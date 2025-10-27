https://sarabic.ae/20251027/القوات-الأوكرانية-تخسر-مجموعة-الهجوم-في-الفوج-225-بكاملها-بمقاطعة-سومي--الأمن-الروسي-1106426959.html
القوات الأوكرانية تخسر القوام الأكبر لمجموعة الهجوم في الفوج 225 بمقاطعة سومي- الأمن الروسي
2025-10-27T05:58+0000
2025-10-27T05:58+0000
2025-10-27T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
روسيا
05:58 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 06:04 GMT 27.10.2025)
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في هجومها المضاد في منطقة سومي، وخسرت 80% من مجموعة الهجوم التابعة للفوج 225.
وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".
وتعمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية في هذه الاتجاه، وكذلك في مقاطعة خاركوف. وخلال الـ24 الساعة الماضية فقط، قصفت قوات المجموعة مواقع عسكرية أوكرانية في بلدات عدة في هذا القطاع، وتجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 190 جنديًا.
وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.