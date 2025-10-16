https://sarabic.ae/20251016/إسرائيل-تؤكد-أنها-ستعلن-تاريخ-إعادة-فتح-معبر-رفح-في-مرحلة-لاحقة--1106062902.html

إسرائيل تؤكد أنها ستعلن تاريخ إعادة فتح معبر رفح "في مرحلة لاحقة"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة". 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأضاف البيان أن "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن هناك توافقا بين السلطتين السياسية والأمنية في تل أبيب على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ونقلت القناة "14" الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية سياسية أن العاملين في الجانب الفلسطيني من المعبر سيكونون مواطنين فلسطينيين محليين معتمدين من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأوضح مسؤولون في السلطة الفلسطينية للقناة أن عناصر القوة التي ستقوم بتنفيذ آلية العمل في معبر رفح موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن).وأكد أحد كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية أن هذه القوة متمركزة في غزة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة، فيما أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين إسرائيليين"، على حد قولها.وأضافت تلك الوسائل أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت رفع العقوبات المخطط لها اليوم على "حماس"، ويرجع ذلك إلى إعادة رفات 4 محتجزين الليلة، والنية هي إعادة المزيد اليوم. وفقا لقرار القيادة السياسية، سيتم فتح معبر رفح كما هو مخطط له، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية.ويوم الثلاثاء الماضي، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء شمالي القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.وكانت إسرائيل قررت، الثلاثاء الماضي، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".

