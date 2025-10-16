https://sarabic.ae/20251016/الأمن-الروسي-الاستخبارات-البريطانية-والأوكرانية-تعد-لهجمات-تخريبية-ضد-خط-أنابيب-السيل-التركي-1106055865.html

الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"

الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"

صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، 16.10.2025

وقال بورتنيكوف، في الاجتماع الـ57 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لرابطة الدول المستقلة: "هناك أدلة موثوقة على أنه تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية، يتم تنفيذ هجمات إرهابية وتخريب في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، خطط مدربون من القوات الخاصة التابعة للجيش البريطاني وجهاز المخابرات البريطانية لسلسلة من ضربات الطائرات المسيرة ضد خطوط أنابيب بحر قزوين، يشمل مساهموها شركات من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية".وأكد أن القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البريطانية، تشارك بشكل مباشر في القتال ضد روسيا.وأوضح أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة لنا، يتم تنفيذ أعمال الإرهاب والتخريب على الأراضي الروسية تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "جهاز الأمن الأوكراني نفذ عملية "الشبكة العنكبوتية" عشية المفاوضات الروسية الأوكرانية، في إسطنبول، في يونيو (حزيران الماضي)، تحت إشراف مباشر من الاستخبارات البريطانية".وأشار بورتنيكوف إلى أن "البريطانيين يصرّون على الاستعداد المتسارع لأوروبا لمواجهة مسلحة مع روسيا، في البر والبحر والجو".وأردف: "البريطانيون هم الذين، من خلال الاستفزازات والتضليل، يوجهون خط بروكسل لتعطيل التسوية الأوكرانية".وقال بورتنيكوف: "على خلفية هذه الاستعدادات، كانت الحوادث المفاجئة التي يُزعم أن طائرات روسية مسيرة حلّقت فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، مفيدة للغاية. ولا يشك الخبراء في تورط أجهزة استخبارات الناتو، خاصة بعد ربط استفزاز الطائرات المسيرة بما يُسمى "أسطول الظل الروسي".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "لندن كانت في البداية القوة الدافعة وراء الحملة لمحاربة ما يسمى "أسطول الظل الروسي"، والتي سعت إلى تنظيم حصار بحري على كالينينغراد والسفن الروسية في بحر البلطيق".ووفقا له، فإن النخب الغربية، بعد أوكرانيا، تحرم الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي من الذاتية السياسية، حيث يتم تأجيج الهستيريا حول "التهديد المزعوم من الشرق" من قبل لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده.وأكد بورتنيكوف أن "العواقب المحتملة للتصادم بين أوروبا وروسيا، يمكن أن تكون الأكثر كارثية".ويتكون خط أنابيب غاز "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لإمدادات الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، والثاني إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير/ كانون الثاني 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يبقى هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجرالدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

