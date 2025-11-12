https://sarabic.ae/20251112/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-تداعيات-تقلبات-سعر-صرف-الجنيه-أمام-الدولار-على-الاقتصاد-المصري-1107039033.html

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" تداعيات تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الاقتصاد المصري

سبوتنيك عربي

يشهد العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، يرى بعض المراقبين أنها تتجاوز النسب الطبيعية ارتفاعا...

فما تداعيات تذبذب سعر صرف الجنيه المصري بتلك النسب أمام الدولار وهل تأثيره سلبا أو إيجابا على الاقتصاد المصري؟بداية، تقول خبيرة سوق الأوراق المالية المصري، حنان رمسيس، إن تقلبات سعر الصرف في مصر مبالغ فيها، مؤكدة أن التعويم في مصر هو تعويم مدار، البنك المركزي هو من يثير الانطباعات بوجود انخفاض في سعر الدولار، وعزت ذلك إلى وفرة الدولار نتيجة الصفقات التي تبرمها مصر، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50 مليار دولار.الموازنة العامة للدولةوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "المتعاملين الوحيدين في العملة الأجنبية هم من يتحكمون في رفع وخفض السعر، وأكدت أن خفض سعر الدولار مقابل الجنيه ليس قوة للجنيه، بل قد يكون ضعفا للدولار عالميا بسبب خطة الإغلاق التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي جراء ارتفاع سقف الدين الأمريكي، وهو ما يمنحهم القوة لخفض سعر الدولار مقابل الجنيه".وأشارت إلى أن "خفض سعر الدولار يساهم في خفض المديونيات المتراكمة على الموازنة العامة للدولة، ويقلل من الفوائد التي يدفعها البنك المركزي للجمهور والقطاع العائلي المودع في البنوك، كما أن الدولة كونها المقترض الأكبر من النظام المصرفي، تستفيد من تخفيض قيمة فوائد القروض التي تستحوذ بها على الأموال لتمويل مشاريعها والعديد من البنود التي تستخدم فيها النقد الأجنبي أو المصري".الانخفاض المتتاليوفيما يتعلق بتأثير ذلك على الاقتصاد، قالت الخبيرة إن "هذا الخفض لسعر الدولار مقابل الجنيه له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، لكنه يتسبب في حالة من الهلع لدى المتعاملين الأجانب، وخاصة المستثمرين في أدوات الدين أو في بورصة الأوراق المالية".وأوضحت أن "المستثمر الأجنبي الذي يشتري الأسهم بتحويل الدولار بسعر مرتفع (على سبيل المثال 48 جنيها)، سيتعرض لخسارة عند تحويل مكاسبه إلى الدولار مرة أخرى بسعر منخفض، مما يؤثر على أرباحه".وأكدت رمسيس أن "هذا الوضع يجعل المتعاملين الأجانب متخوفين من التعامل أو من شراء الأصول أو أي استثمارات بسبب عدم استقرار سعر العملة، فمثلما كانت الارتفاعات المتوالية لسعر العملة تثير مخاوفهم، فإن الانخفاض المتتالي للسعر بنفس الوتيرة يجعلهم يترقبون بحذر، ويتساءلون: "ربما ينخفض الدولار أكثر من ذلك.. فلماذا أشتري أصلا مقوما بالدولار بسعر عال بينما يمكنني شراؤه لاحقا بسعر أقل مما يوقف العديد من الصفقات".وذكرت رمسيس أن "المتعاملين الخليجيين يتصرفون بحكمة، فإذا تعاملوا مع الدولة يدفعون جزءا مقدما وينتظرون الأجزاء المتبقية على المدى المتوسط والطويل للاستفادة من جميع المزايا، على سبيل المثال صفقتي قطر والإمارات، حيث كانت هناك دفعة أولى ثم عدد من الدفعات، أو يتم الخصم من المديونيات أو الودائع الموجودة في البنك المركزي".تريليونات الدولاراتوقالت خبيرة سوق المال: "لاحظت أن المتعاملين الخليجيين يعرفون كيف يتصرفون جيدا، لكن المشكلة تكمن مع المستثمرين الأجانب الذين يخشون الانخفاض الحاد في سعر العملة، لأنه كما ذكرت، "مرونة مدارة 100 بالمئة وواضحة للأعمى".وأعربت رمسيس، عن "استغرابها من قدرة دولة عليها أقساط ديون، وديون خارجية تريليونات الدولارات قادرة على خفض سعر عملتها، إن هذا "فوق العقل"، مشيرة إلى أن مصر تسدد ديونها في مواعيدها، لكن قدرتها على خفض سعر الدولار في ظل هذه الظروف أمر لم نره من قبل، وحتى العالم من حولنا يستغرب من هذه السلوكيات التي لا توجد في أي دولة أخرى".القدرة التنافسيةمن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح: "شهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التذبذب على الاقتصاد بشكل عام، من المهم تقييم هذه التقلبات بشكل موضوعي، حيث أن لها جوانب سلبية وإيجابية يجب أخذها في الاعتبار".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "من الجانب السلبي، يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، وعند تراجع الجنيه، يرتفع سعر الدولار، مما يزيد من تكلفة هذه السلع ويضغط على الأسعار، هذا يؤدي إلى زيادة التضخم وتقليص القوة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم السنوي أعلى معدل قبل نهاية 2024 (حيث تجاوز 35 في المئة) ثم انخفض إلى 12.5في المئة، في أكتوبر/تشرين أول 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يوضح تأثير هذه التقلبات على تكاليف المعيشة".التدفقات الأجنبيةوتابع أبو الفتوح: "أما من الجانب الإيجابي، فإن انخفاض قيمة الجنيه يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تصبح السلع مثل الفاكهة والمنسوجات أكثر جذبا للمستوردين، لكن هذا التحسن لا يمكن أن يستمر ما لم تتم معالجة القضايا الهيكلية الكبرى في الاقتصاد المصري، مثل الدين العام المرتفع وقلة الاستثمارات الأجنبية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه: "في الوقت الراهن بلغ سعر الدولار حوالي 47.2 جنيه، مع استقرار نسبي بعد قرار تعويم الجنيه في مارس 2024، وقد ساهمت التدفقات الأجنبية من القروض والاستثمارات في دعم الجنيه مؤقتا، لكن لا يمكن الاعتماد على هذه التدفقات بشكل دائم".شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، والتي يشمل بناء فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومناطق خدمية.وفي كلمته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن "الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن "عمليات التطوير في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري".وأضاف أن "قطاع السياحة على قمة أولويات الدولة المصرية"، متابعا: "الرؤية المصرية ترتكز على تطوير المناطق السياحية لا سيما الساحل الشمالي وتستهدف أن يستوعب الساحل الشمالي أكثر من 17 مليون نسمة".الصفقة القطريةوأعلنت مصر وقطر، الأسبوع الماضي، عن توقيع شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" في مدينة مرسى مطروح.يأتي ذلك في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لبيان من رئاسة الوزراء المصرية، وتم هذا التوافق على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصري، مايا مرسي، وسفير مصر لدى قطر، وليد الفقي.وأكد رئيس الوزراء القطري "الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني".وتم التطرق كذلك، خلال اللقاء، إلى "أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/ آب 2025، بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين".

