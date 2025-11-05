https://sarabic.ae/20251105/نائب-لبناني-لم-يعرض-على-حزب-الله-أي-عنوان-من-عناوين-التفاوض--1106762143.html

نائب لبناني: لم يعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض

نائب لبناني: لم يعرض على "حزب الله" أي عنوان من عناوين التفاوض

علّق النائب اللبناني، إيهاب حمادة، على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل التي تحدث عنها رئيس الجمهورية اللبنانية، معتبرا أن "آلية "الميكانيزم" والتفاهم الذي تم... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال حمادة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإسرائيلي لم ينفذ أي خطوة من الاتفاق، وبالتالي على ماذا التفاوض؟"، موضحًا أن "ما قبلت به الدولة اللبنانية خلال التفاهم الذي أقر العام الماضي وافق عليه "حزب الله" في الصيغة التي أنجز فيها التفاهم كصيغة متوازنة لصالح لبنان، وبالتالي الانتقال الآن إلى صيغة تفاوضية أخرى يعتبر ضرب للصيغة السابقة".وسأل حمادة: "لماذا الإسرائيلي ذهب إلى وقف إطلاق النار وما الذي منعه من تحقيق مشروعه بالقوة؟، معتبرًا أن "ما لم تستطع إسرائيل أخذه بالقوة والحرب تريد أخذه بالضغط والعمل السياسي"، كاشفا أن "إسرائيل تريد منطقة عازلة فهي تفكر في المستقبل والأمان للشمال لسنوات قادمة"، مشيرا إلى أن "سيناريو تهجير الجنوبيين من أرضهم مشروع إسرائيلي قديم"، معتبرا أنه "لو كانت الأمور مكشوفة أمام الإسرائيلي لكانت نزهة ودخل بيروت لينزع السلاح بنفسه".وعن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي لبنان، قال: "هذه الاعتداءات تحرج الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وليس "حزب الله".ورأى أن "مصر في خطر استراتيجي وجودي، لأن واقعها مختلف عن أي دولة عربية أخرى"، مؤكدا أنه "لم يحصل لقاء مباشر بين الوفد المصري و"حزب الله"، وحتى مع الجانب السعودي، إلا أنه نقل إلى "حزب الله" الموقف الرسمي السعودي عن تلقي المملكة خطاب أمين عام حزب الله على نحو من الإيجابية".وردا على سؤال حول الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخابات، قال حمادة: "القانون الانتخابي الأمر الأساسي الذي يحتاج إلى إجماع كل اللبنانيين"، معتبرا أن "تقديم "القوات اللبنانية" تعديلات على القانون خطوة للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لأنهم بحاجة للمزيد من الوقت لممارسة من الضغوط وإحداث فجوة داخل بيئة المقاومة".

