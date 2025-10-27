https://sarabic.ae/20251027/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-يسقط-28-مسيرة-أوكرانية-كانت-تتجه-نحو-العاصمة-1106423813.html
عمدة موسكو: الدفاع الجوي يسقط 28 مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو العاصمة
صرّح عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، عبر حسابه بموقع تلغرام بأن عدد الطائرات المسيرة التي دُمِّرت قرب موسكو ارتفع إلى 28. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
موسكو
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079583330_0:247:3112:1998_1920x0_80_0_0_f1ce703afdd808f6d7ee492f8bf0fc43.jpg
وكتب سوبيانين على تيليجرام: "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع لهجوم شنته أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. وتعمل فرق الطوارئ في موقع سقوط الحطام".وكان سوبيانين قد أفاد سابقا بتدمير 24 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأول السبت، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق مختلفة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو, روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو, روسيا, أخبار أوكرانيا
