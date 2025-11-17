أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/أردوغان-حماس-متمسكة-بالتزاماتها-رغم-انتهاكات-حكومة-نتنياهو-1107206262.html
أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو
أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T17:06+0000
2025-11-17T17:06+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة". وأوضح أردوغان أن تركيا هي وريثة إمبراطورية كبيرة وعظيمة، ولديها أهداف وأحلام كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى أنه، لن نسمح لأحد بأن يعيق مسيرة تركيا وتقدمها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينيةفلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية
https://sarabic.ae/20251117/هيئة-البث-الإسرائيلية-حماس-بدأت-بتخزين-أسلحتها-في-عدد-من-الدول-وسط-الحديث-عن-نزع-سلاحها-1107177890.html
https://sarabic.ae/20251116/نتنياهو-لا-لإقامة-دولة-فلسطينية-وسيتم-نزع-سلاح-حماس-بالطريقة-السهلة-أو-الصعبة-1107156498.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان: "حماس" متمسكة بالتزاماتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو

17:06 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع: "نرى أن الإدارة الأمريكية تقف موقفا بناء من الوضع في غزة، وأنه هناك تأخير لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسبب في ذلك هو إسرائيل".

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" بدأت بتخزين أسلحتها في عدد من الدول وسط الحديث عن نزع سلاحها
07:07 GMT
وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة".

وفي السياق ذاته، قال أردوغان: "نسعى لتأسيس السلام والعدالة والاستقرار مع حدودنا الجنوبية بالعراق وسوريا، وسنواصل العمل مع كل الأطراف من أجل إرساء السلام والأمن في سوريا".

وأوضح أردوغان أن تركيا هي وريثة إمبراطورية كبيرة وعظيمة، ولديها أهداف وأحلام كبيرة وعظيمة، مشيرا إلى أنه، لن نسمح لأحد بأن يعيق مسيرة تركيا وتقدمها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
نتنياهو: لا لإقامة دولة فلسطينية.. وسيتم نزع سلاح "حماس" بالطريقة السهلة أو الصعبة
أمس, 11:18 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.

وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
فلسطين تدين بشدة محاولات البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала