طلبة كليات الإعلام في مصر يشيدون بحيادية ودقة وكالة "سبوتنيك"

أشاد عدد من طلبة كليات الإعلام بالجامعات المصرية بما تقدمه وكالة "سبوتنيك" الروسية من محتوى جيد وحيادية ودقة في المعلومات. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تعليقات طلبة الإعلام المصريين خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، في العاصمة القاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.وأبدى الطلبة اهتمامهم الكبير بمتابعة وسائل الإعلام الروسية ومنها وكالة "سبوتنيك"، وأشادوا وأثنوا على ما تقدمه من مصداقية والانتشار الذي تتمتع به الوكالة في العالم العربي.وأوضحت مريم علاء، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف (جنوب القاهرة)، اهتمامها بمتابعة الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، كما أنها تولي الاهتمام أيضا بالإعلام الروسي، مؤكدة أنه "يولي العناية بالقضايا والملفات التي تخصنا، مثل ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبوتنيك تتابع هذه الحرب بشكل جيد".وأفادت زميلتها رنا طارق، خريجة كلية الإعلام جامعة بني سويف، بأنه "على الإعلامي متابعة كل وسائل الإعلام سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وليس وسائل محلية فقط، لكنه يركز على وسائل بعينها لأنها تهتم بقضايا وملفات تخصنا نحن كمصريين".وأشارت زميلتهما سجى ناصر، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية تتميز بالحيادية تجاه قضية الحرب على غزة على وجه التحديد، مقارنة بوسائل إعلام أخرى، واستفدنا كثيرا من ورش العمل الموجودة في النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام" وستزيدنا خبرة بالتأكيد".فيما أكد إسلام عبد الشكور، طالب بكلية الإعلام جامعة المنيا: "أتابع عن كثب وسائل الإعلام الروسية، خاصة سبوتنيك، كما أننا كطلبة نحاول مواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي بقوة خاصة وأنه يتطور يوما بعد يوم".وتابع: "واستفدت كثيرا من النقاشات التي دارت حول الذكاء الاصطناعي بحيث اتعمل منها وكيف أطبقه في المستقبل، وبشكل عام استفدت جدا من هذا المنتدى الإعلامي وستزيد من خبرتنا أكثر وأكثر".فيما لفت محمد جمال صحفي بقناة "الغد"، إلى أن "وسائل الإعلام الروسية انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت مواكبة للأحداث بشكل واضح كما أنها تتابع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية بسرعة كبيرة وبدقة أكبر".وأضاف جمال: "وأعتقد أنها حققت طفرة خلال السنوات الماضية ونتمنى تحقيق طفرات أخرى خلال المقبلة، ورغم فرض العقوبات على وسائل الإعلام الروسية لكن عودتها كانت أقوى وأفضل".ومن جانبه، ذكر مينا فايق، مقدم محتوى ورئيس تحرير بمنصة إلكترونية: "بدأت أتابع كل وسائل الإعلام الروسية بشكل كبير، خاصة وكالة "سبوتنيك"، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لأن أغلب وسائل الإعلام الغربية موجهة وليست حيادية، ومن وقتها أصبحت متابعا لوسائل الإعلام الروسية".وتابعت: "استفدنا كثيرا من ندوة الذكاء الاصطناعي وكيف نحسن استغلاله لأنه مثل "الديناميت" كسلاح قوى إما بالسلب أو الإيجاب".اتفقت معها في ذلك زميلتها ساندي إسحاق، من أنها تتابع كل وسائل الإعلام وتحديدا الروسية منها، بشكل يومي، مشيرة إلى أن "ندوة الذكاء الاصطناعي كانت مهمة جدا لأننا نعلم أن الذكاء هو سلاح ذو حدين إما نحسن استغلاله أو يستخدم ضدنا".وقالت خديجة أبو سيف: "أتابع سبوتنيك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى"، وهو ما أوضحته زميلتها أيضا "هبة حمزة"، من أن "وكالة سبوتنيك تحظى باهتماما منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وأحاول مقارنتها بغيرها من القنوات ووسائل الإعلام الأخرى، وأجد أنها حيادية وذات مصداقية".فيما أشادت إيمي رفعت، طالبة بكلية الإعلام، بموضوعية وسائل الإعلام الروسية وخاصة وكالة "سبوتنيك"، مؤكدة "أتابع وسائل إعلام معينة تكون متوازنة أو حيادية وليست موجهة، فوكالة "سبوتنيك" تتميز بالحيادية، مضيفة أنها "تتميز بالسرعة والآنية كما تعطي الأخبار وتبثها بدقة متناهية وليس بالسهل وجود مثل هذه الحيادية والدقة في وسائل إعلام أخرى"، على حد قولها.وانطلقت صباح يوم السبت الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصناع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.

