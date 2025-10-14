https://sarabic.ae/20251014/رئيس-بلدية-غزة-90-من-القطاع-مدمر-وشعبنا-متمسك-بأرضه-ولن-يتخلى-عنها--1106008105.html

رئيس بلدية غزة: 90% من القطاع مدمر وشعبنا متمسك بأرضه ولن يتخلى عنها

رئيس بلدية غزة: 90% من القطاع مدمر وشعبنا متمسك بأرضه ولن يتخلى عنها

تحدث رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، عن الصورة العامة في القطاع والظروف القاسية التي عاشها الغزاويون خلال الحرب التي استمرت لعامين، وما خلفته من تحديات إنسانية... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح السراج في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أهالي غزة كانوا يكتفون بوجبة واحدة يوميا دون الشعور بالشبع على مدى شهور طويلة، واضطر بعضهم إلى تناول الطعام المخصص للطيور في ظل انعدام الغذاء، حتى أن الحصول على رغيف خبز كان يعد إنجازا كبيرا". وأضاف أن "الاحتلال كان يسمح بتسليم المساعدات في مناطق خالية من السكان، ما اضطر المدنيين إلى التوجه إلى مناطق بعيدة وخطرة، كانت بمثابة مصيدة للعديد منهم".وفي ما يخص القطاع الطبي، قال السراج إنه "خارج الخدمة بالمقياس العالمي"، موضحا أن "ما تبقى من المستشفيات لا يقدم سوى خدمات محدودة جدا، في ظل غياب الكهرباء والوقود واعتقال عدد من الأطباء"، مشيرا إلى أن "عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة جزئيا لا يتجاوز 15 من أصل 35 في قطاع غزة".وفي ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية، أشار السراج إلى أن "حركة دخول شاحنات المواد الغذائية والطبية جيدة لكنها ما زالت غير كافية"، موضحا أن "المواد المتوافرة تباع بأسعار تجارية مرتفعة جدا، بينما المساعدات لم تصل بعد بالشكل المنظم المطلوب لتوزيعها بعدالة وتحقيق الأمن الغذائي".وحول العودة التلقائية والسريعة للسكان إلى منازلهم، أكد السراج أن "الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتخلى عنها"، موضحا أن "غالبية سكان غزة ما زالوا في القطاع، بعد أن فقدت غزة نحو 200 ألف بين شهيد وجريح، فيما غادرها قرابة 150 ألف شخص لأسباب تتعلق بالعلاج أو التعليم أو غيرها".وفي ختام حديثه، وجه السراج رسالة إلى الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقه في العيش الكريم وتقرير مصيره، في دولة مستقلة ذات سيادة، يختار شعبها من يحكمه ديمقراطيا، من دون أي وصاية خارجية". وقال: "نريد دولتنا المستقلة وحدودنا المفتوحة بإرادتنا، دون قيود على حركة الأفراد أو على البضائع والتجارة. نريد زراعة أرضنا وتحقيق أمننا الغذائي وتصدير فائض إنتاجنا، والتعليم لأطفالنا، والحصول على احتياجاتنا دون تحكم أو قيود من أي جهة أو دولة، وإنهاء الاحتلال بشكل عاجل".ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزةوثيقة غزة: أمريكا ترى أن السلام الدائم يتحقق بضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين

