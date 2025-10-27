القوات الأوكرانية تخسر القوام الأكبر لمجموعة الهجوم في الفوج 225 بمقاطعة سومي- الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251027/القوات-الأوكرانية-تخسر-مجموعة-الهجوم-في-الفوج-225-بكاملها-بمقاطعة-سومي--الأمن-الروسي-1106426959.html
القوات الأوكرانية تخسر القوام الأكبر لمجموعة الهجوم في الفوج 225 بمقاطعة سومي- الأمن الروسي
القوات الأوكرانية تخسر القوام الأكبر لمجموعة الهجوم في الفوج 225 بمقاطعة سومي- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في هجومها المضاد في منطقة سومي، وخسرت 80% من مجموعة الهجوم التابعة للفوج 225. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T05:58+0000
2025-10-27T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251026/القوات-الروسية-تستهدف-قطات-طاقة-و-قطار-يستخدم-لنقل-العتاد-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية--1106405327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تخسر القوام الأكبر لمجموعة الهجوم في الفوج 225 بمقاطعة سومي- الأمن الروسي

05:58 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 06:04 GMT 27.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في هجومها المضاد في منطقة سومي، وخسرت 80% من مجموعة الهجوم التابعة للفوج 225.
وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".

وتعمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية في هذه الاتجاه، وكذلك في مقاطعة خاركوف. وخلال الـ24 الساعة الماضية فقط، قصفت قوات المجموعة مواقع عسكرية أوكرانية في بلدات عدة في هذا القطاع، وتجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 190 جنديًا.

وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أمس, 09:36 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала