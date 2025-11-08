https://sarabic.ae/20251108/أردوغان-يأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-الباكستانية-الأفغانية-في-إسطنبول-إلى-الاستقرار-1106877668.html

أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في مدينة... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

والتقى أردوغان بشريف في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وصل رئيس الوزراء الباكستاني للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانتهاء الأعمال العدائية في قره باغ، وناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات في علاقاتها مع أفغانستان"، وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي تتوسط فيها تركيا إلى استقرار دائم، وأعلن عزم بلاده مواصلة مساهمتها في هذه العملية، وفقا لمكتب الرئيس التركي.وكانت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان، تصاعدت بعد أن شنّت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية على منطقة في كابول أواخر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن "القوات الباكستانية ستتحمل عواقب هذه الغارات".وبدأ القتال على طول خط "دوراند" (الحدود بين البلدين)، والذي لا تعترف به كابول، ليلة 15 أكتوبر الماضي، إذ هاجم الجيش الباكستاني مواقع داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش له في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتفاق مع أفغانستان لوقف إطلاق نار مؤقت.خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستانإعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبولأفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا

