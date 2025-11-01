دراسة تبين من هو الهاكر الحيوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-تبين-من-هو-الهاكر-الحيوي-1106645087.html
دراسة تبين من هو الهاكر الحيوي
دراسة تبين من هو الهاكر الحيوي
سبوتنيك عربي
كشفت مقالة حديثة عن المصداقية العلمية والمعنى المتطور للهاكر الحيوي والقرصنة الحيوية "بيو هاكينغ" (Biohacking)، وتنوع ممارسيها، وآفاقها المُستقبلية. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T18:21+0000
2025-11-01T18:21+0000
مجتمع
علوم
جامعات روسية
الصحة
أخبار الأبحاث العلمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106644543_0:306:2530:1729_1920x0_80_0_0_3a399e64805170e1de9dc03a26ebe4ad.jpg
القرصنة الحيوية، التي تعني " قرصنة الكائن الحي"، هي تقنية متعددة الأوجه يسعى فيها الأفراد بنشاط إلى تحسين وظائف الجسم، وتعديل بيولوجيته، وتنبع من الفضول العلمي، وغالبا ما تمزج بين المناهج التجريبية، وتتراوح بين تعديلات نمط الحياة والتدخلات العملية الذاتية، مثل زراعة الأجهزة السيبرانية.والأهم من ذلك، تتبنى القرصنة الحيوية مبدأ المعرفة العلمية المفتوحة والاستعداد للمخاطرة من أجل تحقيق فوائد محتملة، وإن كانت هذه الفوائد غير مضمونة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.يضم مجتمع الهاكرز الحيوي مجموعات مميزة من:يؤكد هذا التنوع أن القرصنة الحيوية ليس مجالا واحدا، بل طيف واسع يمتد من التجارب الذاتية غير الرسمية إلى البحث الأكاديمي، ويسلط الخبراء الضوء أيضا على توتر ملحوظ بين الممارسات التجارية أو المجتمعية من جهة، والعلوم الطبية الحيوية الدقيقة من جهة أخرى. يعرب مكسيم سكولاتشيف، مطور أدوية وأستاذ في الطب الحيوي، عن قلقه إزاء اختلاط العلم المثبت بالفرضيات غير المثبتة في مجال الاختراق الحيوي، فتصميم التجارب غير الكافي وتأثيرات العلاج الوهمي عادة ما تضلل المُتحمسين بشأن الفعالية، وينصح الخبير بالحذ، مشددا على تعقيد إثبات فعالية الأدوية حتى في الدراسات المحكمة. في الجانب العلمي أيضا، فإن علم الشيخوخة والكائنات الحية النموذجية، تركز القرصنة البيولوجية العلمية على آليات الشيخوخة الجزيئية والخلوية، و يدرس العلماء كائنات حية نموذجية مثل سمك "الزرد"، المعروف بتشابهه الجيني مع البشر وقصر عمره، ما يتيح إجراء دراسات سريعة حول الشيخوخة.تساعد هذه الطريقة في توضيح المسارات الجينية والجزيئية التي تعدلها عوامل حماية الشيخوخة المحتملة، والتي يمكن أن تؤخر شيخوخة الخلايا والالتهابات المرتبطة بالشيخوخة.لا يهدف الاختراق البيولوجي العلمي إلى الخلود أو اطالة العمر، بل إلى إطالة فترة الصحة النشطة، ما يمكن البشر من الحفاظ على الوظائف الإدراكية والجسدية لفترة أطول مع الحد من الأمراض المرتبطة بالعمريتوقع جينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه مستقبلا بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، سيصبح التعزيز البشري باستخدام الغرسات والتحسينات الروبوتية أمرا طبيعيا، ويتوقع اختفاء الخط الفاصل بين البشر و"السايبورغ" مع تقبّل المجتمع للتقنيات المتكاملة بيولوجيا.تدمج المؤسسات التعليمية الآن القرصنة البيولوجية في مناهجها، ما يعكس انتقالها من ممارسة هامشية إلى علم سائد ناشئ. ومع ذلك، لا تزال المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالطبيعة البشرية قائمة في هذا المجال.هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html
https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-النوم-تحت-الأنوار-يرفع-خطر-أمراض-القلب--1106532883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106644543_0:69:2530:1966_1920x0_80_0_0_0d1fdad862ac9103d25e92240bf82afd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, جامعات روسية, الصحة, أخبار الأبحاث العلمية
علوم, جامعات روسية, الصحة, أخبار الأبحاث العلمية

دراسة تبين من هو الهاكر الحيوي

18:21 GMT 01.11.2025
© Getty Images / Rick Friedman / Contributorتعزيز الصحة
تعزيز الصحة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Getty Images / Rick Friedman / Contributor
تابعنا عبر
كشفت مقالة حديثة عن المصداقية العلمية والمعنى المتطور للهاكر الحيوي والقرصنة الحيوية "بيو هاكينغ" (Biohacking)، وتنوع ممارسيها، وآفاقها المُستقبلية.
القرصنة الحيوية، التي تعني " قرصنة الكائن الحي"، هي تقنية متعددة الأوجه يسعى فيها الأفراد بنشاط إلى تحسين وظائف الجسم، وتعديل بيولوجيته، وتنبع من الفضول العلمي، وغالبا ما تمزج بين المناهج التجريبية، وتتراوح بين تعديلات نمط الحياة والتدخلات العملية الذاتية، مثل زراعة الأجهزة السيبرانية.
والأهم من ذلك، تتبنى القرصنة الحيوية مبدأ المعرفة العلمية المفتوحة والاستعداد للمخاطرة من أجل تحقيق فوائد محتملة، وإن كانت هذه الفوائد غير مضمونة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.

