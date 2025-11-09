https://sarabic.ae/20251109/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ريبنوي-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1106900283.html

القوات الروسية تحرر بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg

وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو وحررت قرية بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب"موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار، تم تحييد تم ما يصل إلى 50 فردا عسكرياـ وتدمير ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المركبات العسكرية ومحطتين للحرب الإلكترونية في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 160عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وثلاثة مستودعات للمواد".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة. واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 130 جنديا ودبابتين ومركبات قتالية ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".وقالت الدفاع: "حسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووفقا للبيان فقد "تم صد 7 هجمات للعدو من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم إحباط ثماني محاولات من قبل العدو للخروج من الحصار في الاتجاه الشمالي، وتم القبض على ثلاثة جنود من اللواء 32 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 صواريخ "هيمارس" و247 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

