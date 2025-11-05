https://sarabic.ae/20251105/إيران-تؤكد-الإفراج-المشروط-عن-فرنسيين-متهمين-بجرائم-أمنية-1106751783.html
إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية
إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية، أفرج عنهما بكفالة بقرار من القاضي المشرف على القضية". 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T06:15+0000
2025-11-05T06:15+0000
2025-11-05T06:15+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الفرنسيين سيظلان قيد المراقبة حتى استكمال المراحل القضائية اللاحقة، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق سراح فرنسيين احتجزتهما إيران لأكثر من 3 سنوات، وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بتهم تجسس.وقال ماكرون على منصة "إكس"، إن "سيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في مايو/ أيار 2022 وظلا محتجزين منذ ذلك الحين، "في طريقهما الآن إلى السفارة الفرنسية في طهران".ورحب الرئيس الفرنسي بهذه "الخطوة الأولى"، وقال إن المحادثات جارية لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن".فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، إلى أن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس موجودان حاليا في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران، وينتظران الإفراج النهائي عنهما. وتابع أن كولر وباريس "يبدوان في حالة صحية جيدة".وكانت سيسيل كولر وجاك باريس آخر مواطنين فرنسيين عُرف رسميا باحتجازهما في طهران، وذلك بعد إطلاق سراح عدد من الفرنسيين الآخرين خلال الأشهر الماضية.وأصدرت محكمة إيرانية، في الشهر الماضي، أحكاما بالسجن 17 عاما على جاك باريس و20 عاما على سيسيل كولر، بعد إدانتهما بالتجسس لصالح فرنسا وإسرائيل.وأكدت عائلتاهما براءتهما، مشيرين إلى أنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران فقط.
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-حكما-بالسجن-بحق-فرنسيين-اثنين-بتهمة-التجسس-لصالح-فرنسا-وإسرائيل-1106003542.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
إيران تؤكد الإفراج المشروط عن فرنسيين متهمين بجرائم أمنية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية، أفرج عنهما بكفالة بقرار من القاضي المشرف على القضية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الفرنسيين سيظلان قيد المراقبة حتى استكمال المراحل القضائية اللاحقة، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق سراح فرنسيين احتجزتهما إيران
لأكثر من 3 سنوات، وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بتهم تجسس.
وقال ماكرون على منصة "إكس"، إن "سيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في مايو/ أيار 2022 وظلا محتجزين منذ ذلك الحين، "في طريقهما الآن إلى السفارة الفرنسية في طهران".
ورحب الرئيس الفرنسي بهذه "الخطوة الأولى"، وقال إن المحادثات جارية لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن".
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، إلى أن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس موجودان حاليا في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران، وينتظران الإفراج النهائي عنهما. وتابع أن كولر وباريس "يبدوان في حالة صحية جيدة".
وكانت سيسيل كولر وجاك باريس آخر مواطنين فرنسيين عُرف رسميا باحتجازهما في طهران، وذلك بعد إطلاق سراح عدد من الفرنسيين الآخرين خلال الأشهر الماضية.
وأصدرت محكمة إيرانية، في الشهر الماضي، أحكاما بالسجن 17 عاما على جاك باريس و20 عاما على سيسيل كولر، بعد إدانتهما بالتجسس لصالح فرنسا وإسرائيل.
وأكدت عائلتاهما براءتهما، مشيرين إلى أنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران فقط.