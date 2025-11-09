طلبة كليات الإعلام في مصر يشيدون بحيادية ودقة وكالة "سبوتنيك"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/طلبة-كليات-الإعلام-في-مصر-يشيدون-بحيادية-ودقة-وكالة-سبوتنيك-1106907143.html
طلبة كليات الإعلام في مصر يشيدون بحيادية ودقة وكالة "سبوتنيك"
طلبة كليات الإعلام في مصر يشيدون بحيادية ودقة وكالة "سبوتنيك"
حصري
أخبار مصر الآن
سبوتنيك
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106905502_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_733872235e82914887b54351bc4141fe.jpg
وجاءت تعليقات طلبة الإعلام المصريين خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، في العاصمة القاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.وأبدى الطلبة اهتمامهم الكبير بمتابعة وسائل الإعلام الروسية ومنها وكالة "سبوتنيك"، وأشادوا وأثنوا على ما تقدمه من مصداقية والانتشار الذي تتمتع به الوكالة في العالم العربي.وأوضحت مريم علاء، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف (جنوب القاهرة)، اهتمامها بمتابعة الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، كما أنها تولي الاهتمام أيضا بالإعلام الروسي، مؤكدة أنه "يولي العناية بالقضايا والملفات التي تخصنا، مثل ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبوتنيك تتابع هذه الحرب بشكل جيد".وأفادت زميلتها رنا طارق، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف، بأنه "على الإعلامي متابعة كل وسائل الإعلام سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وليس وسائل محلية فقط، لكنه يركز على وسائل بعينها لأنها تهتم بقضايا وملفات تخصنا نحن كمصريين".وأشارت زميلتهما سجى ناصر، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية تتميز بالحيادية تجاه قضية الحرب على غزة على وجه التحديد، مقارنة بوسائل إعلام أخرى، واستفدنا كثيرا من ورش العمل الموجودة في النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام" وستزيدنا خبرة بالتأكيد".فيما أكد إسلام عبد الشكور، طالب بكلية الإعلام جامعة المنيا: "أتابع عن كثب وسائل الإعلام الروسية، خاصة سبوتنيك، كما أننا كطلبة نحاول مواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي بقوة خاصة وأنه يتطور يوما بعد يوم".وتابع: "واستفدت كثيرا من النقاشات التي دارت حول الذكاء الاصطناعي بحيث اتعمل منها وكيف أطبقه في المستقبل، وبشكل عام استفدت جدا من هذا المنتدى الإعلامي وستزيد من خبرتنا أكثر وأكثر".فيما لفت محمد جمال صحفي بقناة "الغد"، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت مواكبة للأحداث بشكل واضح كما أنها تتابع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية بسرعة كبيرة وبدقة أكبر".وأضاف جمال: "وأعتقد أنها حققت طفرة خلال السنوات الماضية ونتمنى تحقيق طفرات أخرى خلال المقبلة، ورغم فرض العقوبات على وسائل الإعلام الروسية لكن عودتها كانت أقوى وأفضل".ومن جانبه، ذكر مينا فايق، مقدم محتوى ورئيس تحرير بمنصة إلكترونية: "بدأت أتابع كل وسائل الإعلام الروسية بشكل كبير، خاصة وكالة "سبوتنيك"، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لأن أغلب وسائل الإعلام الغربية موجهة وليست حيادية، ومن وقتها أصبحت متابعا لوسائل الإعلام الروسية".وتابعت: "استفدنا كثيرا من ندوة الذكاء الاصطناعي وكيف نحسن استغلاله لأنه مثل "الديناميت" كسلاح قوى إما بالسلب أو الإيجاب".اتفقت معها في ذلك زميلتها ساندي إسحاق، من أنها تتابع كل وسائل الإعلام وتحديدا الروسية منها، بشكل يومي، مشيرة إلى أن "ندوة الذكاء الاصطناعي كانت مهمة جدا لأننا نعلم أن الذكاء هو سلاح ذو حدين إما نحسن استغلاله أو يستخدم ضدنا".وقالت خديجة أبو سيف: "أتابع سبوتنيك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى"، وهو ما أوضحته زميلتها أيضا "هبة حمزة"، من أن "وكالة سبوتنيك تحظى باهتماما منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى، وأجد أنها حيادية وذات مصداقية".فيما أشادت إيمي رفعت، طالبة بكلية الإعلام، بموضوعية وسائل الإعلام الروسية وخاصة وكالة "سبوتنيك"، مؤكدة "أتابع وسائل إعلام معينة تكون متوازنة أو حيادية وليست موجهة، فوكالة "سبوتنيك" تتميز بالحيادية، مضيفة أنها "تتميز بالسرعة والآنية كما تعطي الأخبار وتبثها بدقة متناهية وليس بالسهل وجود مثل هذه الحيادية والدقة في وسائل إعلام أخرى"، على حد قولها.وانطلقت صباح يوم السبت الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصناع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
https://sarabic.ae/20251108/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-الخاصة-بالذكاء-الاصطناعي-في-منتدى-مصر-للإعلام-صور-1106885315.html
https://sarabic.ae/20251108/تفاعل-كبير-مع-جلسة-مديرة-سبوتنيك-عربي-بالإنابة-في-منتدى-مصر-للإعلام-حول-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-1106884501.html
https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-في-منتدى-مصر-للإعلام-مواجهة-هراء-الذكاء-الاصطناعي-ضرورية-للحقيقة-والإنسانية-1106864695.html
https://sarabic.ae/20251108/بمشاركة-وكالة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-منتدى-مصر-للإعلام-2025-في-القاهرة-1106863087.html
طلبة كليات الإعلام في مصر يشيدون بحيادية ودقة وكالة "سبوتنيك"

12:40 GMT 09.11.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAطلبة كليات الإعلام بمصر
طلبة كليات الإعلام بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أشاد عدد من طلبة كليات الإعلام بالجامعات المصرية بما تقدمه وكالة "سبوتنيك" الروسية من محتوى جيد وحيادية ودقة في المعلومات.
وجاءت تعليقات طلبة الإعلام المصريين خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، في العاصمة القاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.
تفاعل كبير مع جلسة مديرة سبوتنيك عربي بالإنابة في منتدى مصر للإعلام حول تجربة الوكالة في استخدام الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو
أمس, 18:26 GMT
وأبدى الطلبة اهتمامهم الكبير بمتابعة وسائل الإعلام الروسية ومنها وكالة "سبوتنيك"، وأشادوا وأثنوا على ما تقدمه من مصداقية والانتشار الذي تتمتع به الوكالة في العالم العربي.
وأوضحت مريم علاء، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف (جنوب القاهرة)، اهتمامها بمتابعة الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، كما أنها تولي الاهتمام أيضا بالإعلام الروسي، مؤكدة أنه "يولي العناية بالقضايا والملفات التي تخصنا، مثل ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبوتنيك تتابع هذه الحرب بشكل جيد".
وأفادت زميلتها رنا طارق، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف، بأنه "على الإعلامي متابعة كل وسائل الإعلام سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وليس وسائل محلية فقط، لكنه يركز على وسائل بعينها لأنها تهتم بقضايا وملفات تخصنا نحن كمصريين".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAطلبة كليات الإعلام بمصر
طلبة كليات الإعلام بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
طلبة كليات الإعلام بمصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأشارت زميلتهما سجى ناصر، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية تتميز بالحيادية تجاه قضية الحرب على غزة على وجه التحديد، مقارنة بوسائل إعلام أخرى، واستفدنا كثيرا من ورش العمل الموجودة في النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام" وستزيدنا خبرة بالتأكيد".
فيما أكد إسلام عبد الشكور، طالب بكلية الإعلام جامعة المنيا: "أتابع عن كثب وسائل الإعلام الروسية، خاصة سبوتنيك، كما أننا كطلبة نحاول مواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي بقوة خاصة وأنه يتطور يوما بعد يوم".
وتابع: "واستفدت كثيرا من النقاشات التي دارت حول الذكاء الاصطناعي بحيث اتعمل منها وكيف أطبقه في المستقبل، وبشكل عام استفدت جدا من هذا المنتدى الإعلامي وستزيد من خبرتنا أكثر وأكثر".
سبوتنيك تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
تفاعل كبير مع جلسة مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة في منتدى مصر للإعلام حول استخدام الذكاء الاصطناعي
أمس, 18:04 GMT
فيما لفت محمد جمال صحفي بقناة "الغد"، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت مواكبة للأحداث بشكل واضح كما أنها تتابع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية بسرعة كبيرة وبدقة أكبر".
وأضاف جمال: "وأعتقد أنها حققت طفرة خلال السنوات الماضية ونتمنى تحقيق طفرات أخرى خلال المقبلة، ورغم فرض العقوبات على وسائل الإعلام الروسية لكن عودتها كانت أقوى وأفضل".
ومن جانبه، ذكر مينا فايق، مقدم محتوى ورئيس تحرير بمنصة إلكترونية: "بدأت أتابع كل وسائل الإعلام الروسية بشكل كبير، خاصة وكالة "سبوتنيك"، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لأن أغلب وسائل الإعلام الغربية موجهة وليست حيادية، ومن وقتها أصبحت متابعا لوسائل الإعلام الروسية".
وأكدت ميري نادي، خريجة إعلام بني سويف: "أتابع معظم وسائل الإعلام الدولية ولكن أركز على وسائل الإعلام الروسية، ورغم إننا نبدأ السلم العملي لكن نتابع "سبوتنيك" بشكل كبير".
وتابعت: "استفدنا كثيرا من ندوة الذكاء الاصطناعي وكيف نحسن استغلاله لأنه مثل "الديناميت" كسلاح قوى إما بالسلب أو الإيجاب".
اتفقت معها في ذلك زميلتها ساندي إسحاق، من أنها تتابع كل وسائل الإعلام وتحديدا الروسية منها، بشكل يومي، مشيرة إلى أن "ندوة الذكاء الاصطناعي كانت مهمة جدا لأننا نعلم أن الذكاء هو سلاح ذو حدين إما نحسن استغلاله أو يستخدم ضدنا".
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
أمس, 09:03 GMT
وقالت خديجة أبو سيف: "أتابع سبوتنيك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى"، وهو ما أوضحته زميلتها أيضا "هبة حمزة"، من أن "وكالة سبوتنيك تحظى باهتماما منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى، وأجد أنها حيادية وذات مصداقية".
فيما أشادت إيمي رفعت، طالبة بكلية الإعلام، بموضوعية وسائل الإعلام الروسية وخاصة وكالة "سبوتنيك"، مؤكدة "أتابع وسائل إعلام معينة تكون متوازنة أو حيادية وليست موجهة، فوكالة "سبوتنيك" تتميز بالحيادية، مضيفة أنها "تتميز بالسرعة والآنية كما تعطي الأخبار وتبثها بدقة متناهية وليس بالسهل وجود مثل هذه الحيادية والدقة في وسائل إعلام أخرى"، على حد قولها.
وانطلقت صباح يوم السبت الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.
انطلاق فعاليات “منتدى مصر للإعلام” 2025 في القاهرة، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة
أمس, 08:00 GMT
ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصناع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
