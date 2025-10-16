https://sarabic.ae/20251016/أزمة-الرفات-هل-تعرقل-جثث-الأسرى-الإسرائيليين-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-الاتفاق-1106089991.html

أزمة الرفات.. هل تعرقل جثث الأسرى الإسرائيليين الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق؟

أزمة الرفات.. هل تعرقل جثث الأسرى الإسرائيليين الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق؟

تتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية لاستئناف الحرب في قطاع غزة، متذرعة بعدم استلام باقي جثامين الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"، بيد أن الحركة تقول إن الاستخراج... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وهددت السلطات الإسرائيلية، باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم حركة حماس الفلسطينية بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإعادة بقية جثامين المحتجزين، وذلك عقب إعلان "حماس" عدم قدرتها، لأسباب لوجستية، على إعادة المزيد من الجثامين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزام حكومته بـ"إعادة جميع جثامين القتلى لدى حماس في قطاع غزة"، وقال: "المعركة لم تنته وأمامنا تحديات جمّة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم"، بينما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" "حماس" في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.من جهتها، أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أنها "سلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء، وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة، وأنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات التهديدات الإسرائيلية، وإمكانية العودة إلى الحرب، في حال فشلت حماس في تسليم باقي جثث الرهائن الإسرائيليين.رغبة العودة للحربتوقع محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، أن تتذرع إسرائيل باتهام حركة حماس بعدم الوفاء باتفاقية ترامب، وذلك بهدف العودة إلى الحرب في قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كل العالم، بما في ذلك الإدارة الأمريكية والوسطاء، يدركون أن حماس تعمل بكل جهد لإعادة جثث من تبقى من الإسرائيليين، مضيفًا: "إذا أعادت حماس المختطفين الأحياء، فماذا تريد من إبقاء جثث لإسرائيليين في قطاع غزة".ويرى أن إسرائيل أرغمت على وقف الحرب بأمر من ترامب، وأن حديثه عن إمكانية عودة الحرب بأمر منه يوضح أن الإسرائيليين لا يملكون القوة أو الإرادة أو أي إمكانية للتحرك بدون موقف من الإدارة الأمريكية، أي بدون ضوء أخضر أمريكي.وأوضح أن إسرائيل تدرك أن حماس والفصائل تبذلان جهودًا للحصول على ما تبقى من الجثث، حتى لا تبقي أي حجج لإسرائيل بأن حماس لا تفي بالاتفاقية، مشددًا على أن الحركة نفذت الاتفاقية بكامل بنودها في المرحلة الأولى، وستعمل بكل جهدها للاستمرار في البحث عن جثث الرهائن المتبقية، لإزالة جميع الحجج الإسرائيلية، خاصة وأن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه للتهرب من المحاكمة التي يخوضها عمليًا في قضية الفساد وخيانة الأمانة.ولفت كنعان إلى أنه ليس صدفة أن يطلب ترامب من رئيس إسرائيل العفو عن نتنياهو، وهو أمر غير مسبوق في الأنظمة، وليس صدفة أن وزير القضاء الإسرائيلي يريد سن قانون لمنع نتنياهو من الاستمرار في المحاكمة.وأعرب عن أمله في أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح، رغم أن إسرائيل تخترق الاتفاقية وقتلت أكثر من فلسطيني بالرصاص بعد وقف الحرب، مؤكدًا أن إسرائيل ترغب في الحرب وتريد إكمال المهمة، خاصة أنها لم تحقق أي شيء على مدار عامين، ولم تتمكن من تحرير الرهائن إلا عبر الاتفاقيات.تذرع إسرائيليمن جانبه يرى الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن أزمة رفات الأسرى الإسرائيليين تعتبر إحدى ذرائع بنيامين نتنياهو للتنصل من الاتفاق، وذلك بعد استعادة الأسرى الأحياء عبر مفاوضات وجهود كان للوسيط المصري والقطري لمسات واضحة في الإفراج عنهم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رغبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتهاء من هذا الملف والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ستعترضها الكثير من العراقيل الإسرائيلية من أجل إطالتها، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين قبل بدء المرحلة الثانية.وفي المقابل- والكلام لا يزال على لسان صافي- تؤكد حركة حماس أنها بذلت جهدًا كبيرًا لإعادة الأسرى الأحياء والجثث المتاحة، وأن العثور على الجثث المتبقية يتطلب معدات خاصة وفرق متخصصين للبحث عنهم تحت الأنفاق وتحت الأنقاض والمنازل التي تم قصفها من قبل إسرائيل، حيث أعادت الحركة بعض الجثث ولا تزال تحاول البحث عن الباقين.وأكد صافي أن هناك الكثير من الخروقات من قبل إسرائيل في القطاع، لكن يمكن القول بإن الحرب قد انتهت بنسبة كبيرة بالرغم من عمليات قصف متفرقة في أنحاء القطاع، مؤكدًا أن هذا طبيعة المحتل الإجرامية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات، ومثال ذلك ما يحدث في لبنان من خروقات مستمرة واستهداف للمدنيين.وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تمثل تحديًا معقدًا يحتاج إلى وقت، نظرًا للظروف الميدانية الصعبة التي تعيق الوصول إلى تلك الجثث.وأوضح أن هذه الصعوبات كانت إحدى النقاط البارزة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، حيث تتولى مصر دورًا محوريًا في جهود تحقيق التهدئة في غزة.وأشار الوزير إلى أن نجاح خطة وقف إطلاق النار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا الحاجة إلى "إغراق غزة بالمواد الغذائية والإغاثية" لتلبية الاحتياجات الملحة.وأضاف أن تداعيات الحرب أصبحت محسوسة على مستوى المنطقة بأسرها، متوقعًا أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات شاقة.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك