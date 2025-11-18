https://sarabic.ae/20251118/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-توضح-آليات-تمويلها-وتؤكد-التزامها-بعملية-سياسية-يقودها-الليبيون-1107260164.html

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توضح آليات تمويلها وتؤكد التزامها بعملية سياسية يقودها الليبيون

وأكدت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تُموَّل عبر ميزانيتها العادية المعتمدة من مساهمات الدول الأعضاء الـ193، وفق قرارات الجمعية العامة، التي تُعد ليبيا أحد أعضائها.كما تعتمد المنظمة على مساهمات طوعية تقدمها الدول لبرامج ومشاريع محددة، وتشرف الأمم المتحدة حصريا على إدارة هذه البرامج ضمن ترتيبات التمويل المشترك.وأشارت البعثة إلى أن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يفرض التزاما صارما بالمعايير الموحدة في الميزانية والمشتريات وإجراءات الصرف، إضافة إلى إعداد تقارير دورية والمرور عبر مستويات متعددة للموافقة، فضلًا عن التدقيق المستقل للحسابات. ويضمن هذا الإطار – وفق البيان – حيادية وشفافية إدارة الأموال المخصصة للعملية السياسية، ومنع أي إساءة استخدام مع الحفاظ على نزاهة عمليات الأمم المتحدة في مختلف مناطق عملها.ونوّهت البعثة بأن تمويلها لا يختلف عن باقي البعثات السياسية للأمم المتحدة حول العالم، إذ يعتمد على المساهمات المقررة والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول أوجه الصرف عبر منظومة الرقابة المعتمدة داخل المنظمة.وخلال السنوات الماضية، تلقت البعثة مساهمات طوعية دعمت عددا من المبادرات التي وصفتها بأنها ذات أثر مباشر لصالح الشعب الليبي، من بينها دعم العملية السياسية، إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إصلاح وتوحيد المؤسسات الوطنية، والمساعدة الفنية في التهيئة للاستحقاقات الانتخابية.ولفت البيان إلى أن ما لا يقل عن 13 دولة ومنظمة إقليمية قدمت مساهمات طوعية لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية منذ انطلاق المشروع، مع التأكيد على أن هذه المساهمات لا تخوّل أي دولة مانحة التدخل في مسار العملية السياسية أو تحديد جدول أعمالها أو اختيار المشاركين فيها أو التأثير في نتائجها.وجددت البعثة تأكيدها أن مستقبل ليبيا "ملك لليبيين وحدهم"، وأن دورها يقتصر على تيسير منصة حوار شاملة ومهنية تجمع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات لمناقشة القضايا المفصلية من أجل مستقبل مستقر ومزدهر.وفي ختام بيانها، أدانت البعثة ما وصفته بـ"محاولات تضليل الرأي العام عبر نشر سرديات زائفة"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود بهدف إعادة السلطة إلى الشعب الليبي وتمكينه من تقرير مصيره السياسي. وجاء بيان البعثة ردا على موجة من الانتقادات والبيانات الرسمية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب، إضافة إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان، والتي أدانت ما اعتبرته "تمويلا مشبوها" عقب توقيع اتفاق بين البعثة ودولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل. وأعربت الجهات البرلمانية والحكومية عن رفضها لما وصفته بـ"تجاوزات البعثة لصلاحياتها"، معتبرة أن أي ترتيبات مالية أو شراكات تُبرم خارج موافقة السلطات الليبية المنتخبة تمثل مساسا بالسيادة الوطنية.ودعت تلك البيانات إلى مراجعة عمل البعثة وطرق إدارتها للملفات السياسية في ليبيا، محذرة من أن التمويل الخارجي قد يؤثر في مسار العملية السياسية.

