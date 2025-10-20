إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم

عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/إسرائيل-تعلن-فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-1106204726.html
إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم
إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T11:28+0000
2025-10-20T11:28+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار معبر رفح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560223_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_583d3b533ddf54e4b6d6f6899d1c6145.jpg
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "المعبر أعيد فتحه بشكل كامل وفقاً للاتفاق الموقع، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تعلميات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر.وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه بعدم فتح معبر رفح حتى إشعارٍ آخر".وتابع البيان: "سيعاد النظر في فتحه وفقا للطريقة التي ستلتزم بها حماس بتنفيذ الجزء المتعلق به في إعادة جثامين الرهائن وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه".وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، أنه بعد التواصل مع الجهات المصرية، سيتم فتح معبر رفح البري، يوم الاثنين المقبل، للسماح بسفر الفلسطينيين المقيمين بمصر والراغبين بالعودة إلى غزة مرة أخرى.وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان: "بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، فإن معبر رفح البري سيفتح ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 20 كتوبر، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".وأكد الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأضاف البيان أن "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251018/حماس-قرار-نتنياهو-بمنع-فتح-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-يعد-خرقا-فاضحا-لبنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--عاجل-1106162075.html
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لإعادة-فتح-معبر-الكرامة-مع-الأردن-فوراً-1105201742.html
https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار معبر رفح
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560223_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_6b519afe42a35eb072e38b96391e919f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار معبر رفح
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار معبر رفح

إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم

11:28 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergجندي إسرائيلي يقف بجانب طرود مساعدات إنسانية تنتظر الاستلام على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، 24 يوليو/ تموز 2025.
جندي إسرائيلي يقف بجانب طرود مساعدات إنسانية تنتظر الاستلام على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، 24 يوليو/ تموز 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "المعبر أعيد فتحه بشكل كامل وفقاً للاتفاق الموقع، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تعلميات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار
18 أكتوبر, 20:12 GMT
وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه بعدم فتح معبر رفح حتى إشعارٍ آخر".
وتابع البيان: "سيعاد النظر في فتحه وفقا للطريقة التي ستلتزم بها حماس بتنفيذ الجزء المتعلق به في إعادة جثامين الرهائن وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه".
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، أنه بعد التواصل مع الجهات المصرية، سيتم فتح معبر رفح البري، يوم الاثنين المقبل، للسماح بسفر الفلسطينيين المقيمين بمصر والراغبين بالعودة إلى غزة مرة أخرى.
وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان: "بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، فإن معبر رفح البري سيفتح ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 20 كتوبر، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".
معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري
24 سبتمبر, 11:35 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".
وأضاف البيان أن "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
28 يوليو, 11:50 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала