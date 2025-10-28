https://sarabic.ae/20251028/محكمة-أمريكية-تؤجل-قضية-اغتيال-تشارلي-كيرك-إلى-يناير-المقبل-1106458551.html
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة لمدة تصل إلى 60 يوما بسبب حجم الأدلة التي يجب مراجعتها في التحقيق.وكانت محكمة في ولاية يوتا قد حددت موعد الجلسة السابقة نهاية الشهر الجاري للنظر في القضية، التي سيكون لها جلسة أخرى في 30 يناير بحضور المتهم شخصيا.ولقي كيرك، المؤيد البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصرعه إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطابا في جامعة "يوتا فالي" في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.ووجهت السلطات في الولاية اتهامات بالقتل إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك مما أدى إلى مقتله.وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.
