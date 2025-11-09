عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت قرية بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب"موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار، تم تحييد تم ما يصل إلى 50 فردا عسكرياـ وتدمير ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المركبات العسكرية ومحطتين للحرب الإلكترونية في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 160عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وثلاثة مستودعات للمواد".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة. واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 130 جنديا ودبابتين ومركبات قتالية ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".وقالت الدفاع: "حسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووفقا للبيان فقد "تم صد 7 هجمات للعدو من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم إحباط ثماني محاولات من قبل العدو للخروج من الحصار في الاتجاه الشمالي، وتم القبض على ثلاثة جنود من اللواء 32 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 صواريخ "هيمارس" و247 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
09:08 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 09.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت قرية بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب"موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".

وأوضحت أن "ست هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية 151 و 116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الحرس الوطني 1 و 13 من مناطق موناشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك-أوزلوفوي وأوسينوفو وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف تم صدها من أجل فك حصارالتشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار، تم تحييد تم ما يصل إلى 50 فردا عسكرياـ وتدمير ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المركبات العسكرية ومحطتين للحرب الإلكترونية في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 160عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وثلاثة مستودعات للمواد".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
أمس, 06:57 GMT
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة. واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 130 جنديا ودبابتين ومركبات قتالية ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".
وقالت الدفاع: "حسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وقالت الدفاع: "في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف وتدمير التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى وفي المنطقة الصناعية الغربية".
ووفقا للبيان فقد "تم صد 7 هجمات للعدو من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم إحباط ثماني محاولات من قبل العدو للخروج من الحصار في الاتجاه الشمالي، وتم القبض على ثلاثة جنود من اللواء 32 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أنه "في قرية دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل وحدات لواء المشاة الآلي 5 التابع للجيش 51 الروسي العمليات الهجومية النشطة، خلال النهار، تم تحييد أكثر من 275 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفع ميداني في كراسنوأرميسك ودمييتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 صواريخ "هيمارس" و247 مسيرة أوكرانية".
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسية
04:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
