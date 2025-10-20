https://sarabic.ae/20251020/إسرائيل-تعلن-فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-1106204726.html

إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم

إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "المعبر أعيد فتحه بشكل كامل وفقاً للاتفاق الموقع، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تعلميات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر.وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه بعدم فتح معبر رفح حتى إشعارٍ آخر".وتابع البيان: "سيعاد النظر في فتحه وفقا للطريقة التي ستلتزم بها حماس بتنفيذ الجزء المتعلق به في إعادة جثامين الرهائن وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه".وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، أنه بعد التواصل مع الجهات المصرية، سيتم فتح معبر رفح البري، يوم الاثنين المقبل، للسماح بسفر الفلسطينيين المقيمين بمصر والراغبين بالعودة إلى غزة مرة أخرى.وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان: "بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، فإن معبر رفح البري سيفتح ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 20 كتوبر، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".وأكد الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأضاف البيان أن "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

