https://sarabic.ae/20251031/استطلاع-إسرائيلي-تراجع-الائتلاف-الحاكم-إلى-48-مقعدا-وصعود-المعارضة-بـ-61--1106593490.html

استطلاع إسرائيلي: تراجع الائتلاف الحاكم إلى 48 مقعدا وصعود المعارضة بـ 61

استطلاع إسرائيلي: تراجع الائتلاف الحاكم إلى 48 مقعدا وصعود المعارضة بـ 61

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى 48 مقعدا إذا ما جرت انتخابات مبكرة للكنيست. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T12:17+0000

2025-10-31T12:17+0000

2025-10-31T12:17+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_4e83d70f3862549b37f59a952c4cd081.jpg

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أغلبية 61 مقعدا وذلك باستثناء الأحزاب العربية.وأكدت الصحيفة أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي، اليوم، فإن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة وذلك بحصولها على 61 مقعدا في مقابل 48 لكتلة نتنياهو.ويفترض أن لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست.ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل 2026، فيما يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026.وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في استطلاع للرأي، الجمعة الماضية، أن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "الليكود" يفقد مقعدين، ويبقى 50 مقعدا فقط، فيما لم يتجاوز حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ما دون عتبة الحسم.والأسبوع قبل الماضي، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن معسكر الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، سيحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن، ما يعني أن كتلة الائتلاف الحاكم تفقد المقاعد الواحد تلو الآخر.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20251024/استطلاع-64-من-الإسرائيليين-يؤيدون-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-في-أحداث-7-أكتوبر-1106338893.html

https://sarabic.ae/20251030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسلم-جثماني-محتجزين-إسرائيليين-من-قطاع-غزة-1106577113.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, الأخبار, العالم