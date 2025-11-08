عربي
الداخلية السورية: عملية أمنية واسعة تفكك خلايا لـ"داعش" في محافظات عدة
الداخلية السورية: عملية أمنية واسعة تفكك خلايا لـ"داعش" في محافظات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تنفيذ وحداتها الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في البلاد، عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت خلايا إرهابية... 08.11.2025
أخبار سوريا اليوم
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت الوزارة، اليوم السبت، في بيان نشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "العملية تأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمخططات التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأكدت الوزارة أن "هذه العملية تعكس مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، مما يعزز الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا نظيره السوري أحمد الشرع، إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأفاد ماكرون، في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، عقب لقائه بالشرع، على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".وأعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، عن قوائم العقوبات الأممية، مشددًا على أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق، "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد أول أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين، العضو الدائم الذي يملك حق النقض.وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".
https://sarabic.ae/20250928/وزير-الداخلية-التركي-مقتل-8-عناصر-ينتمون-لـداعش-في-عملية-أمنية-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1105377906.html
https://sarabic.ae/20250919/جهاز-المخابرات-العراقي-نقل-47-فرنسيا-ينتمون-لـداعش-من-سوريا-إلى-العراق-لمحاكمتهم-1105046552.html
https://sarabic.ae/20251107/ماكرون-يدعو-الشرع-للانضمام-إلى-التحالف-ضد-داعش-1106840717.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
الداخلية السورية: عملية أمنية واسعة تفكك خلايا لـ"داعش" في محافظات عدة

© Sputnik
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تنفيذ وحداتها الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في البلاد، عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، في عدد من المحافظات.
وقالت الوزارة، اليوم السبت، في بيان نشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "العملية تأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمخططات التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا
28 سبتمبر, 18:25 GMT

وأوضحت الوزارة أن "العملية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على العديد من العناصر المطلوبة، إلى جانب ضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية، يجري حاليًا تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الوزارة أن "هذه العملية تعكس مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، مما يعزز الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا نظيره السوري أحمد الشرع، إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
19 سبتمبر, 18:31 GMT
وأفاد ماكرون، في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، عقب لقائه بالشرع، على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".
وأعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، عن قوائم العقوبات الأممية، مشددًا على أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق، "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، موضحًا أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضا مسألة أمنية للفرنسيين".

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد أول أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين، العضو الدائم الذي يملك حق النقض.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"
أمس, 10:49 GMT
وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".
وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".
