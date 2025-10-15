https://sarabic.ae/20251015/وزير-التعليم-اللبناني-السابق-جودة-التعليم-مرتبطة-بكفاءة-المعلم-وخبرته-1106043815.html

وزير التعليم اللبناني السابق: جودة التعليم مرتبطة بكفاءة المعلم وخبرته

وزير التعليم اللبناني السابق: جودة التعليم مرتبطة بكفاءة المعلم وخبرته

سبوتنيك عربي

أكد عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني السابق، أن جودة التعليم مرتبطة بنوعية المعلم وكفاءته وخبرته، وقدرته على نقل هذه الخبرة والكفاءة إلى... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T16:44+0000

2025-10-15T16:44+0000

2025-10-15T16:44+0000

حصري

حوارات

العالم العربي

الأخبار

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081652983_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6e9a26b71b1d26f2d1a938d50d6e8413.jpg

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني السابق، حول التعليم في الدول العربية عامة وفي لبنان على وجه الخصوص، فضلا عن رؤيته بشأن مستقبل التعليم وجودته، والمقارنة بين التعليم الحضوري والـ"أونلاين" (التعليم عن بعد).وكان لنا معه هذا الحوار: بداية، في ظل الاكتظاظ الطلابي، كيف يمكن للمدرسة الحكومية أن تضمن جودة التعليم وتطبق المناهج الحديثة التي تركز على الفهم وليس الحفظ؟بداية، أشكرك على هذه الاستضافة.. أعتقد أنه لا يجوز التعميم في قطاع التعليم، فهناك مدارس تعاني من الاكتظاظ، وأخرى تشكو من قلة عدد الطلاب، وإذا أخذنا النموذج اللبناني مثلا، سنجد أن هناك مدارس وثانويات ليس فيها عدد كبير من الطلاب. وعلى هذا الأساس، فإن فكرة الاكتظاظ في المدرسة ليست مطروحة بالشكل المطلق.هناك أيضا فئات ومناطق شعبية حيث لا يوجد تعليم خاص، مما أدى إلى إقبال كبير على المدارس الرسمية والثانوية الرسمية، في حين أن بعضها الآخر يشكو بالفعل من انخفاض عدد الطلاب. وهنا تطرح مسألة الجودة التعليمية، وأعتقد أن الجودة مرتبطة ليس فقط بالعدد، بل بنوعية المعلم، وكفاءته وخبرته، وقدرته على نقل هذه الخبرة والكفاءة إلى تلاميذه، من خلال تحسين آليات التدريس التي يقدمها لهم.وقد أجريت جولات عديدة على مدارس وثانويات ومهنيّات في الجمهورية اللبنانية خلال ثلاث سنوات ونصف تؤكد أن نجاح المدرسة مرتبط بنجاح مديرها. إذا كان المدير كفوء وجدي ويملك روحا مهنية ومواهب تربوية حقيقية، يستطيع في كثير من الأحيان معالجة المشاكل التي يواجهها تلاميذ المدارس الرسمية أو الحكومية.لذلك أعتقد أنه لا يجوز التعميم من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك شكوى من التعقيد وانخفاض المستوى، ولكن هناك أيضا حالات ناجحة جدا في بعض المدارس، وهي مرتبطة بإدارة هذه المدارس.أحد الحلول الإدارية ربما الدوام المزدوج أو الثلاثي، أي دوام صباحي ومسائي. هل هو حل أم جزء من المشكلة؟ وما البدائل المتاحة حاليا؟أعتقد أن هذه تجربة مررنا بها نحن وفي كثير من المدارس التي لا تتسع في فترة واحدة لجميع التلاميذ، فتقسمهم إلى قسمين: قسم قبل الظهر وقسم بعد الظهر أو مسائي.على سبيل المثال، نحن في مدارسنا في لبنان اضطررنا - عند وجود إخوة سوريين اضطروا لترك بلادهم والدخول إلى لبنان - أن نستقبل هؤلاء التلاميذ في المدارس الرسمية في دوام مسائي، لأنه كان هناك أيضا حرص على تجنب الاختلافات بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين، انطلاقا من قناعاتنا الوطنية والأخلاقية والثقافية.أعتقد أن هذا يمكن أن يشكل حلا ناجحا، بشرط ألا يُلقى عبء الدوامين على نفس أفراد الهيئة التعليمية، لأن المعلم لديه قدرة محدودة، ومهنة التعليم ليست مهنة سهلة، بل هي معقدة وصعبة لمن يريد أن يكون معلما ناجحا وتربويا حقيقيا، ومهنة التعليم مُقدَّسة، ولا يمكن إلقاء عبء دوامين كاملين على نفس المعلم، لأن أدائه سيتأثر بالتأكيد، وينخفض مستوى الكفاءة والتربية الذي نرغب في تحقيقه.