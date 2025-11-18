بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-توضح-آليات-تمويلها-وتؤكد-التزامها-بعملية-سياسية-يقودها-الليبيون-1107260164.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون
سبوتنيك عربي
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا قدمت فيه جملة من التوضيحات للرأي العام حول طبيعة وآليات تمويل الأمم المتحدة، وتمويل أعمال وأنشطة البعثة بشكل خاص،... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T19:58+0000
2025-11-18T19:58+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104594896_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bf4e9f08c74eb1b1ce90577c8272bfb2.jpg
وأكدت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تُموَّل عبر ميزانيتها العادية المعتمدة من مساهمات الدول الأعضاء الـ193، وفق قرارات الجمعية العامة، التي تُعد ليبيا أحد أعضائها.كما تعتمد المنظمة على مساهمات طوعية تقدمها الدول لبرامج ومشاريع محددة، وتشرف الأمم المتحدة حصريا على إدارة هذه البرامج ضمن ترتيبات التمويل المشترك.وأشارت البعثة إلى أن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يفرض التزاما صارما بالمعايير الموحدة في الميزانية والمشتريات وإجراءات الصرف، إضافة إلى إعداد تقارير دورية والمرور عبر مستويات متعددة للموافقة، فضلًا عن التدقيق المستقل للحسابات. ويضمن هذا الإطار – وفق البيان – حيادية وشفافية إدارة الأموال المخصصة للعملية السياسية، ومنع أي إساءة استخدام مع الحفاظ على نزاهة عمليات الأمم المتحدة في مختلف مناطق عملها.ونوّهت البعثة بأن تمويلها لا يختلف عن باقي البعثات السياسية للأمم المتحدة حول العالم، إذ يعتمد على المساهمات المقررة والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول أوجه الصرف عبر منظومة الرقابة المعتمدة داخل المنظمة.وخلال السنوات الماضية، تلقت البعثة مساهمات طوعية دعمت عددا من المبادرات التي وصفتها بأنها ذات أثر مباشر لصالح الشعب الليبي، من بينها دعم العملية السياسية، إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إصلاح وتوحيد المؤسسات الوطنية، والمساعدة الفنية في التهيئة للاستحقاقات الانتخابية.ولفت البيان إلى أن ما لا يقل عن 13 دولة ومنظمة إقليمية قدمت مساهمات طوعية لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية منذ انطلاق المشروع، مع التأكيد على أن هذه المساهمات لا تخوّل أي دولة مانحة التدخل في مسار العملية السياسية أو تحديد جدول أعمالها أو اختيار المشاركين فيها أو التأثير في نتائجها.وجددت البعثة تأكيدها أن مستقبل ليبيا "ملك لليبيين وحدهم"، وأن دورها يقتصر على تيسير منصة حوار شاملة ومهنية تجمع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات لمناقشة القضايا المفصلية من أجل مستقبل مستقر ومزدهر.وفي ختام بيانها، أدانت البعثة ما وصفته بـ"محاولات تضليل الرأي العام عبر نشر سرديات زائفة"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود بهدف إعادة السلطة إلى الشعب الليبي وتمكينه من تقرير مصيره السياسي. وجاء بيان البعثة ردا على موجة من الانتقادات والبيانات الرسمية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب، إضافة إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان، والتي أدانت ما اعتبرته "تمويلا مشبوها" عقب توقيع اتفاق بين البعثة ودولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل. وأعربت الجهات البرلمانية والحكومية عن رفضها لما وصفته بـ"تجاوزات البعثة لصلاحياتها"، معتبرة أن أي ترتيبات مالية أو شراكات تُبرم خارج موافقة السلطات الليبية المنتخبة تمثل مساسا بالسيادة الوطنية.ودعت تلك البيانات إلى مراجعة عمل البعثة وطرق إدارتها للملفات السياسية في ليبيا، محذرة من أن التمويل الخارجي قد يؤثر في مسار العملية السياسية.
https://sarabic.ae/20251118/مستقبل-الحل-السياسي-في-ليبيا-صدام-بين-المبادرات-المحلية-والمسار-الأممي-1107240657.html
https://sarabic.ae/20251111/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تفتح-قنوات-حوار-مع-شخصيات-قيادية-من-النظام-السابق-لدفع-خارطة-الطريق-1106995401.html
https://sarabic.ae/20251114/عودة-الحضور-الدبلوماسي-الصيني-في-ليبيا-رسائل-سياسية-وتطلعات-اقتصادية-1107114506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104594896_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_68dcbc81741f161d282674c4eeac24b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون

19:58 GMT 18.11.2025
© Photo / Libyan National Armyبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / Libyan National Army
تابعنا عبر
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا قدمت فيه جملة من التوضيحات للرأي العام حول طبيعة وآليات تمويل الأمم المتحدة، وتمويل أعمال وأنشطة البعثة بشكل خاص، بما في ذلك ما يرتبط بتنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وأكدت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تُموَّل عبر ميزانيتها العادية المعتمدة من مساهمات الدول الأعضاء الـ193، وفق قرارات الجمعية العامة، التي تُعد ليبيا أحد أعضائها.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مستقبل الحل السياسي في ليبيا: صدام بين المبادرات المحلية والمسار الأممي
13:18 GMT
كما تعتمد المنظمة على مساهمات طوعية تقدمها الدول لبرامج ومشاريع محددة، وتشرف الأمم المتحدة حصريا على إدارة هذه البرامج ضمن ترتيبات التمويل المشترك.
وأشارت البعثة إلى أن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يفرض التزاما صارما بالمعايير الموحدة في الميزانية والمشتريات وإجراءات الصرف، إضافة إلى إعداد تقارير دورية والمرور عبر مستويات متعددة للموافقة، فضلًا عن التدقيق المستقل للحسابات.
ويضمن هذا الإطار – وفق البيان – حيادية وشفافية إدارة الأموال المخصصة للعملية السياسية، ومنع أي إساءة استخدام مع الحفاظ على نزاهة عمليات الأمم المتحدة في مختلف مناطق عملها.
ونوّهت البعثة بأن تمويلها لا يختلف عن باقي البعثات السياسية للأمم المتحدة حول العالم، إذ يعتمد على المساهمات المقررة والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول أوجه الصرف عبر منظومة الرقابة المعتمدة داخل المنظمة.
هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
البعثة الأممية في ليبيا تفتح قنوات حوار مع شخصيات قيادية من النظام السابق لدفع خارطة الطريق السياسية
11 نوفمبر, 21:02 GMT
وخلال السنوات الماضية، تلقت البعثة مساهمات طوعية دعمت عددا من المبادرات التي وصفتها بأنها ذات أثر مباشر لصالح الشعب الليبي، من بينها دعم العملية السياسية، إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إصلاح وتوحيد المؤسسات الوطنية، والمساعدة الفنية في التهيئة للاستحقاقات الانتخابية.
ولفت البيان إلى أن ما لا يقل عن 13 دولة ومنظمة إقليمية قدمت مساهمات طوعية لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية منذ انطلاق المشروع، مع التأكيد على أن هذه المساهمات لا تخوّل أي دولة مانحة التدخل في مسار العملية السياسية أو تحديد جدول أعمالها أو اختيار المشاركين فيها أو التأثير في نتائجها.
وجددت البعثة تأكيدها أن مستقبل ليبيا "ملك لليبيين وحدهم"، وأن دورها يقتصر على تيسير منصة حوار شاملة ومهنية تجمع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات لمناقشة القضايا المفصلية من أجل مستقبل مستقر ومزدهر.
وفي ختام بيانها، أدانت البعثة ما وصفته بـ"محاولات تضليل الرأي العام عبر نشر سرديات زائفة"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود بهدف إعادة السلطة إلى الشعب الليبي وتمكينه من تقرير مصيره السياسي.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
عودة الحضور الدبلوماسي الصيني في ليبيا.. رسائل سياسية وتطلعات اقتصادية
14 نوفمبر, 15:41 GMT
وجاء بيان البعثة ردا على موجة من الانتقادات والبيانات الرسمية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب، إضافة إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان، والتي أدانت ما اعتبرته "تمويلا مشبوها" عقب توقيع اتفاق بين البعثة ودولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل.
وأعربت الجهات البرلمانية والحكومية عن رفضها لما وصفته بـ"تجاوزات البعثة لصلاحياتها"، معتبرة أن أي ترتيبات مالية أو شراكات تُبرم خارج موافقة السلطات الليبية المنتخبة تمثل مساسا بالسيادة الوطنية.
ودعت تلك البيانات إلى مراجعة عمل البعثة وطرق إدارتها للملفات السياسية في ليبيا، محذرة من أن التمويل الخارجي قد يؤثر في مسار العملية السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала