مؤكدًا أنه "لا مجال للمساومة".ودعت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، "الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن "الحركة تتابع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين إسرائيليين"، على حد قولها.وأضافت تلك الوسائل أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الثلاثاء، إن "تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، سيستغرق وقتًا"، ووصفت الأمر بأنه "تحدٍ هائل بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة".ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".