إذا كان هناك أفراد هيئة تعليمية متخصصون للدوام الصباحي، فيجب أن يكون هناك أفراد هيئة تعليمية مختلفون للدوام المسائي. وأعتقد أنه مع متابعة المدير الكفء، لضمان عدم حصول أي نقص في الكفاءة التربوية، سواء في الدوام الصباحي أو المسائي.كيف تقيّمون تجربة التعليم التي تُسمى "أونلاين"، وخاصة بعد جائحة كورونا؟ هل يمكن أن تكون جزءا من الحل لأزمة الاكتظاظ في المستقبل، خاصة مع وجود التقنية الحديثة وتقنية التعليم عن بُعد؟نحن أيضا مررنا بهذه التجربة خلال فترة كورونا، حيث لم يكن ممكنا في التعليم العالي أو العام ما قبل الجامعة أن يكون التعليم حضوريا، فلجأت بعض المؤسسات التربوية إلى التعليم "أونلاين"، وهذا نظام معمول به في الكثير من الجامعات في التعليم العالي، وفي النظم التربوية في دول متعددة.ولكن هناك عقبات يجب معالجتها عن طريق التشريع: أولا: يجب وضع إطار تشريعي دقيق ومفصل لفكرة التعليم "أونلاين"، فالتعليم "أونلاين" ليس شيئا عاطفيا، ولكن مع النزعة التجارية لبعض القائمين على القطاع التربوي، يُخشى من استغلال فكرة التعليم "أونلاين"، وقبول عدد كبير من التلاميذ لا يتناسب مع الإمكانات الأكاديمية المتوفرة، سواء في الجامعات أو في المدارس.لذلك أصر على القول بأنه يقتضي وضع إطار تشريعي دقيق ومفصل لتنظيم عملية القبول في التعليم عن بُعد.أعود وأقول إن التعليم "أونلاين" له العديد من الإيجابيات، وفي بعض الدول اتخذت بعض الجامعات هذا المنحى، ولكن هناك ضوابط تشريعية وقانونية تحد من الاستغلال الرخيص.لدي نماذج في بعض الجامعات، عندما وقعت أزمة كورونا وأجازت وزارة التربية التعليم "أونلاين"، كانت الإمكانات الأكاديمية والهيئة التعليمية لا تتجاوز استيعاب ألف طالب، وسُجِّل خمسة أو ستة آلاف طالب لتحقيق عائد مالي من رسوم الجامعة أو المدرسة.لذلك أنا حذر جدا وأقول: إذا وُجدت ضوابط تشريعية وقانونية ونظامية صارمة، فلا بأس أن يكون هذا الأمر متاحا. ولكن بالتأكيد فائدة التعليم الحضوري تفوق بمراحل فائدة التعليم "أونلاين"، خصوصاً في المواد العلمية والتطبيقية. فبينما يمكن اللجوء إلى التعليم "أونلاين" في بعض المواد النظرية، فإن التعليم التطبيقي والعلمي لا يمكن إلا أن يكون حضوريا.والامتحانات لا يمكن إلا أن تكون حضوريا، ولا يمكن الاعتماد على الامتحانات "أونلاين"، وهكذا كان الحال في الكثير من الحالات.تطرقت لموضوع الكادر وطريقة التعليم. إذا تحدثنا عن الجانب الخدمي ضمن المدارس.. إلى أي درجة تؤثر سوء البنية التحتية للمدارس، مثل عدم توفر المختبرات أو المكتبات أو حتى المقاعد أو الكهرباء، على التحصيل العلمي للطلاب؟بالتأكيد، يجب أن تتوفر في البيئة المدرسية كل هذه المقومات التي تفضلتم بها. ولكن هناك دول وأنظمة ومدارس تفتقر إلى هذه الإمكانيات، لكننا نعلم أيضاً أن من يرغب في التعلم، حتى لو كان تحت ظل شجرة، سيتعلم، فالتعلم ليس بحاجة إلى بنية تحتية فائقة؛ فالرغبة في العلم لا ترتبط إطلاقا بمستوى البنية التحتية في المدارس أو بتوفر المختبرات.وإذا انطلقنا من هذا المبدأ، فأنا أقول بأنه إذا توفرت كل المختبرات والكهرباء والمياه والبنية التحتية والفصول الدراسية الجيدة والكتب الجيدة وغيرها، فإن ذلك سيشكل بيئة أكثر صحية وملائمة للطلاب بلا شك، ولكن إذا لم تتوفر هذه المقومات كليا أو جزئيا، هل نمنع الطلاب من التعلم؟ إن مقدار العلم الذي يمكن أن يُقدم، حتى في حده الأدنى، هو أفضل بكثير من حرمان الطلاب من التعلم كليا.لا بد من طرح سؤال مهم. وحضرتكم اليوم، كصانع قرار، لا بد أن تتطرق إلى الحديث عن المناهج الدراسية، وخاصة في البلدان العربية… البعض يرى أن المناهج الدراسية في الكثير من البلدان العربية لا تواكب متطلبات سوق العمل الحديث.. ما رأيكم معالي الوزير وهل هناك خطة حقيقية لتطويرها؟هذا سؤال مشروع ومهم. هل فعلا المناهج التربوية في الدول العربية تأخذ بعين الاعتبار دراسات سوق العمل وحاجته إلى إنتاج كفاءات؟ لا أعتقد أن هذا الأمر موجود في الكثير من الدول العربية، لأن كل فريق يتعامل مع الآخر بمعزل، وليس بشكل منسجم أو متفاعل، وفسوق العمل يخلق فرص عمل، بينما الجامعات تنتج شهادات أحيانا لا علاقة لها بمتطلبات سوق العمل.