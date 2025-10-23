خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"
12:53 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 23.10.2025)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy/
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث في الشأن الروسي الدكتور قصي عماد إبراهيم، أن "الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في مصافي النفط في رومانيا والمجر، تأتي في إطار استهداف المصالح الاقتصادية الروسية خارج حدودها، وذلك بعد أن فشلت القوى الغربية في مواجهة موسكو عسكريًا واقتصاديًا".
وقال إبراهيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجهات الغربية، وبعد إدراكها استحالة إخضاع روسيا بالحروب التقليدية أو بالعقوبات أو بالعزلة السياسية أو حتى عبر حرب الوكالة في أوكرانيا، لجأت إلى أساليب جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي بصورة غير مباشرة".
وأكد أن "هذه الهجمات تكشف ضعف الغرب، الذي يفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، في حين أن روسيا ما زالت تملك زمام المبادرة وتقرر شكل المعركة وتوقيتها"، مشددًا على أن "الهدف من هذه العمليات هو زعزعة استقرار السوق النفطي الروسي الذي ينعكس بدوره على الأسواق الأوروبية".
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أن "هذه الاستهدافات تمسّ الأمن الاقتصادي الأوروبي ذاته، سواء عبر ضرب خط "نورد ستريم 2"، الشريان الرئيس للغاز الروسي نحو الاتحاد الأوروبي أو عبر استهداف خط "دروجبا"، الذي يشكل رمزا جيوسياسيًا مهمًا، وصولًا إلى استهداف مصافي النفط"، لافتًا إلى أن "استهداف المجر، التي دعت دائمًا إلى الحوار والعقلانية مع موسكو، يُعدّ مؤشرًا خطيرًا وبداية فصل جديد من حرب الطاقة العالمية".
وأضاف إبراهيم: "هذه الحوادث ليست صدفة كما يروّج الغرب، بل تحمل دلالات واضحة من حيث التوقيت والنتائج، وتندرج ضمن حرب هجينة طويلة الأمد تهدف إلى تجفيف منابع الطاقة الروسية، ما يدفع موسكو للتوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية".
واعتبر إبراهيم أن "روسيا لن تتعامل مع هذه الهجمات كأحداث عرضية، بل سترد بتسريع خطواتها نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وصدقًا"، مؤكدًا أن "أوروبا فقدت المبادرة وتراجعت اقتصاديًا لأنها لم تُحسّن قراءة الواقع الروسي".
وقال: "الفاعل في هذه العمليات هو الإرهاب الأوكراني الذي بدأ بضرب الغرب، في محاولات بائسة تصب في نهاية المطاف في مصلحة روسيا"، مشددًا على أن "أحدًا لا يمتلك القوة أو القدرة الكافية لإنهاء الصراع بالشكل الذي يريده".
وختم إبراهيم متوقعًا أن "الصراع سينتهي خلال الأشهر المقبلة مع سقوط مدن كبرى مثل سومي أو خاركوف، وانهيار الجبهات في أوكرانيا بشكل سريع، عندها سيخرج الشارع الأوكراني، الذي يعد المتضرر الأول، لإسقاط حكومة زيلينسكي، لينتهي بذلك كل شيء".