أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/أستاذ-العلوم-السياسية-تطوير-الصواريخ-الروسية-يعيد-التوازن-إلى-معادلات-الردع-النووي-1106620954.html
أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي
أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور وليد صافي، على تأثير الصواريخ الروسية الجديدة في موازين القوى مع الغرب،... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T07:43+0000
2025-11-01T07:57+0000
العالم
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094940813_0:128:371:337_1920x0_80_0_0_2dbe14d3b82abda7927c9f4f26eba172.jpg
وقال صافي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تستخدم هذه الصواريخ آليا أو ميدانيا في الصراع الدائر مع أوكرانيا، بل ستوظفها كورقة سياسية ذات بعد جيوسياسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة"، وهي رسالة روسية قوية مفادها أن "هزيمة روسيا غير واردة".وأشار إلى أن "روسيا تؤكد امتلاكها قاعدة علمية متطورة توظفها في المجال العسكري، متفوقة في تكنولوجيا الصواريخ وقادرة رغم العقوبات على تطوير أسلحة نووية متقدمة، ما يعزز موقعها في معادلة الأمن الاستراتيجي الدولي، ويفرض على الغرب مراعاة أمنها القومي"، موضحا أن "لا توازن استراتيجي في العالم من دون روسيا".وفي سياق متصل، لفت إلى أن "التعاون العسكري بين كازاخستان وبيلاروسيا وروسيا يعزز الأمن الروسي، إذ تمثل كازاخستان موقعا جيوسياسيا مهما كونها دولة عازلة بين روسيا والصين وعدد من دول آسيا الوسطى، وهو ما يعيد التوازن إلى المنطقة ويوجه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن روسيا قادرة على حماية حدودها وليست دولة ضعيفة".وأشار صافي إلى أن "تقليص واشنطن قواتها في أوروبا، يعكس نظرة جديدة في العلاقات الدولية والمصالح الأميركية، إذ لم تعد الولايات المتحدة تعتبر روسيا تهديدا استراتيجيا لها، وتطالب أوروبا بتحمل كلفة الدفاع عن أراضيها وزيادة الانفاق العسكري، ما يثير مخاوف أوروبية واسعة من هذه السياسية".وختم صافي حديثه بالإشارة إلى أن "هذا التحوّل الأميركي سيؤثر في ميزان القوى بين أوروبا وروسيا، ويثير مخاوف أوروبية من تقليص الوجود الاستخباراتي الأميركي"، داعيا الدول الأوروبية إلى "التفكير بعقلانية والتوجه نحو تسوية مع موسكو، لأن استمرار الصراع لا يخدم مصالحها على المدى البعيد"، مؤكدا أن "حل الأزمة يتطلب معالجة جذورها، فميزان القوى يميل لصالح روسيا، والأمن الأوروبي بات مرتبطا بدور موسكو في المعادلة الدولية".الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجيميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصينفانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة
https://sarabic.ae/20251101/موسكو-الحوار-مع-واشنطن-حول-نيو-ستارت-ممكن-بعد-إزالة-كافة-مصادر-التوتر-في-العلاقات-1106616304.html
https://sarabic.ae/20251031/كازاخستان-تعلن-توقيع-خطة-للتعاون-العسكري-لعام-2026-مع--وروسيا-وبيلاروسيا-1106582125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094940813_0:93:371:371_1920x0_80_0_0_a2217c2d096587516a5279cb6e6b0b3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك

أستاذ في العلوم السياسية: تطوير الصواريخ الروسية يعيد التوازن إلى معادلات الردع النووي

07:43 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 07:57 GMT 01.11.2025)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورتدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي
تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور وليد صافي، على تأثير الصواريخ الروسية الجديدة في موازين القوى مع الغرب، مؤكدا أن "تطوير صواريخ تعمل بالدفع النووي يصل مداها إلى نحو 20 ألف كيلومترا، يمثل تطورا علميا كبيرا يعيد التوازن في الردع النووي بين روسيا والولايات المتحدة، ويحد من احتمالات اندلاع حرب نووية".
وقال صافي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تستخدم هذه الصواريخ آليا أو ميدانيا في الصراع الدائر مع أوكرانيا، بل ستوظفها كورقة سياسية ذات بعد جيوسياسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة"، وهي رسالة روسية قوية مفادها أن "هزيمة روسيا غير واردة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
موسكو: الحوار مع واشنطن حول "نيو ستارت" ممكن بعد إزالة كافة "مصادر التوتر"
00:57 GMT
وأشار إلى أن "روسيا تؤكد امتلاكها قاعدة علمية متطورة توظفها في المجال العسكري، متفوقة في تكنولوجيا الصواريخ وقادرة رغم العقوبات على تطوير أسلحة نووية متقدمة، ما يعزز موقعها في معادلة الأمن الاستراتيجي الدولي، ويفرض على الغرب مراعاة أمنها القومي"، موضحا أن "لا توازن استراتيجي في العالم من دون روسيا".

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن "ميزان القوى يميل لصالح روسيا في التطورات الميدانية على الجبهة الشرقية"، مشددا على أن "الصراع قد يتخذ أبعادا جديدة، مع احتمال تحول العمليات من البر إلى الجو في إطار معادلة تستهدف ضرب الاقتصاد الروسي".

وفي سياق متصل، لفت إلى أن "التعاون العسكري بين كازاخستان وبيلاروسيا وروسيا يعزز الأمن الروسي، إذ تمثل كازاخستان موقعا جيوسياسيا مهما كونها دولة عازلة بين روسيا والصين وعدد من دول آسيا الوسطى، وهو ما يعيد التوازن إلى المنطقة ويوجه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن روسيا قادرة على حماية حدودها وليست دولة ضعيفة".
الجيش الكازاخستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
أمس, 07:34 GMT
وأشار صافي إلى أن "تقليص واشنطن قواتها في أوروبا، يعكس نظرة جديدة في العلاقات الدولية والمصالح الأميركية، إذ لم تعد الولايات المتحدة تعتبر روسيا تهديدا استراتيجيا لها، وتطالب أوروبا بتحمل كلفة الدفاع عن أراضيها وزيادة الانفاق العسكري، ما يثير مخاوف أوروبية واسعة من هذه السياسية".

وتابع: "الولايات المتحدة تعتبر الصين التهديد الاستراتيجي الأكبر لها على المستويات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، ولذلك تركّز اهتمامها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، باعتبار أن مستقبل الصراع العالمي سيتحدد هناك".

وختم صافي حديثه بالإشارة إلى أن "هذا التحوّل الأميركي سيؤثر في ميزان القوى بين أوروبا وروسيا، ويثير مخاوف أوروبية من تقليص الوجود الاستخباراتي الأميركي"، داعيا الدول الأوروبية إلى "التفكير بعقلانية والتوجه نحو تسوية مع موسكو، لأن استمرار الصراع لا يخدم مصالحها على المدى البعيد"، مؤكدا أن "حل الأزمة يتطلب معالجة جذورها، فميزان القوى يميل لصالح روسيا، والأمن الأوروبي بات مرتبطا بدور موسكو في المعادلة الدولية".
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين
فانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала