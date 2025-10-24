https://sarabic.ae/20251024/يونيفيل-لـسبوتنيك-التخفيضات-في-ميزانية-الأمم-المتحدة-كبيرة-وستؤثر-على-عملياتنا-1106361988.html

"يونيفيل" لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا

"يونيفيل" لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، أن "التخفيضات الكبيرة التي تشهدها ميزانية الأمم المتحدة وعمليات حفظ... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T15:51+0000

2025-10-24T15:51+0000

2025-10-24T15:51+0000

لبنان

اليونيفيل

منظمة الأمم المتحدة

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106360577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e8ad82e39512e0416078953d9275f5d.jpg

وقالت أرديل في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التخفيضات في الميزانية التي نشهدها على مستوى الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، بما في ذلك "يونيفيل"، كبيرة ومؤثرة، وستنعكس حتما على عملياتنا".وتابعت أرديل: "طبيعة وحجم التخفيضات في الميزانية تعني أننا سنضطر لاتخاذ قرارات صعبة جدا، ما يعني أننا لن نتمكن من الاستمرار في تنفيذ بعض المهام التي نقوم بها حاليا"، وأردفت: "يدفعنا ذلك لإعادة تركيز جهودنا على الأمور الأكثر أهمية، وضمان قدرة جنود حفظ السلام على تنفيذ مهامهم الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار لسكان جنوب لبنان وكل من يعيش بمحاذاة الخط الأزرق".ولفتت إلى أن "عدد هذه الحوادث يبقى صغيرا جدا مقارنة بحجم الأنشطة اليومية للبعثة"، معتبرة أنها "تشكل تحديا محدودا، و"يونيفيل" مستمرة في تسيير دورياتها وأنشطتها عند الحاجة".وتابعت: "أما التحديات الأخرى، فهي تشمل وجود القوات الإسرائيلية والانتهاكات الجوية من طائرات مقاتلة ومسيّرات، بل إن بعض دورياتنا استهدفت بقنابل أُلقيت من طائرات مسيّرة، وهذه انتهاكات واضحة ليس فقط للقرار 1701، بل أيضا للسيادة اللبنانية، كما أنها تُعرّض حياة جنود حفظ السلام للخطر، وهو أمر غير مقبول إطلاقا، وقد احتججنا عليه في كل مرة".وأضافت: "الانتهاكات الرئيسية التي نشهدها حاليا مصدرها الجيش الإسرائيلي. فهم ما زالوا يتمركزون داخل الأراضي اللبنانية، وقد شيدوا خمس قواعد ويحافظون على وجود منطقتين عازلتين يمنعون دخول أي شخص إليهما، وكلها تقع داخل الأراضي اللبنانية، وهذا يشكل انتهاكا واضحا للقرار 1701، فوجودهم المستمر هو انتهاك دائم نحتج عليه باستمرار. كذلك نشهد يوميا تحليق طائرات استطلاع ومقاتلات، وهو مصدر قلق كبير آخر". وجاء تصريح أرديل على هامش احتفال أقامته قوات "يونيفيل" اليوم الجمعة في مقرها العام في الناقورة، إحياءً للذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي كرّس دور المرأة ومساهمتها في تحقيق السلام والأمن العالميين.وفي كلمته خلال المناسبة، قال رئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن "هاتين المناسبتين تحملان رسالة موحدة مفادها أن "السلام لا يُبنى بجهود فردية، بل بالعمل الجماعي، والشمولية ليست رمزا بل هي جوهر السلام نفسه".وأشاد أبانيارا بعمل منظومة الأمم المتحدة في لبنان، واصفا إياها بأنها "جسر بين المجتمعات، وقناة للحوار، ويد ثابتة في لحظات التوتر"، مضيفا: "إنها قصة تُروى يوميا من خلال النساء والرجال الذين يخدمون في ظل الراية الزرقاء، بزيٍ عسكري أو مدني، بإخلاص وأمل. ونواصل العمل إلى جانب الجيش اللبناني من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولخلق مساحة يمكن للسلام أن ينمو فيها".كما شدد على أهمية بناء مؤسسات لبنانية قوية في الجنوب، وتعميق ثقة المجتمع، وإرساء أسس متينة للمستقبل، مشيدا بدور المرأة في البعثة قائلا: "في اليونيفيل، أشعر بالفخر لرؤية النساء يخدمن في كل مكوّنات البعثة – العسكرية والمدنية والشرطية – يتولين قيادة الدوريات، ويُدرن الوحدات، ويقدمن المشورة للمجتمعات، ويُسهمن في صياغة الاستراتيجيات".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, اليونيفيل, منظمة الأمم المتحدة, تقارير سبوتنيك, حصري