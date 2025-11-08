https://sarabic.ae/20251108/أردوغان-يأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-الباكستانية-الأفغانية-في-إسطنبول-إلى-الاستقرار-1106877668.html
أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار
أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في مدينة... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T17:55+0000
2025-11-08T17:55+0000
2025-11-08T17:55+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
والتقى أردوغان بشريف في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وصل رئيس الوزراء الباكستاني للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانتهاء الأعمال العدائية في قره باغ، وناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات في علاقاتها مع أفغانستان"، وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي تتوسط فيها تركيا إلى استقرار دائم، وأعلن عزم بلاده مواصلة مساهمتها في هذه العملية، وفقا لمكتب الرئيس التركي.وكانت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان، تصاعدت بعد أن شنّت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية على منطقة في كابول أواخر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن "القوات الباكستانية ستتحمل عواقب هذه الغارات".وبدأ القتال على طول خط "دوراند" (الحدود بين البلدين)، والذي لا تعترف به كابول، ليلة 15 أكتوبر الماضي، إذ هاجم الجيش الباكستاني مواقع داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش له في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتفاق مع أفغانستان لوقف إطلاق نار مؤقت.خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستانإعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبولأفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-هجمات-إسرائيل-على-غزة-إبادة-جماعية-وإرهاب-ممنهج-وليست-دفاعا-مشروعا-1105764143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
أردوغان يأمل أن تؤدي المفاوضات الباكستانية الأفغانية في إسطنبول إلى الاستقرار
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في مدينة إسطنبول التركية، إلى استقرار دائم في المنطقة، وفقا لما ذكره مكتب الرئيس التركي.
والتقى أردوغان بشريف في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وصل رئيس الوزراء الباكستاني للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانتهاء الأعمال العدائية في قره باغ، وناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تراقب عن كثب الهجمات الإرهابية في باكستان والتوترات في علاقاتها مع أفغانستان"، وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي تتوسط فيها تركيا إلى استقرار دائم، وأعلن عزم بلاده مواصلة مساهمتها في هذه العملية، وفقا لمكتب الرئيس التركي.
وتم افتتاح الجولة الثالثة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان، أول أمس الخميس في إسطنبول، لتسوية الوضع على الحدود بين البلدين، وهدفت هذه المفاوضات إلى إيجاد حلول للحد من الاشتباكات الحدودية، ومنع الهجمات العابرة للحدود، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، لكنها انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".
وكانت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان، تصاعدت بعد أن شنّت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية على منطقة في كابول أواخر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن "القوات الباكستانية ستتحمل عواقب هذه الغارات".
وبدأ القتال على طول خط "دوراند" (الحدود بين البلدين)، والذي لا تعترف به كابول، ليلة 15 أكتوبر الماضي، إذ هاجم الجيش الباكستاني مواقع داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش له في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتفاق مع أفغانستان لوقف إطلاق نار مؤقت.