يشمل مصطلح " القرصنة الحيوية" ممارسات متنوعة، من تحسينات غذائية غير ضارة نسبيا مبنية على العلوم الحديثة، إلى عمليات جراحية خطيرة يجريها غير متخصصين. يعكس هذا الاتساع تنوع المشاركين في التقنية، الذين غالبا ما يفتقرون إلى التعليم العلمي الرسمي، لكنهم يتشاركون الحماس لاستكشاف حدود علم الأحياء البشري.

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
29 أكتوبر, 13:46 GMT
يضم مجتمع الهاكرز الحيوي مجموعات مميزة من:
هواة متحمسون، سواء كانوا من ذوي الخلفيات الطبية الحيوية أم لا، يجرون التجارب بشكل فردي أو جماعي.
أفراد مهتمون بالصحة، يتبنون مكملات غذائية علمية وأساليب حياتية لتحسين الأداء الإدراكي والبدني.
مجربون ذاتيون، يطبقون تدخلات غير مثبتة، مثل الأدوية المُخصصة أو الغرسات السيبرانية، لمكافحة الشيخوخة أو تعزيز القدرات.
علماء ومؤسسات متخصصة في علم الشيخوخة الحيوي، وهو فرع بحثي يتماشى مع مبادئ القرصنة الحيوية، ويهدف إلى فهم عمليات الشيخوخة وإبطائها.
يؤكد هذا التنوع أن القرصنة الحيوية ليس مجالا واحدا، بل طيف واسع يمتد من التجارب الذاتية غير الرسمية إلى البحث الأكاديمي، ويسلط الخبراء الضوء أيضا على توتر ملحوظ بين الممارسات التجارية أو المجتمعية من جهة، والعلوم الطبية الحيوية الدقيقة من جهة أخرى.

فمن جهة، تحدد الدراسات العلمية مركبات واعدة، مثل المستخلصات الفطرية من أنواع فطر "الكورديسيبس"، ذات الفوائد المعرفية، ومن جهة أخرى، يهدد الإسراع في تناول المكملات الغذائية أو الأدوية قبل إتمام التجارب السريرية بآمال زائفة ومخاطر صحية.

كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
17 أكتوبر, 11:26 GMT
يعرب مكسيم سكولاتشيف، مطور أدوية وأستاذ في الطب الحيوي، عن قلقه إزاء اختلاط العلم المثبت بالفرضيات غير المثبتة في مجال الاختراق الحيوي، فتصميم التجارب غير الكافي وتأثيرات العلاج الوهمي عادة ما تضلل المُتحمسين بشأن الفعالية، وينصح الخبير بالحذ، مشددا على تعقيد إثبات فعالية الأدوية حتى في الدراسات المحكمة.
في الجانب العلمي أيضا، فإن علم الشيخوخة والكائنات الحية النموذجية، تركز القرصنة البيولوجية العلمية على آليات الشيخوخة الجزيئية والخلوية، و يدرس العلماء كائنات حية نموذجية مثل سمك "الزرد"، المعروف بتشابهه الجيني مع البشر وقصر عمره، ما يتيح إجراء دراسات سريعة حول الشيخوخة.

كذلك تفصل آنا كودريافتسيفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتخصصة في أبحاث ما بعد الجينوم، كيف يبحث مختبرها في إطالة العمر عن طريق تغذية أسماك "الزرد" بأقراص مُصنعة من "الأغاروز" تحتوي على مواد تجريبية.

قياس السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
10 أكتوبر, 17:08 GMT
تساعد هذه الطريقة في توضيح المسارات الجينية والجزيئية التي تعدلها عوامل حماية الشيخوخة المحتملة، والتي يمكن أن تؤخر شيخوخة الخلايا والالتهابات المرتبطة بالشيخوخة.
لا يهدف الاختراق البيولوجي العلمي إلى الخلود أو اطالة العمر، بل إلى إطالة فترة الصحة النشطة، ما يمكن البشر من الحفاظ على الوظائف الإدراكية والجسدية لفترة أطول مع الحد من الأمراض المرتبطة بالعمر
وتثير زيادة إمكانية الوصول إلى تقنيات الاختراق البيولوجي جدلا مجتمعيا حول السلامة والشرعية والأخلاقيات، حيث تفتقر العديد من التدخلات الجديدة إلى شهادات موحدة وإشراف مهني، ما يبطئ تبنيها على الرغم من فوائدها الصحية العامة المحتملة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
29 أكتوبر, 17:17 GMT
يتوقع جينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه مستقبلا بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، سيصبح التعزيز البشري باستخدام الغرسات والتحسينات الروبوتية أمرا طبيعيا، ويتوقع اختفاء الخط الفاصل بين البشر و"السايبورغ" مع تقبّل المجتمع للتقنيات المتكاملة بيولوجيا.
تدمج المؤسسات التعليمية الآن القرصنة البيولوجية في مناهجها، ما يعكس انتقالها من ممارسة هامشية إلى علم سائد ناشئ. ومع ذلك، لا تزال المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالطبيعة البشرية قائمة في هذا المجال.
هل الزمن حقيقي أم مجرد وهم؟ دراسة تستكشف طبيعة الزمكان في الفيزياء الحديثة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала