خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/خبير-بعد-فشل-المواجهة-العسكرية-والسياسية-الغرب-يؤذي-نفسه-بمحاولة-الاعتماد-على-حرب-الطاقة--1106311210.html
خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"
خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الروسي الدكتور قصي عماد إبراهيم، أن "الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في مصافي النفط في رومانيا والمجر، تأتي في إطار استهداف المصالح الاقتصادية... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T12:53+0000
2025-10-23T12:58+0000
روسيا
مواجهة عسكرية
رومانيا
المجر
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255946_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_28cc0c2b00458561d97c8bda0f8f7d40.jpg
وقال إبراهيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجهات الغربية، وبعد إدراكها استحالة إخضاع روسيا بالحروب التقليدية أو بالعقوبات أو بالعزلة السياسية أو حتى عبر حرب الوكالة في أوكرانيا، لجأت إلى أساليب جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي بصورة غير مباشرة".وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أن "هذه الاستهدافات تمسّ الأمن الاقتصادي الأوروبي ذاته، سواء عبر ضرب خط "نورد ستريم 2"، الشريان الرئيس للغاز الروسي نحو الاتحاد الأوروبي أو عبر استهداف خط "دروجبا"، الذي يشكل رمزا جيوسياسيًا مهمًا، وصولًا إلى استهداف مصافي النفط"، لافتًا إلى أن "استهداف المجر، التي دعت دائمًا إلى الحوار والعقلانية مع موسكو، يُعدّ مؤشرًا خطيرًا وبداية فصل جديد من حرب الطاقة العالمية".واعتبر إبراهيم أن "روسيا لن تتعامل مع هذه الهجمات كأحداث عرضية، بل سترد بتسريع خطواتها نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وصدقًا"، مؤكدًا أن "أوروبا فقدت المبادرة وتراجعت اقتصاديًا لأنها لم تُحسّن قراءة الواقع الروسي".وختم إبراهيم متوقعًا أن "الصراع سينتهي خلال الأشهر المقبلة مع سقوط مدن كبرى مثل سومي أو خاركوف، وانهيار الجبهات في أوكرانيا بشكل سريع، عندها سيخرج الشارع الأوكراني، الذي يعد المتضرر الأول، لإسقاط حكومة زيلينسكي، لينتهي بذلك كل شيء".
https://sarabic.ae/20251007/موسكو-الغرب-يستغل-القضايا-البيئية-لتحقيق-مصالحه-التجارية-واحتواء-روسيا-في-القطب-الشمالي-1105727306.html
https://sarabic.ae/20251003/خبير-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-مسكينة-لا-تستطيع-الخروج-من-العباءة-الغربية-والتقرب-من-روسيا-والصين--1105562791.html
رومانيا
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255946_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9eb851ed776883bc2c6029b467ee5f42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مواجهة عسكرية, رومانيا, المجر, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مواجهة عسكرية, رومانيا, المجر, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: بعد فشل المواجهة العسكرية والسياسية.. الغرب يؤذي نفسه بمحاولة الاعتماد على "حرب الطاقة"

12:53 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 23.10.2025)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث في الشأن الروسي الدكتور قصي عماد إبراهيم، أن "الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في مصافي النفط في رومانيا والمجر، تأتي في إطار استهداف المصالح الاقتصادية الروسية خارج حدودها، وذلك بعد أن فشلت القوى الغربية في مواجهة موسكو عسكريًا واقتصاديًا".
وقال إبراهيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجهات الغربية، وبعد إدراكها استحالة إخضاع روسيا بالحروب التقليدية أو بالعقوبات أو بالعزلة السياسية أو حتى عبر حرب الوكالة في أوكرانيا، لجأت إلى أساليب جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي بصورة غير مباشرة".

وأكد أن "هذه الهجمات تكشف ضعف الغرب، الذي يفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، في حين أن روسيا ما زالت تملك زمام المبادرة وتقرر شكل المعركة وتوقيتها"، مشددًا على أن "الهدف من هذه العمليات هو زعزعة استقرار السوق النفطي الروسي الذي ينعكس بدوره على الأسواق الأوروبية".

المشاركون في البعثة العلمية الـ 10 إلى القطب الشمالي تحت إشراف ماتفي شبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
موسكو: الغرب يستغل القضايا البيئية لتحقيق مصالحه التجارية واحتواء روسيا في القطب الشمالي
7 أكتوبر, 13:49 GMT
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أن "هذه الاستهدافات تمسّ الأمن الاقتصادي الأوروبي ذاته، سواء عبر ضرب خط "نورد ستريم 2"، الشريان الرئيس للغاز الروسي نحو الاتحاد الأوروبي أو عبر استهداف خط "دروجبا"، الذي يشكل رمزا جيوسياسيًا مهمًا، وصولًا إلى استهداف مصافي النفط"، لافتًا إلى أن "استهداف المجر، التي دعت دائمًا إلى الحوار والعقلانية مع موسكو، يُعدّ مؤشرًا خطيرًا وبداية فصل جديد من حرب الطاقة العالمية".
وأضاف إبراهيم: "هذه الحوادث ليست صدفة كما يروّج الغرب، بل تحمل دلالات واضحة من حيث التوقيت والنتائج، وتندرج ضمن حرب هجينة طويلة الأمد تهدف إلى تجفيف منابع الطاقة الروسية، ما يدفع موسكو للتوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية".
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا مسكينة لا تستطيع الخروج من العباءة الغربية والتقرب من روسيا والصين
3 أكتوبر, 07:17 GMT
واعتبر إبراهيم أن "روسيا لن تتعامل مع هذه الهجمات كأحداث عرضية، بل سترد بتسريع خطواتها نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر توازنًا وصدقًا"، مؤكدًا أن "أوروبا فقدت المبادرة وتراجعت اقتصاديًا لأنها لم تُحسّن قراءة الواقع الروسي".

وقال: "الفاعل في هذه العمليات هو الإرهاب الأوكراني الذي بدأ بضرب الغرب، في محاولات بائسة تصب في نهاية المطاف في مصلحة روسيا"، مشددًا على أن "أحدًا لا يمتلك القوة أو القدرة الكافية لإنهاء الصراع بالشكل الذي يريده".

وختم إبراهيم متوقعًا أن "الصراع سينتهي خلال الأشهر المقبلة مع سقوط مدن كبرى مثل سومي أو خاركوف، وانهيار الجبهات في أوكرانيا بشكل سريع، عندها سيخرج الشارع الأوكراني، الذي يعد المتضرر الأول، لإسقاط حكومة زيلينسكي، لينتهي بذلك كل شيء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала