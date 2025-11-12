ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/ظاهرة-غريبة-في-مجال-الأرض-المغناطيسي-تثير-قلق-العلماء-1107027325.html
ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء
ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء
سبوتنيك عربي
حذر فريق من العلماء في دراسة جديدة من توسع منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض، الأمر الذي قد يعرض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى اضطرابات خطيرة،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T12:25+0000
2025-11-12T12:25+0000
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102829/29/1028292990_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_801250f0ae65fcc4e247eacac4354192.jpg
فالمجال المغناطيسي للأرض، الذي يُعد أحد أهم أسباب بقاء الحياة على الكوكب، يشكل درعاً واقياً يحمي الغلاف الجوي وسطح الأرض من الإشعاعات الكونية والجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.مصدر المجال المغناطيسي: قلب الأرض النابضينشأ هذا المجال من حركة الحديد السائل المنصهر داخل اللب الخارجي للأرض على عمق يقارب 3000 كيلومتر تحت السطح.ويعمل هذا الحديد المتحرك مثل مولد كهربائي عملاق، يولد تيارات كهربائية تنتج عنها خطوط المجال المغناطيسي التي تلتف حول الكوكب وتشكل درعه الواقي.لكن العمليات الدقيقة التي تحكم هذا النظام المعقد ما تزال غامضة، وتخضع للدراسة باستخدام تقنيات فضائية متقدمة."شذوذ جنوب الأطلسي".. نقطة ضعف تتسعوبفضل بيانات الأقمار الصناعية الثلاثة التابعة لمهمة "سوارم"، التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية عام 2013 لقياس التغيرات المغناطيسية بدقة، اكتشف العلماء أن المنطقة الضعيفة فوق جنوب المحيط الأطلسي – المعروفة باسم شذوذ جنوب الأطلسي – قد توسعت بشكل لافت.ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "Physics of the Earth and Planetary Interiors"، زادت مساحة هذه المنطقة منذ عام 2014 بما يقارب نصف حجم أوروبا القارية. ويقول كريس فينلاي، الباحث الرئيسي من الجامعة التقنية في الدنمارك:"شذوذ جنوب الأطلسي ليس منطقة واحدة متجانسة، بل يتطور بشكل مختلف في أجزائه القريبة من إفريقيا مقارنة بأمريكا الجنوبية. هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه المنطقة يجعل المجال المغناطيسي يضعف بوتيرة أسرع."تفسيرات علمية جديدةيربط الباحثون هذا الاضطراب بتغيرات تحدث في الحد الفاصل بين اللب الخارجي السائل للأرض والوشاح الصخري، حيث يُعتقد أن أنماط التدفق المغناطيسي في هذه الطبقة العميقة بدأت تتغير بشكل غير مألوف.ويشرح فينلاي قائلاً: "عادةً ما تخرج خطوط المجال المغناطيسي من اللب في نصف الكرة الجنوبي، لكن في منطقة الشذوذ نلاحظ ظاهرة معاكسة – فبعض خطوط المجال تعود إلى اللب بدلاً من الخروج منه."وأضاف أن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أيضاً عن حركة إحدى هذه المناطق الضعيفة باتجاه الغرب فوق القارة الإفريقية، ما يساهم في توسيع نطاق الشذوذ.انعكاسات على الأقمار الصناعية ورواد الفضاءتشير أحدث القياسات إلى أن المجال المغناطيسي فوق سيبيريا أصبح أقوى، بينما تراجع فوق كندا، وهو توازن متقلب قد يؤثر على أنظمة الملاحة والاتصالات التي تعتمد على الأقمار الصناعية.ويحذر العلماء من أن ضعف المجال المغناطيسي فوق جنوب الأطلسي يجعل الأقمار الصناعية في المدار المنخفض عرضة لجرعات أعلى من الإشعاع الكوني، مما يزيد احتمالية الأعطال التقنية وانقطاع الإشارات.كما أن رواد الفضاء والمركبات الفضائية، بما في ذلك أولئك الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية، يتعرضون لمستويات أعلى من الإشعاع أثناء مرورهم عبر هذه المنطقة الضعيفة.درع الأرض في اختبار جديدورغم أن العلماء لا يتوقعون انهياراً وشيكاً للمجال المغناطيسي، إلا أن توسّع منطقة الضعف الحالية يشير إلى أن درع الأرض الواقي يمر بمرحلة من التغير الديناميكي ما تزال أسبابها غير مفهومة بالكامل.ويؤكد الباحثون أن مواصلة رصد البيانات من الأقمار الصناعية خلال السنوات المقبلة سيكون أمراً حاسماً لفهم كيفية تطور هذا الخلل – وما إذا كان مجرد ظاهرة مؤقتة أم بداية لتحول أوسع في المجال المغناطيسي للكوكب.
https://sarabic.ae/20251109/علماء-روس-سحابتان-من-البلازما-الشمسية-تغطيان-الأرض-الأسبوع-المقبل-1106915632.html
https://sarabic.ae/20251011/علماء-روس-يرصدون-اضطرابا-في-المجال-المغناطيسي-للأرض-1105873098.html
https://sarabic.ae/20251106/عاصفة-جيومغناطيسية-قوية-تضرب-الأرض-خلال-ساعات-وتأهب-دولي-واسع-1106795292.html
https://sarabic.ae/20251104/علامات-الأرض-الحيوية-ترسل-إنذارا-أحمر-وجروح-المستقبل-بلا-ندوب-1106729297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102829/29/1028292990_481:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_b9637e2f687a6d234538089d9598295c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ظاهرة غريبة في مجال الأرض المغناطيسي تثير قلق العلماء

12:25 GMT 12.11.2025
© Photo / Pixabayكوكب الأرض والقمر
كوكب الأرض والقمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
حذر فريق من العلماء في دراسة جديدة من توسع منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض، الأمر الذي قد يعرض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى اضطرابات خطيرة، وربما انقطاعاً كاملاً في عملها.
فالمجال المغناطيسي للأرض، الذي يُعد أحد أهم أسباب بقاء الحياة على الكوكب، يشكل درعاً واقياً يحمي الغلاف الجوي وسطح الأرض من الإشعاعات الكونية والجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.

مصدر المجال المغناطيسي: قلب الأرض النابض

ينشأ هذا المجال من حركة الحديد السائل المنصهر داخل اللب الخارجي للأرض على عمق يقارب 3000 كيلومتر تحت السطح.
ويعمل هذا الحديد المتحرك مثل مولد كهربائي عملاق، يولد تيارات كهربائية تنتج عنها خطوط المجال المغناطيسي التي تلتف حول الكوكب وتشكل درعه الواقي.
الشمس في الظهيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
مجتمع
علماء روس: سحابتان من البلازما الشمسية تغطيان الأرض الأسبوع المقبل
9 نوفمبر, 19:19 GMT
لكن العمليات الدقيقة التي تحكم هذا النظام المعقد ما تزال غامضة، وتخضع للدراسة باستخدام تقنيات فضائية متقدمة.

"شذوذ جنوب الأطلسي".. نقطة ضعف تتسع

وبفضل بيانات الأقمار الصناعية الثلاثة التابعة لمهمة "سوارم"، التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية عام 2013 لقياس التغيرات المغناطيسية بدقة، اكتشف العلماء أن المنطقة الضعيفة فوق جنوب المحيط الأطلسي – المعروفة باسم شذوذ جنوب الأطلسي – قد توسعت بشكل لافت.
ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "Physics of the Earth and Planetary Interiors"، زادت مساحة هذه المنطقة منذ عام 2014 بما يقارب نصف حجم أوروبا القارية.
المجال المغناطيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
علماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض
11 أكتوبر, 11:51 GMT
ويقول كريس فينلاي، الباحث الرئيسي من الجامعة التقنية في الدنمارك:
"شذوذ جنوب الأطلسي ليس منطقة واحدة متجانسة، بل يتطور بشكل مختلف في أجزائه القريبة من إفريقيا مقارنة بأمريكا الجنوبية. هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه المنطقة يجعل المجال المغناطيسي يضعف بوتيرة أسرع."

تفسيرات علمية جديدة

يربط الباحثون هذا الاضطراب بتغيرات تحدث في الحد الفاصل بين اللب الخارجي السائل للأرض والوشاح الصخري، حيث يُعتقد أن أنماط التدفق المغناطيسي في هذه الطبقة العميقة بدأت تتغير بشكل غير مألوف.
ويشرح فينلاي قائلاً: "عادةً ما تخرج خطوط المجال المغناطيسي من اللب في نصف الكرة الجنوبي، لكن في منطقة الشذوذ نلاحظ ظاهرة معاكسة – فبعض خطوط المجال تعود إلى اللب بدلاً من الخروج منه."
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. وتأهب دولي واسع
6 نوفمبر, 10:44 GMT
وأضاف أن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أيضاً عن حركة إحدى هذه المناطق الضعيفة باتجاه الغرب فوق القارة الإفريقية، ما يساهم في توسيع نطاق الشذوذ.

انعكاسات على الأقمار الصناعية ورواد الفضاء

تشير أحدث القياسات إلى أن المجال المغناطيسي فوق سيبيريا أصبح أقوى، بينما تراجع فوق كندا، وهو توازن متقلب قد يؤثر على أنظمة الملاحة والاتصالات التي تعتمد على الأقمار الصناعية.
ويحذر العلماء من أن ضعف المجال المغناطيسي فوق جنوب الأطلسي يجعل الأقمار الصناعية في المدار المنخفض عرضة لجرعات أعلى من الإشعاع الكوني، مما يزيد احتمالية الأعطال التقنية وانقطاع الإشارات.
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
راديو
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
4 نوفمبر, 14:39 GMT
كما أن رواد الفضاء والمركبات الفضائية، بما في ذلك أولئك الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية، يتعرضون لمستويات أعلى من الإشعاع أثناء مرورهم عبر هذه المنطقة الضعيفة.

درع الأرض في اختبار جديد

ورغم أن العلماء لا يتوقعون انهياراً وشيكاً للمجال المغناطيسي، إلا أن توسّع منطقة الضعف الحالية يشير إلى أن درع الأرض الواقي يمر بمرحلة من التغير الديناميكي ما تزال أسبابها غير مفهومة بالكامل.
ويؤكد الباحثون أن مواصلة رصد البيانات من الأقمار الصناعية خلال السنوات المقبلة سيكون أمراً حاسماً لفهم كيفية تطور هذا الخلل – وما إذا كان مجرد ظاهرة مؤقتة أم بداية لتحول أوسع في المجال المغناطيسي للكوكب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала