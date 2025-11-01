https://sarabic.ae/20251101/أستاذ-العلوم-السياسية-تطوير-الصواريخ-الروسية-يعيد-التوازن-إلى-معادلات-الردع-النووي-1106620954.html
أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي
سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
تقارير سبوتنيك
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجيميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصينفانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة
أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي
07:43 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 07:57 GMT 01.11.2025)
حصري
علق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور وليد صافي، على تأثير الصواريخ الروسية الجديدة في موازين القوى مع الغرب، مؤكدا أن "تطوير صواريخ تعمل بالدفع النووي يصل مداها إلى نحو 20 ألف كيلومترا، يمثل تطورا علميا كبيرا يعيد التوازن في الردع النووي بين روسيا والولايات المتحدة، ويحد من احتمالات اندلاع حرب نووية".
وقال صافي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تستخدم هذه الصواريخ آليا أو ميدانيا في الصراع الدائر مع أوكرانيا، بل ستوظفها كورقة سياسية ذات بعد جيوسياسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة"، وهي رسالة روسية قوية مفادها أن "هزيمة روسيا غير واردة".
وأشار إلى أن "روسيا تؤكد امتلاكها قاعدة علمية متطورة توظفها في المجال العسكري، متفوقة في تكنولوجيا الصواريخ وقادرة رغم العقوبات على تطوير أسلحة نووية متقدمة، ما يعزز موقعها في معادلة الأمن الاستراتيجي الدولي، ويفرض على الغرب مراعاة أمنها القومي"، موضحا أن "لا توازن استراتيجي في العالم من دون روسيا".
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن "ميزان القوى يميل لصالح روسيا في التطورات الميدانية على الجبهة الشرقية"، مشددا على أن "الصراع قد يتخذ أبعادا جديدة، مع احتمال تحول العمليات من البر إلى الجو في إطار معادلة تستهدف ضرب الاقتصاد الروسي".
وفي سياق متصل، لفت إلى أن "التعاون العسكري بين كازاخستان وبيلاروسيا وروسيا يعزز الأمن الروسي، إذ تمثل كازاخستان موقعا جيوسياسيا مهما كونها دولة عازلة بين روسيا والصين وعدد من دول آسيا الوسطى، وهو ما يعيد التوازن إلى المنطقة ويوجه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن روسيا قادرة على حماية حدودها وليست دولة ضعيفة".
وأشار صافي إلى أن "تقليص واشنطن قواتها في أوروبا، يعكس نظرة جديدة في العلاقات الدولية والمصالح الأميركية، إذ لم تعد الولايات المتحدة تعتبر روسيا تهديدا استراتيجيا لها، وتطالب أوروبا بتحمل كلفة الدفاع عن أراضيها وزيادة الانفاق العسكري، ما يثير مخاوف أوروبية واسعة من هذه السياسية".
وتابع: "الولايات المتحدة تعتبر الصين التهديد الاستراتيجي الأكبر لها على المستويات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، ولذلك تركّز اهتمامها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، باعتبار أن مستقبل الصراع العالمي سيتحدد هناك".
وختم صافي حديثه بالإشارة إلى أن "هذا التحوّل الأميركي سيؤثر في ميزان القوى بين أوروبا وروسيا، ويثير مخاوف أوروبية من تقليص الوجود الاستخباراتي الأميركي"، داعيا الدول الأوروبية إلى "التفكير بعقلانية والتوجه نحو تسوية مع موسكو، لأن استمرار الصراع لا يخدم مصالحها على المدى البعيد"، مؤكدا أن "حل الأزمة يتطلب معالجة جذورها، فميزان القوى يميل لصالح روسيا، والأمن الأوروبي بات مرتبطا بدور موسكو في المعادلة الدولية".