على سبيل المثال، حالة المهندسين في لبنان؛ فهناك أكثر من 6 أو 7 جامعات تخرج مهندسين في لبنان، وكل جامعة تخرج أعدادا كبيرة من المهندسين، والسوق اللبناني قد لا يستوعب هذا العدد الكبير من المهندسين كل سنة. والرد يكون أننا لا نخرج مهندسين للسوق المحلي فقط، بل أيضا للسفر إلى الخارج وهذا يطرح إشكالية أخرى تتمثل في توفير فرص لعجلة التنمية في السوق المحلي.فمثلا، إذا كان السوق المحلي يحتاج إلى 500 مهندس في السنة، بينما يتم تخريج 3000 أو 4000، فحتما سيلجأ الفائض من الخريجين إلى السفر والبحث عن فرص خارج البلد، وهذا ليس بالأمر المريح للبلد، وإن كان له أحيانا مردود اقتصادي من خلال تحويلات المغتربين. ولكن الدول التي تشهد هذه الهجرة بكثافة تحتاج إلى الكثير من السياسات لضمان ألا تغادر هذه الكفاءات وأن تبقى ضمن السياق الحركي للاقتصاد الداخلي، وليس بهذا الشكل العشوائي وغير المخطط.وأنا أدعو الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص الرسمية والخاصة إلى إجراء دراسات دورية لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه طلابها نحو التخصصات التي يحتاجها السوق المحلي لاستيعاب الخريجين من هذه المؤسسات، وإلا فإننا نشجع على موضوع الفائض في التخصصات، وأن تكون خطة الجامعات غير مرتبطة بخطة الحكومة في التنمية الاقتصادية في البلد، عندها يكون هناك شبه انفصال بين الأمرين، وهو ما لا يصب في المصلحة العامة.كيف يمكن التعامل مع هذه ظاهرة هجرة الكفاءات التعليمية من المعلمين المتميزين من القطاع الحكومي إلى الخاص أو المدارس الأجنبية؟الموضوع كله يتعلق بالحوافز، أنا دائما أستعيد تجربة مررت بها لأنني عشتها، فأنا، على سبيل المثال، من فترة من الفترات، كان دخل المعلم في التعليم الرسمي يفوق نظيره في التعليم الخاص، وأتلقى الكثير من طلبات الانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي - هذه مفارقة غريبة وعجيبة! لأنه عادة، القطاع الخاص هو الذي يقدم رواتب أعلى في قطاع التعليم أو في كل القطاعات الأخرى.الذي حصل أنه صارت هناك هجرة معاكسة من الخاص إلى الرسمي، أما الآن، وبعد أن توقفت الميزة التفاضلية في التعليم الرسمي، فإن المعلم في المدارس الرسمية يلجأ بالطبع إلى العمل لساعات إضافية في التعليم الخاص، وهذه الظاهرة شهدناها أيضا وموجودة بكثرة في قطاع المعلمين في لبنان، لأن راتبه لا يكفيه، فيريد أن يحصل على أموال أكثر فيلجأ إلى العمل في المؤسسات التربوية الخاصة.أما بالنسبة للهجرة إلى الخارج، فقد مرت فترة صارت فيها الهجرة إلى الخارج عندما تدنت مستويات الرواتب في القطاع التعليمي، سواء في القطاع الرسمي أو الخاص، فاضطر البعض إلى السفر إلى الخارج حيث توفرت لهم فرص العمل هناك، لكن دعوني أقول إنها ظاهرة محدودة، لم تنتشر بكثرة، بل كانت ظاهرة محدودة لفترة معينة، لأن الهجرة ليست سهلة، وشروط العيش خارج الوطن وخارج بيئته المعتادة ليست سهلة أيضا، لذلك كانت محدودة واقتصرت على عدد غير كبير من أفراد الهيئة التعليمية الذين حصلوا على إجازات بدون راتب وانتدبوا لمدة سنة أو سنتين في مؤسسات تربوية خارج البلد، وجمعوا بعض المدخرات ثم عادوا إلى البلد.بالحديث عن التعاون بين وزارة التربية والقطاع الخاص، هل هناك أي تعاون بين وزارة التربية وبين القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة أو تبني مشاريع تعليمية؟ وما طبيعة هذا التعاون؟وزارة التربية هي المشرفة على قطاع التربية، وهي - إذا أردنا - السلطة المنظمة لقطاع التربية بجميع قطاعاته، فنحن نتحدث عن التعليم المهني، وعن التعليم العام ما قبل الجامعة في مرحلتيه الابتدائية والثانوية، ونتحدث عن التعليم العالي، إذن، هناك القطاعان الخاص والرسمي، وبناء عليه، فإن وزارة التربية هي المنظم لقطاع التربية، الآن، جزء كبير جدا من قطاع التعليم في لبنان هو خاص، فمثلا، لدينا حوالي 75% من طلاب لبنان تقريبا موجودين في القطاع الخاص، والربع فقط موجود في القطاع الرسمي.الدولة لا تتدخل في شؤون القطاع الخاص، فالمدارس الخاصة في لبنان مصانة بالدستور اللبناني وحرية التعليم مصانة بالدستور اللبناني، أي أن سلطة وزارة التربية تقتصر على كونها سلطة منظمة لهذا القطاع، ولا يمكنها أن تتدخل أكثر من ذلك في هذا الموضوع، فإن المشاريع المشتركة؟ لا، لا يوجد.هل تعتقد أن زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم هي الحل الوحيد، أم أن المشكلة تكمن في سوء إدارة الموارد المتاحة؟يمكن القول إنها مزيج بين الأمرين. فبعض الحكومات لا تخصص النسبة الموصى بها عالميا للميزانيات التعليمية، والتي تتراوح عادة بين 13% إلى 15% من ميزانية الدولة السنوية ونجد أن بعض البلدان تخصص فقط 5% أو 7% أو 10%، بدلا من النسبة المعترف بها والتي يجب أن تحظى بها التربية في موازنة الدولة.ومن ناحية أخرى يشكل شحا كبيرا في الموارد المالية المخصصة من الموازنة العامة للدولة لقطاع التربية، ومن ناحية أخرى، قد يكون هناك فساد أو تقصير في إدارة الموارد المالية المتاحة في قطاع التربية. فعندما تُسرَّق الأموال ويغيب الرقابة، وعدم وجود آليات تؤدي إلى حوكمة التصرف بالمال العام، قد يؤدي ذلك إلى العبث ببعض الموارد المالية، مما يفسد عمل المدارس وبعض المؤسسات التربوية الأخرى. لذلك أقول إنه مزيج من العاملين معا.كانت للمعلم قدسية ومكانة رسول في الماضي، ولكن اليوم، ما هي رسالتكم للمعلم الذي يشعر بالإحباط بسبب الظروف الصعبة التي يعمل بها؟المعلم هو الحلقة الأهم في العملية التعليمية، إلى جانب التلميذ بالطبع، ولكن إذا استمررنا على الحال الذي نحن عليه، مع تدني مستوى الدخل لأفراد الأسرة التعليمية في لبنان أو الدول العربية، فسنجد شحا في الإقبال على هذه المهنة الرسولية المهمة.كي يصبح المرء معلما، لا ينبغي أن يكون الأمر مجرد خيار متبقي لمن لا يجد عملا آخر، والمعلم هو شخص مهم جدا في هذه العملية التعليمية، فهو يحتاج إلى جهد وشخصية قوية، ويجب أن يحب هذه المهنة كي يبدع فيها.يجب أن يُكرم المعلم مثل القاضي والعسكري، فهذه جميعها وظائف حيوية جدا لبناء المجتمع. ولتشجيع الإقبال على مهنة التعليم، وحتى لا تضعف مكانة المعلم وتتهاوى هيبته، من المفروض أن تُوفر له الشروط المالية المناسبة التي تضمن له حدا معقولا من العيش الكريم.نحن نواجه أمرا صعبا، فتخيلوا أن معلما كان دخله 1000 أو 1200 دولار في الشهر، وفجأة أصبح دخله 40 دولارا في الشهر! كيف يمكنك أن تطلب من معلم يأخذ 40 دولارا في الشهر أن يدخل الصف ويعلم الأولاد؟ هذا أدى إلى كثير من الإحباط والهجرة وعدم التحمل.إذا توفرت الشروط المالية، سيعود التعليم ليزدهر، ولا غنى عن معلم مرتاح ماليا كي ينخرط في العملية التعليمية بجدية. والأهم من ذلك، أن يبقى المعلم متعلما لنفسه ومطوّرا لها باستمرار، متدربا على الأساليب الجديدة، كي يكتسب المهارات الجديدة التي تؤهله لتطوير مهنة التعليم.ما هي رسالتكم للأب الذي يعاني من تأمين تعليم جيد لأبنائه؟ وما هي رسالتكم للمسؤولين عن التعليم في الوطن العربي؟للأهل دور كبير، هناك مقولة تقول: "الأهل يبيعون أرضهم ليعلموا أولادهم". يعني أن التعليم هو أولوية بالنسبة لهم في عملية تنشئة أولادهم. حتى لو كانوا في حالة ضيق، يبيعون بيتهم أو أي شيء آخر لتوفير التعليم لأولادهم.طبعا التحدي الأكبر هو وجود نظام تعليمي رسمي يستقبل من لا يملك الإمكانيات، حتى لا يصبح التعليم حكرا على الأغنياء، فلا يصح أن يتعلم فقط أولاد الأغنياء، بينما يحرم من لا يملك المال من التعليم، وهذه هي فلسفة وجود المدرسة الرسمية، أن تستقبل الأولاد الذين لا يملكون الإمكانيات.أقول للأهل - مع العلم أن الظروف صعبة - إنني أتفهم معاناتهم من جشع بعض المؤسسات التربوية الخاصة التي تقفز بالرسوم الدراسية من سنة إلى أخرى بنسبة 30% أو 40%، وبالعملة الأجنبية، دون مبررات تستوجب هذه القفزات.ومطالبة الدولة هي أن تعدل القانون وتسمح لوزارة التربية بأن تضع ضوابط للمدارس الخاصة في تحديد قيمة رسومها، وأصبحت المتاجرة هي السائدة، حيث تزيد الرسوم بنسبة أكبر بكثير من الزيادة التي تمنحها للمعلم، فهي لا تزيد للمعلم بنفس النسبة التي تزيد فيها الرسوم.

