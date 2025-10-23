https://sarabic.ae/20251023/خبير-بعد-فشل-المواجهة-العسكرية-والسياسية-الغرب-يؤذي-نفسه-بمحاولة-الاعتماد-على-حرب-الطاقة--1106311210.html

خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"

خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الروسي الدكتور قصي عماد إبراهيم، أن "الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في مصافي النفط في رومانيا والمجر، تأتي في إطار استهداف المصالح الاقتصادية... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T12:53+0000

2025-10-23T12:53+0000

2025-10-23T12:58+0000

روسيا

مواجهة عسكرية

رومانيا

المجر

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255946_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_28cc0c2b00458561d97c8bda0f8f7d40.jpg

وقال إبراهيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجهات الغربية، وبعد إدراكها استحالة إخضاع روسيا بالحروب التقليدية أو بالعقوبات أو بالعزلة السياسية أو حتى عبر حرب الوكالة في أوكرانيا، لجأت إلى أساليب جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي بصورة غير مباشرة".وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أن "هذه الاستهدافات تمسّ الأمن الاقتصادي الأوروبي ذاته، سواء عبر ضرب خط "نورد ستريم 2"، الشريان الرئيس للغاز الروسي نحو الاتحاد الأوروبي أو عبر استهداف خط "دروجبا"، الذي يشكل رمزا جيوسياسيًا مهمًا، وصولًا إلى استهداف مصافي النفط"، لافتًا إلى أن "استهداف المجر، التي دعت دائمًا إلى الحوار والعقلانية مع موسكو، يُعدّ مؤشرًا خطيرًا وبداية فصل جديد من حرب الطاقة العالمية".واعتبر إبراهيم أن "روسيا لن تتعامل مع هذه الهجمات كأحداث عرضية، بل سترد بتسريع خطواتها نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وصدقًا"، مؤكدًا أن "أوروبا فقدت المبادرة وتراجعت اقتصاديًا لأنها لم تُحسّن قراءة الواقع الروسي".وختم إبراهيم متوقعًا أن "الصراع سينتهي خلال الأشهر المقبلة مع سقوط مدن كبرى مثل سومي أو خاركوف، وانهيار الجبهات في أوكرانيا بشكل سريع، عندها سيخرج الشارع الأوكراني، الذي يعد المتضرر الأول، لإسقاط حكومة زيلينسكي، لينتهي بذلك كل شيء".

https://sarabic.ae/20251007/موسكو-الغرب-يستغل-القضايا-البيئية-لتحقيق-مصالحه-التجارية-واحتواء-روسيا-في-القطب-الشمالي-1105727306.html

https://sarabic.ae/20251003/خبير-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-مسكينة-لا-تستطيع-الخروج-من-العباءة-الغربية-والتقرب-من-روسيا-والصين--1105562791.html

رومانيا

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مواجهة عسكرية, رومانيا, المجر, تقارير سبوتنيك, حصري