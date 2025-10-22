عربي
https://sarabic.ae/20251022/دميترييف-أهم-نتائج-قمة-ألاسكا-التوجه-مباشرة-نحو-اتفاقية-سلام-تنهي-الحرب-1106289310.html
دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب
دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب
دميترييف: أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب

17:03 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن من أهم نتائج قمة ألاسكا التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد قرر الجميع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يصمد في كثير من الأحيان".

وتابع: "فليحل السلام".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
موسكو: لا توجد عقبات كبيرة أمام لقاء بين بوتين وترامب
09:17 GMT
وفي وقت سابق، أكد دميترييف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب دميترييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا وفريق ترامب مستمر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة في ألاسكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أجريا مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
دميترييف: الحوار بين موسكو وواشنطن مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا
12 أكتوبر, 08:05 GMT
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في "إنكوريدج".

وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
