نائب لبناني: لم يعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض
نائب لبناني: لم يعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض
سبوتنيك عربي
علّق النائب اللبناني، إيهاب حمادة، على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل التي تحدث عنها رئيس الجمهورية اللبنانية، معتبرا أن "آلية "الميكانيزم" والتفاهم الذي تم...
وقال حمادة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإسرائيلي لم ينفذ أي خطوة من الاتفاق، وبالتالي على ماذا التفاوض؟"، موضحًا أن "ما قبلت به الدولة اللبنانية خلال التفاهم الذي أقر العام الماضي وافق عليه "حزب الله" في الصيغة التي أنجز فيها التفاهم كصيغة متوازنة لصالح لبنان، وبالتالي الانتقال الآن إلى صيغة تفاوضية أخرى يعتبر ضرب للصيغة السابقة".وسأل حمادة: "لماذا الإسرائيلي ذهب إلى وقف إطلاق النار وما الذي منعه من تحقيق مشروعه بالقوة؟، معتبرًا أن "ما لم تستطع إسرائيل أخذه بالقوة والحرب تريد أخذه بالضغط والعمل السياسي"، كاشفا أن "إسرائيل تريد منطقة عازلة فهي تفكر في المستقبل والأمان للشمال لسنوات قادمة"، مشيرا إلى أن "سيناريو تهجير الجنوبيين من أرضهم مشروع إسرائيلي قديم"، معتبرا أنه "لو كانت الأمور مكشوفة أمام الإسرائيلي لكانت نزهة ودخل بيروت لينزع السلاح بنفسه".وعن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي لبنان، قال: "هذه الاعتداءات تحرج الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وليس "حزب الله".ورأى أن "مصر في خطر استراتيجي وجودي، لأن واقعها مختلف عن أي دولة عربية أخرى"، مؤكدا أنه "لم يحصل لقاء مباشر بين الوفد المصري و"حزب الله"، وحتى مع الجانب السعودي، إلا أنه نقل إلى "حزب الله" الموقف الرسمي السعودي عن تلقي المملكة خطاب أمين عام حزب الله على نحو من الإيجابية".وردا على سؤال حول الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخابات، قال حمادة: "القانون الانتخابي الأمر الأساسي الذي يحتاج إلى إجماع كل اللبنانيين"، معتبرا أن "تقديم "القوات اللبنانية" تعديلات على القانون خطوة للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لأنهم بحاجة للمزيد من الوقت لممارسة من الضغوط وإحداث فجوة داخل بيئة المقاومة".
نائب لبناني: لم يعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض

آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
حصري
علّق النائب اللبناني، إيهاب حمادة، على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل التي تحدث عنها رئيس الجمهورية اللبنانية، معتبرا أن "آلية "الميكانيزم" والتفاهم الذي تم العام الماضي، هي نوع من التفاوض غير المباشر عبر رعاة، وبالتالي بناء الموقف على قاعدة أن لبنان الرسمي بأجنحته المؤسساتية كافة متفق على التفاوض المباشر، ليس صحيحا".
وقال حمادة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإسرائيلي لم ينفذ أي خطوة من الاتفاق، وبالتالي على ماذا التفاوض؟"، موضحًا أن "ما قبلت به الدولة اللبنانية خلال التفاهم الذي أقر العام الماضي وافق عليه "حزب الله" في الصيغة التي أنجز فيها التفاهم كصيغة متوازنة لصالح لبنان، وبالتالي الانتقال الآن إلى صيغة تفاوضية أخرى يعتبر ضرب للصيغة السابقة".

ورأى أنه "يجب الالتفات إلى حجم الضغط على رئيس الجمهورية وهناك عمل دبلوماسي ومقاربة الأمور في واقعية"، قائلا إن "موقف "حزب الله" واضح لا نتفاوض مع الإسرائيلي بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة رغم تغير الظروف"، لافتا إلى أن "التسليم هو التسليم للبنان وهذا المشهد الذي لا نشتبه في رؤيته"، مضيفا أن "كلفة المواجهة أقل بالنسبة إلينا من التسليم".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو
3 نوفمبر, 13:53 GMT
وسأل حمادة: "لماذا الإسرائيلي ذهب إلى وقف إطلاق النار وما الذي منعه من تحقيق مشروعه بالقوة؟، معتبرًا أن "ما لم تستطع إسرائيل أخذه بالقوة والحرب تريد أخذه بالضغط والعمل السياسي"، كاشفا أن "إسرائيل تريد منطقة عازلة فهي تفكر في المستقبل والأمان للشمال لسنوات قادمة"، مشيرا إلى أن "سيناريو تهجير الجنوبيين من أرضهم مشروع إسرائيلي قديم"، معتبرا أنه "لو كانت الأمور مكشوفة أمام الإسرائيلي لكانت نزهة ودخل بيروت لينزع السلاح بنفسه".

وكشف حمادة أنه "لم يُعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض"، قائلا: "بالنسبة إلينا التفاهم غير المباشر هو المرتكز"، موضحًا أن "إسرائيل تريد إلغاء القرار 1701 وهو عمليا ما قامت به لأنها لم تلتزم بقرارته".

وعن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي لبنان، قال: "هذه الاعتداءات تحرج الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وليس "حزب الله".
وقفة تضامنية نفذها تجمع بلدات الجنوب أمام مبنى محافظة النبطية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
31 أكتوبر, 13:09 GMT

وفي ما يتعلق بزيارة الوفد المصري، أشار حمادة إلى أنه "قبل زيارة وفد المخابرات المصرية سُرّب ما يحمله الوفد عن أن هناك حديثا مصريا عن السلاح الاستراتيجي الذي يكون تحت غطاء معين"، متسائلا: "هل من مصلحة مصر أن يكون هناك انبطاح عربي لإسرائيل في سوريا أو لبنان أو على مستوى الخليج؟.

ورأى أن "مصر في خطر استراتيجي وجودي، لأن واقعها مختلف عن أي دولة عربية أخرى"، مؤكدا أنه "لم يحصل لقاء مباشر بين الوفد المصري و"حزب الله"، وحتى مع الجانب السعودي، إلا أنه نقل إلى "حزب الله" الموقف الرسمي السعودي عن تلقي المملكة خطاب أمين عام حزب الله على نحو من الإيجابية".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها
2 نوفمبر, 14:30 GMT
ورأى حمادة أن "كل لبنان مستهدف وليس فقط "حزب الله"، مشيرا إلى أن "الإسرائيلي يعيش هاجس عودة تكوين "حزب الله".
وردا على سؤال حول الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخابات، قال حمادة: "القانون الانتخابي الأمر الأساسي الذي يحتاج إلى إجماع كل اللبنانيين"، معتبرا أن "تقديم "القوات اللبنانية" تعديلات على القانون خطوة للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لأنهم بحاجة للمزيد من الوقت لممارسة من الضغوط وإحداث فجوة داخل بيئة المقاومة".
