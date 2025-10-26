https://sarabic.ae/20251026/حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-سحب-جميع-قواته-من-تركيا-إلى-شمال-العراق---عاجل--1106400611.html

إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن إيقاف عمله داخل تركيا وينسحب منها بشكل كامل - عاجل

إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن إيقاف عمله داخل تركيا وينسحب منها بشكل كامل - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، عن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T06:50+0000

2025-10-26T06:50+0000

2025-10-26T07:17+0000

أخبار تركيا اليوم

حزب العمال الكردستاني

الأخبار

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_45ec015ac17e82dbb43d2cb826f642c2.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني "الفرات نيوز"، صباح اليوم الأحد، أن خطوة حزب العمال الكردستاني تأتي استجابة لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان، الذي طالب من سجنه في جزيرة إمرالي بإنهاء العمل المسلح المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، والدخول في العمل السياسي الديمقراطي.وأوضح الموقع أنه "في تحول تاريخي يمهد لمرحلة جديدة من مسار السلام مع الحكومة التركية، شهدت منطقة رابرين بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق في 11 يوليو/تموز الماضي انطلاق أولى خطوات نزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني".وأشار إلى أنه "على مدى أكثر من 4 عقود، خاض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد الدولة التركية أودى بحياة نحو 40 ألف شخص، فيما تصنفه أنقرة ودول غربية على أنه منظمة إرهابية".فيما شهد هذا المسار تحولا حاسما منذ فبراير/شباط الماضي، عندما أطلق أوجلان نداء علنيا لمقاتليه بوقف القتال، تلاه في مايو/أيار إعلان الحزب حل نفسه رسميا.وجاءت خطوة حزب العمال الكردستاني الأخيرة، في إطار نداء السلام والمجتمع الديمقراطي وعملا بقرارات المؤتمر الثاني عشر للحزب، وهي خطوة تاريخية نحو المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي.ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.

https://sarabic.ae/20250712/أردوغان-تركيا-تدخل-مرحلة-إنهاء-الإرهاب-مع-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-لأسلحته-1102618257.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار, العراق