https://sarabic.ae/20251001/انطلاق-العام-الدراسي-في-ظل-واقع-تعليمي-متأثر-بالدمار-في-جنوب-لبنان-1105489097.html

https://sarabic.ae/20230919/لبنان-انطلاق-العام-الدراسي-في-التعليم-الرسمي-مرهون-بتحسين-رواتب-المعلمين-1081201084.html

https://sarabic.ae/20230921/أزمة-تعليم-أطفال-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-إلى-الواجهة-بعد-خفض-التمويل-1081273475.html

https://sarabic.ae/20230305/لبنان-عودة-جزئية-للتعليم-في-المدارس-الرسمية-1074361539.html

https://sarabic.ae/20230226/لبنان-قطاع-التعليم-الرسمي-يترنح-على-وقع-إضراب-الأساتذة-1074018388.html

https://sarabic.ae/20160921/1020207164.html

https://sarabic.ae/20200508/إلغاء-شهادتي-البريفيه-الأكاديمية-والفنية-في-لبنان-ماذا-يعني-وما-تأثيره-على-التعليم؟-1045383899.html

https://sarabic.ae/20230131/التعليم-بخطر-إضراب-تحذيري-لمعلمي-المدارس-الخاصة-في-لبنان-1072915422.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, حوارات, العالم العربي, الأخبار, لبنان