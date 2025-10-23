قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20251023/قيادي-في-تحالف-تأسيس-السوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الرسائل-والتحذيرات-في-خطاب-حميدتي-الأخير-1106328095.html
قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير
قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في التحالف السوداني "تأسيس"، خالد محيي الدين، اليوم الخميس، أن "أحدث خطاب لقائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حمل العديد من... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T17:15+0000
2025-10-23T17:15+0000
حصري
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106327358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20840084dcb8128ef85213ecb0859da4.jpg
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "ما تحدث به "حميدتي" لم يكن مناورات أو استنتاجات، بل هو معلومات وصلت له بحكم رئاسته للمجلس الرئاسي (غير المعترف به دوليا)، إذ أن لدى القيادة معلومات مؤكدة أن هناك طائرات تخرج من مطارات من دول الجوار القريبة جدا للسودان، ومن الأراضي السودانية المحتلة، لذا كانت رسالة حميدتي بأننا نريد السلام، لكننا لا نقبل بالتعدي على سيادتنا وشعبنا".وحول توقيت تحذيرات حميدتي، في الوقت الذي تتحرك فيه العديد من الدول لوقف الحرب، ومدى أن تعمل تلك التصريحات على المسار المتوقع الذي تحدثت عنه الرباعية، أجاب القيادي في "تأسيس"، أن "التعدي على السيادة وعلى شعبنا وأرضنا يجعلنا غير قادرين على السكوت".وأوضح خالد محيي الدين، أن "دفاعنا عن الأرض والسيادة لا يغيّر من مواقفنا السياسية التي أعلنا عنها منذ اليوم الأول، ونحن مع كل الطرق والسبل التي تصل بنا إلى توفير الأمن والسلام والاستقرار، وقد أكد القائد حميدتي في مقابلة في العام الماضي 2024 مع إحدى القنوات العربية بأنه "لو كان بين "قوات الدعم" السريع" وبين بورتسودان 2 كيلو متر وجاء نداء السلام سوف نضع البندقية جانبا ونلبي الدعوة".واتهم قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش السوداني بارتكاب "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مهددا باستهداف الطائرات التي تقلع من دول مجاورة لشن هجمات في السودان واعتبارها هدفا مشروعا، بحسب "سودان تربيون".واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20251022/هل-تعود-الخرطوم-مجددا-إلى-واجهة-الصراع-بين-الدعم-السريع-والجيش-السوداني؟-1106286680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106327358_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a09752b2e89a02258f587f4965f3f22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي
حصري, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي

قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير

17:15 GMT 23.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالقيادي في التحالف السوداني"تأسيس"، خالد محيي الدين
القيادي في التحالف السودانيتأسيس، خالد محيي الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد القيادي في التحالف السوداني "تأسيس"، خالد محيي الدين، اليوم الخميس، أن "أحدث خطاب لقائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حمل العديد من الرسائل، وعلى رأسها رسالته لدول الجوار التي تخرج منها طائرات مسيرة تعتدي على "الدعم السريع" وعلى حواضنه المدنية وعلى سيادة البلاد".
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "ما تحدث به "حميدتي" لم يكن مناورات أو استنتاجات، بل هو معلومات وصلت له بحكم رئاسته للمجلس الرئاسي (غير المعترف به دوليا)، إذ أن لدى القيادة معلومات مؤكدة أن هناك طائرات تخرج من مطارات من دول الجوار القريبة جدا للسودان، ومن الأراضي السودانية المحتلة، لذا كانت رسالة حميدتي بأننا نريد السلام، لكننا لا نقبل بالتعدي على سيادتنا وشعبنا".

وتابع محيي الدين أن "خطاب حميدتي موجّه لكل طائرة يمكن أن تخترق الأجواء والسيادة السودانية ومن أي مطار خارج أو داخل دول الجوار السوداني، وهذا الأمر هو حق مشروع تقرّه كل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية، ولا أعتقد أن حديث حميتي كان عن دولة بعينها، لكن دول جوارنا معروفة بالقطع".

وحول توقيت تحذيرات حميدتي، في الوقت الذي تتحرك فيه العديد من الدول لوقف الحرب، ومدى أن تعمل تلك التصريحات على المسار المتوقع الذي تحدثت عنه الرباعية، أجاب القيادي في "تأسيس"، أن "التعدي على السيادة وعلى شعبنا وأرضنا يجعلنا غير قادرين على السكوت".
مطار الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
هل تعود "الخرطوم" مجددا إلى واجهة الصراع بين الدعم السريع والجيش السوداني؟
أمس, 15:26 GMT
وأوضح خالد محيي الدين، أن "دفاعنا عن الأرض والسيادة لا يغيّر من مواقفنا السياسية التي أعلنا عنها منذ اليوم الأول، ونحن مع كل الطرق والسبل التي تصل بنا إلى توفير الأمن والسلام والاستقرار، وقد أكد القائد حميدتي في مقابلة في العام الماضي 2024 مع إحدى القنوات العربية بأنه "لو كان بين "قوات الدعم" السريع" وبين بورتسودان 2 كيلو متر وجاء نداء السلام سوف نضع البندقية جانبا ونلبي الدعوة".
وأردف محيي الدين: "إن موقفنا من السلام مبدئي، وليس له علاقة بالرباعية أو غير الرباعية، ومن المعلوم للجميع أننا لم نشعل الحرب ولم نطلق الشرارة الأولى لها".
واتهم قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش السوداني بارتكاب "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مهددا باستهداف الطائرات التي تقلع من دول مجاورة لشن هجمات في السودان واعتبارها هدفا مشروعا، بحسب "سودان تربيون".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
