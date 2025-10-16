الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/الأمن-الروسي-الاستخبارات-البريطانية-والأوكرانية-تعد-لهجمات-تخريبية-ضد-خط-أنابيب-السيل-التركي-1106055865.html
الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"
الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T06:00+0000
2025-10-16T07:09+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104016563_0:204:1564:1083_1920x0_80_0_0_e81a9eab0cae6115de16985ba21c5ff7.jpg
وقال بورتنيكوف، في الاجتماع الـ57 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لرابطة الدول المستقلة: "هناك أدلة موثوقة على أنه تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية، يتم تنفيذ هجمات إرهابية وتخريب في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، خطط مدربون من القوات الخاصة التابعة للجيش البريطاني وجهاز المخابرات البريطانية لسلسلة من ضربات الطائرات المسيرة ضد خطوط أنابيب بحر قزوين، يشمل مساهموها شركات من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية".وأكد أن القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البريطانية، تشارك بشكل مباشر في القتال ضد روسيا.وأوضح أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة لنا، يتم تنفيذ أعمال الإرهاب والتخريب على الأراضي الروسية تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "جهاز الأمن الأوكراني نفذ عملية "الشبكة العنكبوتية" عشية المفاوضات الروسية الأوكرانية، في إسطنبول، في يونيو (حزيران الماضي)، تحت إشراف مباشر من الاستخبارات البريطانية".وأشار بورتنيكوف إلى أن "البريطانيين يصرّون على الاستعداد المتسارع لأوروبا لمواجهة مسلحة مع روسيا، في البر والبحر والجو".وأردف: "البريطانيون هم الذين، من خلال الاستفزازات والتضليل، يوجهون خط بروكسل لتعطيل التسوية الأوكرانية".وقال بورتنيكوف: "على خلفية هذه الاستعدادات، كانت الحوادث المفاجئة التي يُزعم أن طائرات روسية مسيرة حلّقت فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، مفيدة للغاية. ولا يشك الخبراء في تورط أجهزة استخبارات الناتو، خاصة بعد ربط استفزاز الطائرات المسيرة بما يُسمى "أسطول الظل الروسي".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "لندن كانت في البداية القوة الدافعة وراء الحملة لمحاربة ما يسمى "أسطول الظل الروسي"، والتي سعت إلى تنظيم حصار بحري على كالينينغراد والسفن الروسية في بحر البلطيق".ووفقا له، فإن النخب الغربية، بعد أوكرانيا، تحرم الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي من الذاتية السياسية، حيث يتم تأجيج الهستيريا حول "التهديد المزعوم من الشرق" من قبل لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده.وأكد بورتنيكوف أن "العواقب المحتملة للتصادم بين أوروبا وروسيا، يمكن أن تكون الأكثر كارثية".ويتكون خط أنابيب غاز "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لإمدادات الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، والثاني إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير/ كانون الثاني 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يبقى هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجرالدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
https://sarabic.ae/20250926/أوربان-ردا-على-تصريحات-ترامب-هنغاريا-دولة-ذات-سيادة-وتتخذ-قراراتها-بنفسها-بشأن-النفط-الروسي-1105283848.html
https://sarabic.ae/20250116/موسكو-هناك-أسباب-للاعتقاد-بأن-الهجوم-الأوكراني-على-السيل-التركي-كان-بدعم-أمريكي-1096853918.html
https://sarabic.ae/20250303/الاتحاد-الأوروبي-يراقب-أمن-الطاقة-عقب-محاولة-أوكرانيا-الهجوم-على-خط-السيل-التركي--1098346093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104016563_0:58:1564:1230_1920x0_80_0_0_008e5512cefff3ca841dea9ea9de39fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم

الأمن الروسي: الاستخبارات البريطانية والأوكرانية تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب "السيل التركي"

06:00 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 16.10.2025)
© Sputnik . Egor Eryomovأنابيب مصفاة للنفط
أنابيب مصفاة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ورئيس مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، بأن لدى روسيا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأوكرانية، تعد لهجمات تخريبية ضد خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
وقال بورتنيكوف، في الاجتماع الـ57 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لرابطة الدول المستقلة: "هناك أدلة موثوقة على أنه تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية، يتم تنفيذ هجمات إرهابية وتخريب في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، خطط مدربون من القوات الخاصة التابعة للجيش البريطاني وجهاز المخابرات البريطانية لسلسلة من ضربات الطائرات المسيرة ضد خطوط أنابيب بحر قزوين، يشمل مساهموها شركات من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لدينا معلومات حول إعداد أجهزة الاستخبارات البريطانية والأوكرانية، لهجمات تخريب ضد خط أنابيب "السيل التركي".

وأكد أن القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البريطانية، تشارك بشكل مباشر في القتال ضد روسيا.
وأوضح أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة لنا، يتم تنفيذ أعمال الإرهاب والتخريب على الأراضي الروسية تحت رعاية الخدمات الخاصة البريطانية".
الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
أوربان ردا على تصريحات ترامب: هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن النفط الروسي
26 سبتمبر, 08:40 GMT
وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "جهاز الأمن الأوكراني نفذ عملية "الشبكة العنكبوتية" عشية المفاوضات الروسية الأوكرانية، في إسطنبول، في يونيو (حزيران الماضي)، تحت إشراف مباشر من الاستخبارات البريطانية".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع "إم آي 6" (المخابرات البريطانية)، يخططون لهجمات من قبل مجموعات التخريب الأوكرانية في المناطق الحدودية لروسيا، والهجمات على مرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك استخدام المركبات الجوية المسيرة والقوارب غير المأهولة والسباحين القتاليين".

وأشار بورتنيكوف إلى أن "البريطانيين يصرّون على الاستعداد المتسارع لأوروبا لمواجهة مسلحة مع روسيا، في البر والبحر والجو".

وأضاف: "إنهم يشكلون تحالفًا أوروبيًا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ويطرحون موضوع إنشاء منطقة حظر جوي هناك".

وأردف: "البريطانيون هم الذين، من خلال الاستفزازات والتضليل، يوجهون خط بروكسل لتعطيل التسوية الأوكرانية".
وقال بورتنيكوف: "على خلفية هذه الاستعدادات، كانت الحوادث المفاجئة التي يُزعم أن طائرات روسية مسيرة حلّقت فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، مفيدة للغاية. ولا يشك الخبراء في تورط أجهزة استخبارات الناتو، خاصة بعد ربط استفزاز الطائرات المسيرة بما يُسمى "أسطول الظل الروسي".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
موسكو: هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجوم الأوكراني على "السيل التركي" كان بدعم أمريكي
16 يناير, 22:45 GMT
وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "لندن كانت في البداية القوة الدافعة وراء الحملة لمحاربة ما يسمى "أسطول الظل الروسي"، والتي سعت إلى تنظيم حصار بحري على كالينينغراد والسفن الروسية في بحر البلطيق".

ونوّه إلى أن دولا محورية بحلف الناتو تلعب دورا تنظيميا تنسيقيا لزعزعة استقرار الوضع في مناطق مختلفة من العالم.

ووفقا له، فإن النخب الغربية، بعد أوكرانيا، تحرم الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي من الذاتية السياسية، حيث يتم تأجيج الهستيريا حول "التهديد المزعوم من الشرق" من قبل لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده.
وأكد بورتنيكوف أن "العواقب المحتملة للتصادم بين أوروبا وروسيا، يمكن أن تكون الأكثر كارثية".
محطة ضغط كازاتشيا، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"
3 مارس, 12:49 GMT
ويتكون خط أنابيب غاز "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لإمدادات الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، والثاني إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.
وتصل طاقة إنتاج الخط إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وتم تشغيله في يناير/ كانون الثاني 2020، وبعد تخريب خط "التيار الشمالي"، يبقى هذا الخط هو الطريق الوحيد لإمدادات الوقود الروسي، دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.
سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала