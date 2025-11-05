إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/إيران-تؤكد-الإفراج-المشروط-عن-فرنسيين-متهمين-بجرائم-أمنية-1106751783.html
إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية
إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية، أفرج عنهما بكفالة بقرار من القاضي المشرف على القضية". 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T06:15+0000
2025-11-05T06:15+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الفرنسيين سيظلان قيد المراقبة حتى استكمال المراحل القضائية اللاحقة، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق سراح فرنسيين احتجزتهما إيران لأكثر من 3 سنوات، وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بتهم تجسس.وقال ماكرون على منصة "إكس"، إن "سيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في مايو/ أيار 2022 وظلا محتجزين منذ ذلك الحين، "في طريقهما الآن إلى السفارة الفرنسية في طهران".ورحب الرئيس الفرنسي بهذه "الخطوة الأولى"، وقال إن المحادثات جارية لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن".فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، إلى أن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس موجودان حاليا في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران، وينتظران الإفراج النهائي عنهما. وتابع أن كولر وباريس "يبدوان في حالة صحية جيدة".وكانت سيسيل كولر وجاك باريس آخر مواطنين فرنسيين عُرف رسميا باحتجازهما في طهران، وذلك بعد إطلاق سراح عدد من الفرنسيين الآخرين خلال الأشهر الماضية.وأصدرت محكمة إيرانية، في الشهر الماضي، أحكاما بالسجن 17 عاما على جاك باريس و20 عاما على سيسيل كولر، بعد إدانتهما بالتجسس لصالح فرنسا وإسرائيل.وأكدت عائلتاهما براءتهما، مشيرين إلى أنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران فقط.
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-حكما-بالسجن-بحق-فرنسيين-اثنين-بتهمة-التجسس-لصالح-فرنسا-وإسرائيل-1106003542.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية

06:15 GMT 05.11.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© x.com
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية، أفرج عنهما بكفالة بقرار من القاضي المشرف على القضية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الفرنسيين سيظلان قيد المراقبة حتى استكمال المراحل القضائية اللاحقة، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق سراح فرنسيين احتجزتهما إيران لأكثر من 3 سنوات، وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بتهم تجسس.
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر حكما بالسجن بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل
14 أكتوبر, 14:37 GMT
وقال ماكرون على منصة "إكس"، إن "سيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في مايو/ أيار 2022 وظلا محتجزين منذ ذلك الحين، "في طريقهما الآن إلى السفارة الفرنسية في طهران".
ورحب الرئيس الفرنسي بهذه "الخطوة الأولى"، وقال إن المحادثات جارية لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن".
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، إلى أن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس موجودان حاليا في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران، وينتظران الإفراج النهائي عنهما. وتابع أن كولر وباريس "يبدوان في حالة صحية جيدة".
وكانت سيسيل كولر وجاك باريس آخر مواطنين فرنسيين عُرف رسميا باحتجازهما في طهران، وذلك بعد إطلاق سراح عدد من الفرنسيين الآخرين خلال الأشهر الماضية.
وأصدرت محكمة إيرانية، في الشهر الماضي، أحكاما بالسجن 17 عاما على جاك باريس و20 عاما على سيسيل كولر، بعد إدانتهما بالتجسس لصالح فرنسا وإسرائيل.
وأكدت عائلتاهما براءتهما، مشيرين إلى أنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران فقط.
