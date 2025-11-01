دراسة تبين من هو الهاكر الحيوي
كشفت مقالة حديثة عن المصداقية العلمية والمعنى المتطور للهاكر الحيوي والقرصنة الحيوية "بيو هاكينغ" (Biohacking)، وتنوع ممارسيها، وآفاقها المُستقبلية.
القرصنة الحيوية، التي تعني " قرصنة الكائن الحي"، هي تقنية متعددة الأوجه يسعى فيها الأفراد بنشاط إلى تحسين وظائف الجسم، وتعديل بيولوجيته، وتنبع من الفضول العلمي، وغالبا ما تمزج بين المناهج التجريبية، وتتراوح بين تعديلات نمط الحياة والتدخلات العملية الذاتية، مثل زراعة الأجهزة السيبرانية.
والأهم من ذلك، تتبنى القرصنة الحيوية مبدأ المعرفة العلمية المفتوحة والاستعداد للمخاطرة من أجل تحقيق فوائد محتملة، وإن كانت هذه الفوائد غير مضمونة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.
يشمل مصطلح " القرصنة الحيوية" ممارسات متنوعة، من تحسينات غذائية غير ضارة نسبيا مبنية على العلوم الحديثة، إلى عمليات جراحية خطيرة يجريها غير متخصصين. يعكس هذا الاتساع تنوع المشاركين في التقنية، الذين غالبا ما يفتقرون إلى التعليم العلمي الرسمي، لكنهم يتشاركون الحماس لاستكشاف حدود علم الأحياء البشري.
يضم مجتمع الهاكرز الحيوي مجموعات مميزة من:
هواة متحمسون، سواء كانوا من ذوي الخلفيات الطبية الحيوية أم لا، يجرون التجارب بشكل فردي أو جماعي.
أفراد مهتمون بالصحة، يتبنون مكملات غذائية علمية وأساليب حياتية لتحسين الأداء الإدراكي والبدني.
مجربون ذاتيون، يطبقون تدخلات غير مثبتة، مثل الأدوية المُخصصة أو الغرسات السيبرانية، لمكافحة الشيخوخة أو تعزيز القدرات.
علماء ومؤسسات متخصصة في علم الشيخوخة الحيوي، وهو فرع بحثي يتماشى مع مبادئ القرصنة الحيوية، ويهدف إلى فهم عمليات الشيخوخة وإبطائها.
يؤكد هذا التنوع أن القرصنة الحيوية ليس مجالا واحدا، بل طيف واسع يمتد من التجارب الذاتية غير الرسمية إلى البحث الأكاديمي، ويسلط الخبراء الضوء أيضا على توتر ملحوظ بين الممارسات التجارية أو المجتمعية من جهة، والعلوم الطبية الحيوية الدقيقة من جهة أخرى.
فمن جهة، تحدد الدراسات العلمية مركبات واعدة، مثل المستخلصات الفطرية من أنواع فطر "الكورديسيبس"، ذات الفوائد المعرفية، ومن جهة أخرى، يهدد الإسراع في تناول المكملات الغذائية أو الأدوية قبل إتمام التجارب السريرية بآمال زائفة ومخاطر صحية.
يعرب مكسيم سكولاتشيف، مطور أدوية وأستاذ في الطب الحيوي، عن قلقه إزاء اختلاط العلم المثبت بالفرضيات غير المثبتة في مجال الاختراق الحيوي، فتصميم التجارب غير الكافي وتأثيرات العلاج الوهمي عادة ما تضلل المُتحمسين بشأن الفعالية، وينصح الخبير بالحذ، مشددا على تعقيد إثبات فعالية الأدوية حتى في الدراسات المحكمة.
في الجانب العلمي أيضا، فإن علم الشيخوخة والكائنات الحية النموذجية، تركز القرصنة البيولوجية العلمية على آليات الشيخوخة الجزيئية والخلوية، و يدرس العلماء كائنات حية نموذجية مثل سمك "الزرد"، المعروف بتشابهه الجيني مع البشر وقصر عمره، ما يتيح إجراء دراسات سريعة حول الشيخوخة.
كذلك تفصل آنا كودريافتسيفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتخصصة في أبحاث ما بعد الجينوم، كيف يبحث مختبرها في إطالة العمر عن طريق تغذية أسماك "الزرد" بأقراص مُصنعة من "الأغاروز" تحتوي على مواد تجريبية.
تساعد هذه الطريقة في توضيح المسارات الجينية والجزيئية التي تعدلها عوامل حماية الشيخوخة المحتملة، والتي يمكن أن تؤخر شيخوخة الخلايا والالتهابات المرتبطة بالشيخوخة.
لا يهدف الاختراق البيولوجي العلمي إلى الخلود أو اطالة العمر، بل إلى إطالة فترة الصحة النشطة، ما يمكن البشر من الحفاظ على الوظائف الإدراكية والجسدية لفترة أطول مع الحد من الأمراض المرتبطة بالعمر
وتثير زيادة إمكانية الوصول إلى تقنيات الاختراق البيولوجي جدلا مجتمعيا حول السلامة والشرعية والأخلاقيات، حيث تفتقر العديد من التدخلات الجديدة إلى شهادات موحدة وإشراف مهني، ما يبطئ تبنيها على الرغم من فوائدها الصحية العامة المحتملة.
يتوقع جينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه مستقبلا بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، سيصبح التعزيز البشري باستخدام الغرسات والتحسينات الروبوتية أمرا طبيعيا، ويتوقع اختفاء الخط الفاصل بين البشر و"السايبورغ" مع تقبّل المجتمع للتقنيات المتكاملة بيولوجيا.
تدمج المؤسسات التعليمية الآن القرصنة البيولوجية في مناهجها، ما يعكس انتقالها من ممارسة هامشية إلى علم سائد ناشئ. ومع ذلك، لا تزال المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالطبيعة البشرية قائمة في هذا المجال.