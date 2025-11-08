أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/أردوغان-يأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-الباكستانية-الأفغانية-في-إسطنبول-إلى-الاستقرار-1106877668.html
أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار
أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في مدينة... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T17:55+0000
2025-11-08T17:55+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
والتقى أردوغان بشريف في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وصل رئيس الوزراء الباكستاني للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانتهاء الأعمال العدائية في قره باغ، وناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات في علاقاتها مع أفغانستان"، وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي تتوسط فيها تركيا إلى استقرار دائم، وأعلن عزم بلاده مواصلة مساهمتها في هذه العملية، وفقا لمكتب الرئيس التركي.وكانت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان، تصاعدت بعد أن شنّت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية على منطقة في كابول أواخر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن "القوات الباكستانية ستتحمل عواقب هذه الغارات".وبدأ القتال على طول خط "دوراند" (الحدود بين البلدين)، والذي لا تعترف به كابول، ليلة 15 أكتوبر الماضي، إذ هاجم الجيش الباكستاني مواقع داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش له في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتفاق مع أفغانستان لوقف إطلاق نار مؤقت.خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستانإعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبولأفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-هجمات-إسرائيل-على-غزة-إبادة-جماعية-وإرهاب-ممنهج-وليست-دفاعا-مشروعا-1105764143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار

17:55 GMT 08.11.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في مدينة إسطنبول التركية، إلى استقرار دائم في المنطقة، وفقا لما ذكره مكتب الرئيس التركي.
والتقى أردوغان بشريف في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وصل رئيس الوزراء الباكستاني للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانتهاء الأعمال العدائية في قره باغ، وناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات في علاقاتها مع أفغانستان"، وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي تتوسط فيها تركيا إلى استقرار دائم، وأعلن عزم بلاده مواصلة مساهمتها في هذه العملية، وفقا لمكتب الرئيس التركي.

وتم افتتاح الجولة الثالثة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان، أول أمس الخميس في إسطنبول، لتسوية الوضع على الحدود بين البلدين، وهدفت هذه المفاوضات إلى إيجاد حلول للحد من الاشتباكات الحدودية، ومنع الهجمات العابرة للحدود، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، لكنها انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا
8 أكتوبر, 15:29 GMT
وكانت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان، تصاعدت بعد أن شنّت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية على منطقة في كابول أواخر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن "القوات الباكستانية ستتحمل عواقب هذه الغارات".
وبدأ القتال على طول خط "دوراند" (الحدود بين البلدين)، والذي لا تعترف به كابول، ليلة 15 أكتوبر الماضي، إذ هاجم الجيش الباكستاني مواقع داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش له في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتفاق مع أفغانستان لوقف إطلاق نار مؤقت.
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала