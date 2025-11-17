https://sarabic.ae/20251117/أردوغان-حماس-متمسكة-بالتزاماتها-رغم-انتهاكات-حكومة-نتنياهو-1107206262.html
أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو
أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي... 17.11.2025
وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة". وأوضح أردوغان أن تركيا هي وريثة إمبراطورية كبيرة وعظيمة، ولديها أهداف وأحلام كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى أنه، لن نسمح لأحد بأن يعيق مسيرة تركيا وتقدمها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وتابع: "نرى أن الإدارة الأمريكية تقف موقفا بناء من الوضع في غزة، وأنه هناك تأخير لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسبب في ذلك هو إسرائيل".
وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة".
وفي السياق ذاته، قال أردوغان: "نسعى لتأسيس السلام والعدالة والاستقرار مع حدودنا الجنوبية بالعراق وسوريا، وسنواصل العمل مع كل الأطراف من أجل إرساء السلام والأمن في سوريا".
وأوضح أردوغان أن تركيا هي وريثة إمبراطورية كبيرة وعظيمة، ولديها أهداف وأحلام كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى أنه، لن نسمح لأحد بأن يعيق مسيرة تركيا وتقدمها.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام،
والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".