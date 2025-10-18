عربي
بقرة قد تنقذ كوكب الأرض
بقرة قد تنقذ كوكب الأرض
تلوح في الأفق بارقة أمل جديدة لمواجهة أزمة تغير المناخ، مصدرها غير متوقع، الأبقار، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن الأبقار المعدلة وراثيا قد تسهم في تقليل انبعاثات...
الأبقار
أخبار التغيرات البيئية
دراسات
وفي هذا السياق، تتحدى الطبيبة البيطرية البريطانية إيما ستيوارت، الفكرة السائدة التي تعتبر الماشية جزءًا من مشكلة التغير المناخي، مؤكدة أن الأبقار المولودة بتقنيات التلقيح الصناعي يمكن أن تكون جزءا من الحل، لا المشكلة.ويعد الميثان من الغازات الدفيئة ذات التأثير الكبير، إذ يفوق تأثيره الحراري تأثير ثاني أكسيد الكربون بعدة أضعاف، وهو مسؤول عن نحو 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية.وقد أعلن المشروع في مطلع العام الحالي عن ولادة أول بقرة بتقنية التلقيح الصناعي، في خطوة تعد إنجازا مهما نحو إنتاج سلالات أكثر استدامة بيئيا، ويأمل القائمون عليه في تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الميثان بحلول نهاية العقد الجاري.وأضافت ستيوارت: "إذا استطعنا إزالة الميثان من النظام، يمكننا فعليا تبريد الكوكب، وقد تصبح الأبقار المعدلة وراثيا أحد الحلول الواقعية لأزمة المناخ".من جانبها، أكدت عضوة مجلس إدارة المؤتمر، نيكي بودين،على "أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة وخطط غير تقليدية لخفض الانبعاثات"، محذرة من أن غياب المعلومات الموثوقة قد يؤدي إلى سياسات وتشريعات "متواضعة لا تواكب طموحات القطاع".
بقرة قد تنقذ كوكب الأرض

11:50 GMT 18.10.2025
تلوح في الأفق بارقة أمل جديدة لمواجهة أزمة تغير المناخ، مصدرها غير متوقع، الأبقار، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن الأبقار المعدلة وراثيا قد تسهم في تقليل انبعاثات غاز الميثان، أحد أبرز مسببات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، تتحدى الطبيبة البيطرية البريطانية إيما ستيوارت، الفكرة السائدة التي تعتبر الماشية جزءًا من مشكلة التغير المناخي، مؤكدة أن الأبقار المولودة بتقنيات التلقيح الصناعي يمكن أن تكون جزءا من الحل، لا المشكلة.

توضح ستيوارت، أن الأبقار الناتجة عن التلقيح الصناعي قادرة على خفض انبعاثات الميثان بدرجة ملحوظة، مما ينعكس إيجابًا على درجات حرارة الأرض، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
مجتمع
ظهور بقرة نادرة بـ3 أرجل في دولة عربية وعرض خيالي لشرائها.. فيديو
26 أكتوبر 2024, 13:37 GMT
ويعد الميثان من الغازات الدفيئة ذات التأثير الكبير، إذ يفوق تأثيره الحراري تأثير ثاني أكسيد الكربون بعدة أضعاف، وهو مسؤول عن نحو 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية.

ينتج الميثان أساسا من عملية التجشؤ لدى الأبقار، مما يجعل خفضه هدفا رئيسا للمشروعات البيئية، ومن هنا تسعى مبادرة "كول كاوز"، التي تشارك فيها شركة "باراغون فيتريناري غروب"، بالتعاون مع شركة الهندسة الوراثية "سيمكس"، إلى تطوير أجيال جديدة من الماشية منخفضة الانبعاثات.

فحص المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مجتمع
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
12 سبتمبر, 13:35 GMT
وقد أعلن المشروع في مطلع العام الحالي عن ولادة أول بقرة بتقنية التلقيح الصناعي، في خطوة تعد إنجازا مهما نحو إنتاج سلالات أكثر استدامة بيئيا، ويأمل القائمون عليه في تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الميثان بحلول نهاية العقد الجاري.

وأكدت ستيوارت، في كلمتها خلال مؤتمر جمعية الطب البيطري البريطانية للماشية "أن قطاع الثروة الحيوانية يتحمل مسؤولية مجتمعية لإثبات أنه يسعى فعلًا لإحداث فرق"، مشيرة إلى أن "تقليل الميثان لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يمكن أن يحسن كفاءة الإنتاج ويخفض استهلاك الأعلاف".

تحرير تدمر من قبل الجيش السوري وبمساندة القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
مجتمع
دراسة حديثة تكشف حقيقة تسبب "تغير المناخ" في انهيار الإمبراطورية الرومانية
20 ديسمبر 2024, 07:45 GMT
وأضافت ستيوارت: "إذا استطعنا إزالة الميثان من النظام، يمكننا فعليا تبريد الكوكب، وقد تصبح الأبقار المعدلة وراثيا أحد الحلول الواقعية لأزمة المناخ".

ورغم دعوات بعض المنتقدين إلى تقليل استهلاك اللحوم والتحول إلى الأنظمة النباتية، شددت ستيوارت، على أن "العالم بحاجة إلى الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية لتلبية الطلب الغذائي المتزايد، خاصة مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن".

من جانبها، أكدت عضوة مجلس إدارة المؤتمر، نيكي بودين،على "أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة وخطط غير تقليدية لخفض الانبعاثات"، محذرة من أن غياب المعلومات الموثوقة قد يؤدي إلى سياسات وتشريعات "متواضعة لا تواكب طموحات القطاع".
