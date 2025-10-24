"يونيفيل" لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، أن "التخفيضات الكبيرة التي تشهدها ميزانية الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، بما في ذلك "يونيفيل"، ستترك أثرا مباشرا على أداء البعثة في الجنوب اللبناني"، مبينة أن "العمل جارٍ على وضع خطط جديدة للتكيّف مع هذه المتغيرات وتنفيذ المهام الأساسية وفقا لقرار 1701".
وقالت أرديل في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التخفيضات في الميزانية التي نشهدها على مستوى الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، بما في ذلك "يونيفيل"، كبيرة ومؤثرة، وستنعكس حتما على عملياتنا".
وأضافت: "نحن حاليا في طور وضع اللمسات الأخيرة على خططنا، بهدف تنفيذ مهامنا بأفضل طريقة ممكنة. ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية ومع الدول المساهمة بالقوات، من أجل التكيّف وضمان استمرار قدرتنا على أداء مهامنا الأساسية المنصوص عليها في القرار 1701، ولا سيما دعمنا للجيش اللبناني".
وتابعت أرديل: "طبيعة وحجم التخفيضات في الميزانية تعني أننا سنضطر لاتخاذ قرارات صعبة جدا، ما يعني أننا لن نتمكن من الاستمرار في تنفيذ بعض المهام التي نقوم بها حاليا"، وأردفت: "يدفعنا ذلك لإعادة تركيز جهودنا على الأمور الأكثر أهمية، وضمان قدرة جنود حفظ السلام على تنفيذ مهامهم الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار لسكان جنوب لبنان وكل من يعيش بمحاذاة الخط الأزرق".
وأشارت أرديل إلى أن "يونيفيل تحتفظ بعلاقات قوية جدا مع المجتمع في جنوب لبنان، ورغم وقوع حوادث بين الحين والآخر نتيجة سوء تفاهم أو اعتراض بعض الأهالي لدورياتنا، بل وفي بعض الحالات مواجهات عدوانية، إلا أننا في الغالبية العظمى من الحالات نتمكن من حلها سريعا عبر الحوار".
ولفتت إلى أن "عدد هذه الحوادث يبقى صغيرا جدا مقارنة بحجم الأنشطة اليومية للبعثة"، معتبرة أنها "تشكل تحديا محدودا، و"يونيفيل" مستمرة في تسيير دورياتها وأنشطتها عند الحاجة".
وتابعت: "أما التحديات الأخرى، فهي تشمل وجود القوات الإسرائيلية والانتهاكات الجوية من طائرات مقاتلة ومسيّرات، بل إن بعض دورياتنا استهدفت بقنابل أُلقيت من طائرات مسيّرة، وهذه انتهاكات واضحة ليس فقط للقرار 1701، بل أيضا للسيادة اللبنانية، كما أنها تُعرّض حياة جنود حفظ السلام للخطر، وهو أمر غير مقبول إطلاقا، وقد احتججنا عليه في كل مرة".
وأضافت: "الانتهاكات الرئيسية التي نشهدها حاليا مصدرها الجيش الإسرائيلي. فهم ما زالوا يتمركزون داخل الأراضي اللبنانية، وقد شيدوا خمس قواعد ويحافظون على وجود منطقتين عازلتين يمنعون دخول أي شخص إليهما، وكلها تقع داخل الأراضي اللبنانية، وهذا يشكل انتهاكا واضحا للقرار 1701، فوجودهم المستمر هو انتهاك دائم نحتج عليه باستمرار. كذلك نشهد يوميا تحليق طائرات استطلاع ومقاتلات، وهو مصدر قلق كبير آخر".
وأوضحت المتحدثة باسم "يونيفيل" أنه "على الجانب اللبناني، نواصل اكتشاف مخابئ أسلحة وبنى تحتية قديمة تعود لفترات النزاع السابقة، لكننا لا نرى أي مؤشرات على وجود أسلحة جديدة أو بنى تحتية جديدة أو انتهاكات حديثة".
وجاء تصريح أرديل على هامش احتفال أقامته قوات "يونيفيل" اليوم الجمعة في مقرها العام في الناقورة، إحياءً للذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي كرّس دور المرأة ومساهمتها في تحقيق السلام والأمن العالميين.
وشهد الاحتفال حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي ممثلا الحكومة اللبنانية، واللواء حسان عودة ممثلا القوات المسلحة اللبنانية، إلى جانب قادة محليين ورجال دين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان.
وفي كلمته خلال المناسبة، قال رئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن "هاتين المناسبتين تحملان رسالة موحدة مفادها أن "السلام لا يُبنى بجهود فردية، بل بالعمل الجماعي، والشمولية ليست رمزا بل هي جوهر السلام نفسه".
وأشاد أبانيارا بعمل منظومة الأمم المتحدة في لبنان، واصفا إياها بأنها "جسر بين المجتمعات، وقناة للحوار، ويد ثابتة في لحظات التوتر"، مضيفا: "إنها قصة تُروى يوميا من خلال النساء والرجال الذين يخدمون في ظل الراية الزرقاء، بزيٍ عسكري أو مدني، بإخلاص وأمل. ونواصل العمل إلى جانب الجيش اللبناني من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولخلق مساحة يمكن للسلام أن ينمو فيها".
كما شدد على أهمية بناء مؤسسات لبنانية قوية في الجنوب، وتعميق ثقة المجتمع، وإرساء أسس متينة للمستقبل، مشيدا بدور المرأة في البعثة قائلا: "في اليونيفيل، أشعر بالفخر لرؤية النساء يخدمن في كل مكوّنات البعثة – العسكرية والمدنية والشرطية – يتولين قيادة الدوريات، ويُدرن الوحدات، ويقدمن المشورة للمجتمعات، ويُسهمن في صياغة الاستراتيجيات".