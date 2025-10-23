https://sarabic.ae/20251023/قيادي-في-تحالف-تأسيس-السوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الرسائل-والتحذيرات-في-خطاب-حميدتي-الأخير-1106328095.html

قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير

قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في التحالف السوداني "تأسيس"، خالد محيي الدين، اليوم الخميس، أن "أحدث خطاب لقائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حمل العديد من... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T17:15+0000

2025-10-23T17:15+0000

2025-10-23T17:15+0000

حصري

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106327358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20840084dcb8128ef85213ecb0859da4.jpg

وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "ما تحدث به "حميدتي" لم يكن مناورات أو استنتاجات، بل هو معلومات وصلت له بحكم رئاسته للمجلس الرئاسي (غير المعترف به دوليا)، إذ أن لدى القيادة معلومات مؤكدة أن هناك طائرات تخرج من مطارات من دول الجوار القريبة جدا للسودان، ومن الأراضي السودانية المحتلة، لذا كانت رسالة حميدتي بأننا نريد السلام، لكننا لا نقبل بالتعدي على سيادتنا وشعبنا".وحول توقيت تحذيرات حميدتي، في الوقت الذي تتحرك فيه العديد من الدول لوقف الحرب، ومدى أن تعمل تلك التصريحات على المسار المتوقع الذي تحدثت عنه الرباعية، أجاب القيادي في "تأسيس"، أن "التعدي على السيادة وعلى شعبنا وأرضنا يجعلنا غير قادرين على السكوت".وأوضح خالد محيي الدين، أن "دفاعنا عن الأرض والسيادة لا يغيّر من مواقفنا السياسية التي أعلنا عنها منذ اليوم الأول، ونحن مع كل الطرق والسبل التي تصل بنا إلى توفير الأمن والسلام والاستقرار، وقد أكد القائد حميدتي في مقابلة في العام الماضي 2024 مع إحدى القنوات العربية بأنه "لو كان بين "قوات الدعم" السريع" وبين بورتسودان 2 كيلو متر وجاء نداء السلام سوف نضع البندقية جانبا ونلبي الدعوة".واتهم قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش السوداني بارتكاب "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مهددا باستهداف الطائرات التي تقلع من دول مجاورة لشن هجمات في السودان واعتبارها هدفا مشروعا، بحسب "سودان تربيون".واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sarabic.ae/20251022/هل-تعود-الخرطوم-مجددا-إلى-واجهة-الصراع-بين-الدعم-السريع-والجيش-السوداني؟-1106286680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي