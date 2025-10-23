https://sarabic.ae/20251023/قيادي-في-تحالف-تأسيس-السوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الرسائل-والتحذيرات-في-خطاب-حميدتي-الأخير-1106328095.html
قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "ما تحدث به "حميدتي" لم يكن مناورات أو استنتاجات، بل هو معلومات وصلت له بحكم رئاسته للمجلس الرئاسي (غير المعترف به دوليا)، إذ أن لدى القيادة معلومات مؤكدة أن هناك طائرات تخرج من مطارات من دول الجوار القريبة جدا للسودان، ومن الأراضي السودانية المحتلة، لذا كانت رسالة حميدتي بأننا نريد السلام، لكننا لا نقبل بالتعدي على سيادتنا وشعبنا".وحول توقيت تحذيرات حميدتي، في الوقت الذي تتحرك فيه العديد من الدول لوقف الحرب، ومدى أن تعمل تلك التصريحات على المسار المتوقع الذي تحدثت عنه الرباعية، أجاب القيادي في "تأسيس"، أن "التعدي على السيادة وعلى شعبنا وأرضنا يجعلنا غير قادرين على السكوت".وأوضح خالد محيي الدين، أن "دفاعنا عن الأرض والسيادة لا يغيّر من مواقفنا السياسية التي أعلنا عنها منذ اليوم الأول، ونحن مع كل الطرق والسبل التي تصل بنا إلى توفير الأمن والسلام والاستقرار، وقد أكد القائد حميدتي في مقابلة في العام الماضي 2024 مع إحدى القنوات العربية بأنه "لو كان بين "قوات الدعم" السريع" وبين بورتسودان 2 كيلو متر وجاء نداء السلام سوف نضع البندقية جانبا ونلبي الدعوة".واتهم قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش السوداني بارتكاب "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مهددا باستهداف الطائرات التي تقلع من دول مجاورة لشن هجمات في السودان واعتبارها هدفا مشروعا، بحسب "سودان تربيون".واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
أكد القيادي في التحالف السوداني "تأسيس"، خالد محيي الدين، اليوم الخميس، أن "أحدث خطاب لقائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حمل العديد من الرسائل، وعلى رأسها رسالته لدول الجوار التي تخرج منها طائرات مسيرة تعتدي على "الدعم السريع" وعلى حواضنه المدنية وعلى سيادة البلاد".
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "ما تحدث به "حميدتي" لم يكن مناورات أو استنتاجات، بل هو معلومات وصلت له بحكم رئاسته للمجلس الرئاسي (غير المعترف به دوليا)، إذ أن لدى القيادة معلومات مؤكدة أن هناك طائرات تخرج من مطارات من دول الجوار القريبة جدا للسودان، ومن الأراضي السودانية المحتلة، لذا كانت رسالة حميدتي بأننا نريد السلام، لكننا لا نقبل بالتعدي على سيادتنا وشعبنا".
وتابع محيي الدين أن "خطاب حميدتي موجّه لكل طائرة يمكن أن تخترق الأجواء والسيادة السودانية ومن أي مطار خارج أو داخل دول الجوار السوداني، وهذا الأمر هو حق مشروع تقرّه كل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية، ولا أعتقد أن حديث حميتي كان عن دولة بعينها، لكن دول جوارنا معروفة بالقطع".
وحول توقيت تحذيرات حميدتي، في الوقت الذي تتحرك فيه العديد من الدول لوقف الحرب، ومدى أن تعمل تلك التصريحات على المسار المتوقع الذي تحدثت عنه الرباعية، أجاب القيادي في "تأسيس"، أن "التعدي على السيادة وعلى شعبنا وأرضنا يجعلنا غير قادرين على السكوت".
وأوضح خالد محيي الدين، أن "دفاعنا عن الأرض والسيادة لا يغيّر من مواقفنا السياسية التي أعلنا عنها منذ اليوم الأول، ونحن مع كل الطرق والسبل التي تصل بنا إلى توفير الأمن والسلام والاستقرار، وقد أكد القائد حميدتي في مقابلة في العام الماضي 2024 مع إحدى القنوات العربية بأنه "لو كان بين "قوات الدعم" السريع" وبين بورتسودان 2 كيلو متر وجاء نداء السلام سوف نضع البندقية جانبا ونلبي الدعوة".
وأردف محيي الدين: "إن موقفنا من السلام مبدئي، وليس له علاقة بالرباعية
أو غير الرباعية، ومن المعلوم للجميع أننا لم نشعل الحرب ولم نطلق الشرارة الأولى لها".
واتهم قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش السوداني بارتكاب "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، مهددا باستهداف الطائرات التي تقلع من دول مجاورة لشن هجمات في السودان واعتبارها هدفا مشروعا، بحسب "سودان تربيون".
واندلعت الحرب في السودان
في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.