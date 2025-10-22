https://sarabic.ae/20251022/دميترييف-أهم-نتائج-قمة-ألاسكا-التوجه-مباشرة-نحو-اتفاقية-سلام-تنهي-الحرب-1106289310.html
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد قرر الجميع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يصمد في كثير من الأحيان".وفي وقت سابق، أكد دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانياالرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب
أكد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن من أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد قرر الجميع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يصمد في كثير من الأحيان".
وفي وقت سابق، أكد دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات
التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أجريا مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في "إنكوريدج".
وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.