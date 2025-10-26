https://sarabic.ae/20251026/المتحدث-باسم-فتح-الحركة-لم-تخرج-من-قطاع-غزة-1106409821.html

المتحدث باسم "فتح": الحركة لم تخرج من قطاع غزة

المتحدث باسم "فتح": الحركة لم تخرج من قطاع غزة

صرح المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، بأن الحركة الفلسطينية لم تخرج من قطاع غزة.

وأوضح عبد الفتاح دولة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الباب الضامن للفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الشرطة الفلسطينية واجب الحفاظ على الأمن.وأعلن دولة أنه "نرفض أي إدارة أجنبية لقطاع غزة مرجعيتها في الخارج، والقوات الدولية يجب أن تكون على الحدود لتحمينا من الاحتلال".وأضاف المتحدث باسم "فتح"، أن السلطة الفلسطينية مع مسار وطني فلسطيني واحد وشرعية واحدة وجغرافيا واحدة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وشدد بالقول: "نريد الذهاب لانتخابات بعد الحرب ولا يمكننا إلغاء حماس ولا يمكنها إلغاؤنا، وهناك حرب على المشروع الوطني الفلسطيني، وإسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل".وأكد عبد الفتاح دولة أن "نتنياهو حارب السلطة الفلسطينية وسعى لإضعافها ولا يمكن أن نتساوق مع سياسته"، مشددا على أن "القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ولا تغيير في ذلك".وأوضحت "فتح" أن "الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، واستعادة الحياة إلى القطاع، وتبادل الأسرى"، مؤكدة أن "الانشغال بأجندات فصائلية يضعف الموقف الوطني".وفي السياق نفسه، أصدرت الفصائل الفلسطينية، المجتمعة في القاهرة، أول أمس الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه تمسكها بوحدة الصف، وذلك في إطار التحضير لحوار شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني، كما اتفقت على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط تعمل بشفافية على إدارة غزة في المرحلة المقبلة.وجددت الفصائل تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وفي مقدمتها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية تستند إلى وحدة الكلمة والمصير، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الجمعة.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

