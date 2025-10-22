https://sarabic.ae/20251022/دميترييف-أهم-نتائج-قمة-ألاسكا-التوجه-مباشرة-نحو-اتفاقية-سلام-تنهي-الحرب-1106289310.html

دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب

دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب

سبوتنيك عربي

أكد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن من أهم نتائج قمة ألاسكا... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T17:03+0000

2025-10-22T17:03+0000

2025-10-22T17:03+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد قرر الجميع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يصمد في كثير من الأحيان".وفي وقت سابق، أكد دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانياالرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

https://sarabic.ae/20251022/روسيا-لا-توجد-عقبات-كبيرة-أمام-لقاء-بين-بوتين-وترامب-1106272252.html

https://sarabic.ae/20251012/دميترييف-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-مستمر-على-أساس-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-في-قمة-ألاسكا-1105895065.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن