بقرة قد تنقذ كوكب الأرض

تلوح في الأفق بارقة أمل جديدة لمواجهة أزمة تغير المناخ، مصدرها غير متوقع، الأبقار، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن الأبقار المعدلة وراثيا قد تسهم في تقليل انبعاثات... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

الأبقار

أخبار التغيرات البيئية

دراسات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094188355_0:57:1928:1142_1920x0_80_0_0_880b6d13e25aed7e8223d91d13e620fd.jpg

وفي هذا السياق، تتحدى الطبيبة البيطرية البريطانية إيما ستيوارت، الفكرة السائدة التي تعتبر الماشية جزءًا من مشكلة التغير المناخي، مؤكدة أن الأبقار المولودة بتقنيات التلقيح الصناعي يمكن أن تكون جزءا من الحل، لا المشكلة.ويعد الميثان من الغازات الدفيئة ذات التأثير الكبير، إذ يفوق تأثيره الحراري تأثير ثاني أكسيد الكربون بعدة أضعاف، وهو مسؤول عن نحو 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية.وقد أعلن المشروع في مطلع العام الحالي عن ولادة أول بقرة بتقنية التلقيح الصناعي، في خطوة تعد إنجازا مهما نحو إنتاج سلالات أكثر استدامة بيئيا، ويأمل القائمون عليه في تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الميثان بحلول نهاية العقد الجاري.وأضافت ستيوارت: "إذا استطعنا إزالة الميثان من النظام، يمكننا فعليا تبريد الكوكب، وقد تصبح الأبقار المعدلة وراثيا أحد الحلول الواقعية لأزمة المناخ".من جانبها، أكدت عضوة مجلس إدارة المؤتمر، نيكي بودين،على "أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة وخطط غير تقليدية لخفض الانبعاثات"، محذرة من أن غياب المعلومات الموثوقة قد يؤدي إلى سياسات وتشريعات "متواضعة لا تواكب طموحات القطاع".

