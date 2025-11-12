https://sarabic.ae/20251112/ظاهرة-غريبة-في-مجال-الأرض-المغناطيسي-تثير-قلق-العلماء-1107027325.html

ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء

ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء

سبوتنيك عربي

حذر فريق من العلماء في دراسة جديدة من توسع منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض، الأمر الذي قد يعرض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى اضطرابات خطيرة،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T12:25+0000

2025-11-12T12:25+0000

2025-11-12T12:25+0000

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102829/29/1028292990_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_801250f0ae65fcc4e247eacac4354192.jpg

فالمجال المغناطيسي للأرض، الذي يُعد أحد أهم أسباب بقاء الحياة على الكوكب، يشكل درعاً واقياً يحمي الغلاف الجوي وسطح الأرض من الإشعاعات الكونية والجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.مصدر المجال المغناطيسي: قلب الأرض النابضينشأ هذا المجال من حركة الحديد السائل المنصهر داخل اللب الخارجي للأرض على عمق يقارب 3000 كيلومتر تحت السطح.ويعمل هذا الحديد المتحرك مثل مولد كهربائي عملاق، يولد تيارات كهربائية تنتج عنها خطوط المجال المغناطيسي التي تلتف حول الكوكب وتشكل درعه الواقي.لكن العمليات الدقيقة التي تحكم هذا النظام المعقد ما تزال غامضة، وتخضع للدراسة باستخدام تقنيات فضائية متقدمة."شذوذ جنوب الأطلسي".. نقطة ضعف تتسعوبفضل بيانات الأقمار الصناعية الثلاثة التابعة لمهمة "سوارم"، التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية عام 2013 لقياس التغيرات المغناطيسية بدقة، اكتشف العلماء أن المنطقة الضعيفة فوق جنوب المحيط الأطلسي – المعروفة باسم شذوذ جنوب الأطلسي – قد توسعت بشكل لافت.ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "Physics of the Earth and Planetary Interiors"، زادت مساحة هذه المنطقة منذ عام 2014 بما يقارب نصف حجم أوروبا القارية. ويقول كريس فينلاي، الباحث الرئيسي من الجامعة التقنية في الدنمارك:"شذوذ جنوب الأطلسي ليس منطقة واحدة متجانسة، بل يتطور بشكل مختلف في أجزائه القريبة من إفريقيا مقارنة بأمريكا الجنوبية. هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه المنطقة يجعل المجال المغناطيسي يضعف بوتيرة أسرع."تفسيرات علمية جديدةيربط الباحثون هذا الاضطراب بتغيرات تحدث في الحد الفاصل بين اللب الخارجي السائل للأرض والوشاح الصخري، حيث يُعتقد أن أنماط التدفق المغناطيسي في هذه الطبقة العميقة بدأت تتغير بشكل غير مألوف.ويشرح فينلاي قائلاً: "عادةً ما تخرج خطوط المجال المغناطيسي من اللب في نصف الكرة الجنوبي، لكن في منطقة الشذوذ نلاحظ ظاهرة معاكسة – فبعض خطوط المجال تعود إلى اللب بدلاً من الخروج منه."وأضاف أن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أيضاً عن حركة إحدى هذه المناطق الضعيفة باتجاه الغرب فوق القارة الإفريقية، ما يساهم في توسيع نطاق الشذوذ.انعكاسات على الأقمار الصناعية ورواد الفضاءتشير أحدث القياسات إلى أن المجال المغناطيسي فوق سيبيريا أصبح أقوى، بينما تراجع فوق كندا، وهو توازن متقلب قد يؤثر على أنظمة الملاحة والاتصالات التي تعتمد على الأقمار الصناعية.ويحذر العلماء من أن ضعف المجال المغناطيسي فوق جنوب الأطلسي يجعل الأقمار الصناعية في المدار المنخفض عرضة لجرعات أعلى من الإشعاع الكوني، مما يزيد احتمالية الأعطال التقنية وانقطاع الإشارات.كما أن رواد الفضاء والمركبات الفضائية، بما في ذلك أولئك الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية، يتعرضون لمستويات أعلى من الإشعاع أثناء مرورهم عبر هذه المنطقة الضعيفة.درع الأرض في اختبار جديدورغم أن العلماء لا يتوقعون انهياراً وشيكاً للمجال المغناطيسي، إلا أن توسّع منطقة الضعف الحالية يشير إلى أن درع الأرض الواقي يمر بمرحلة من التغير الديناميكي ما تزال أسبابها غير مفهومة بالكامل.ويؤكد الباحثون أن مواصلة رصد البيانات من الأقمار الصناعية خلال السنوات المقبلة سيكون أمراً حاسماً لفهم كيفية تطور هذا الخلل – وما إذا كان مجرد ظاهرة مؤقتة أم بداية لتحول أوسع في المجال المغناطيسي للكوكب.

https://sarabic.ae/20251109/علماء-روس-سحابتان-من-البلازما-الشمسية-تغطيان-الأرض-الأسبوع-المقبل-1106915632.html

https://sarabic.ae/20251011/علماء-روس-يرصدون-اضطرابا-في-المجال-المغناطيسي-للأرض-1105873098.html

https://sarabic.ae/20251106/عاصفة-جيومغناطيسية-قوية-تضرب-الأرض-خلال-ساعات-وتأهب-دولي-واسع-1106795292.html

https://sarabic.ae/20251104/علامات-الأرض-الحيوية-ترسل-إنذارا-أحمر-وجروح-المستقبل-بلا-ندوب-1106729297.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم