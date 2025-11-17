https://sarabic.ae/20251117/أردوغان-حماس-متمسكة-بالتزاماتها-رغم-انتهاكات-حكومة-نتنياهو-1107206262.html

أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T17:06+0000

2025-11-17T17:06+0000

2025-11-17T17:06+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة". وأوضح أردوغان أن تركيا هي وريثة إمبراطورية كبيرة وعظيمة، ولديها أهداف وأحلام كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى أنه، لن نسمح لأحد بأن يعيق مسيرة تركيا وتقدمها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينيةفلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية

