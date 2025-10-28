محكمة أمريكية تؤجل قضية اغتيال تشارلي كيرك إلى يناير المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/محكمة-أمريكية-تؤجل-قضية-اغتيال-تشارلي-كيرك-إلى-يناير-المقبل-1106458551.html
محكمة أمريكية تؤجل قضية اغتيال تشارلي كيرك إلى يناير المقبل
محكمة أمريكية تؤجل قضية اغتيال تشارلي كيرك إلى يناير المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت محكمة أمريكية، يوم الاثنين، تأجيل جلسة الاستماع في قضية اغتيال السياسي المحافظ تشارلي كيرك إلى 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما كان من المقرر نظرها... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T02:10+0000
2025-10-28T02:10+0000
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_34555636f0004212ff912118fb3e5067.jpg
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة لمدة تصل إلى 60 يوما بسبب حجم الأدلة التي يجب مراجعتها في التحقيق.وكانت محكمة في ولاية يوتا قد حددت موعد الجلسة السابقة نهاية الشهر الجاري للنظر في القضية، التي سيكون لها جلسة أخرى في 30 يناير بحضور المتهم شخصيا.ولقي كيرك، المؤيد البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصرعه إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطابا في جامعة "يوتا فالي" في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.ووجهت السلطات في الولاية اتهامات بالقتل إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك مما أدى إلى مقتله.وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.
https://sarabic.ae/20250923/تقارير-شركة-إعلامية-أمريكية-تلغي-بث-برنامج-تكريم-تشارلي-كيرك-بسبب-تهديدات-1105148248.html
https://sarabic.ae/20250922/فانس-اغتالوا-كيرك-أولئك-الذين-يحتقرون-الفضائل-التي-تقوم-عليها-حضارتنا-1105111306.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_56:0:989:700_1920x0_80_0_0_62c0fd947a941b7d5696b3322187a76d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

محكمة أمريكية تؤجل قضية اغتيال تشارلي كيرك إلى يناير المقبل

02:10 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelpsالناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
تابعنا عبر
أعلنت محكمة أمريكية، يوم الاثنين، تأجيل جلسة الاستماع في قضية اغتيال السياسي المحافظ تشارلي كيرك إلى 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما كان من المقرر نظرها في الـ 30 من الشهر الجاري.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة لمدة تصل إلى 60 يوما بسبب حجم الأدلة التي يجب مراجعتها في التحقيق.
السياسي الأمريكي المحافظ الراحل تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
تقرير: شركة إعلامية أمريكية تلغي بث برنامج "تكريم تشارلي كيرك" بسبب تهديدات
23 سبتمبر, 04:07 GMT
وكانت محكمة في ولاية يوتا قد حددت موعد الجلسة السابقة نهاية الشهر الجاري للنظر في القضية، التي سيكون لها جلسة أخرى في 30 يناير بحضور المتهم شخصيا.
ولقي كيرك، المؤيد البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصرعه إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطابا في جامعة "يوتا فالي" في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووجهت السلطات في الولاية اتهامات بالقتل إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
فانس: اغتال كيرك أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا
22 سبتمبر, 00:56 GMT
وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك مما أدى إلى مقتله.
وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала