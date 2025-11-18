مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب ويحذره من "أكبر خطأ في حياته"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/مادورو-يبدي-استعداده-للتحدث-مع-ترامب-ويحذره-من-أكبر-خطأ-في-حياته-1107220648.html
مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب ويحذره من "أكبر خطأ في حياته"
مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب ويحذره من "أكبر خطأ في حياته"
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، "استعداده للتحدث وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T06:22+0000
2025-11-18T06:22+0000
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c21749e80c6a7961bdeda0cefc5dc563.jpg
وقال مادورو، ردا على رسالة من قس أمريكي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام: "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة".وأضاف: "ما لا يمكننا أن نسمح به هو أن يتعرض الشعب في فنزويلا لضربات جوية ومجازر"، داعيا مجددا إلى الحوار وقال: "نعم للسلام! لا للحرب!... لذلك، أيا ما كان يرغب في الحوار سيجدنا دائما".وتحدث مادورو أيضا عن "قطاعات نفوذ في الولايات المتحدة تريد من الرئيس ترامب أن يرتكب أكبر خطأ في حياته ويتدخل عسكريا في فنزويلا"، قائلا: "ستكون هذه هي النهاية السياسية لقيادته وهم يضغطون عليه".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الاثنين، أنه لا يستبعد أي إجراء بشأن فنزويلا، مشيرا إلى حجم الهجرة غير الشرعية من فنزويلا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".واتهم ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "ألحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة الأمريكية"، زاعما بأنه سمح بـ"تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين دخلوا البلاد من فنزويلا".وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".وأكد ترامب استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط تقارير إعلامية عن ضربات أمريكية محتملة ضد فنزويلا، قائلا: "نعم، على الأرجح سأتحدث معه؛ أنا أتحدث مع الجميع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر/ أيلول، أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-يقول-إنه-قد-يجري-مناقشات-مع-فنزويلا-1107175955.html
https://sarabic.ae/20251116/مادورو-حول-عملية-الرمح-الجنوبي-غير-مسؤولة-وتهدد-فنزويلا-1107151440.html
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-اتخذت-إلى-حد-ما-قراري-بشأن-فنزويلا-1107128179.html
https://sarabic.ae/20251105/موسكو-الإجراءات-الأمريكية-بالقرب-من-فنزويلا-تخلق-حالة-من-التوتر-المتزايد-1106759370.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_4166d5cdc518ce92064ce6ed68c01fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب ويحذره من "أكبر خطأ في حياته"

06:22 GMT 18.11.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أبدى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، "استعداده للتحدث وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره.
وقال مادورو، ردا على رسالة من قس أمريكي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام: "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة".
وأضاف: "ما لا يمكننا أن نسمح به هو أن يتعرض الشعب في فنزويلا لضربات جوية ومجازر"، داعيا مجددا إلى الحوار وقال: "نعم للسلام! لا للحرب!... لذلك، أيا ما كان يرغب في الحوار سيجدنا دائما".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب: قد نجري بعض المناقشات مع فنزويلا... فيديو
أمس, 03:46 GMT
وتحدث مادورو أيضا عن "قطاعات نفوذ في الولايات المتحدة تريد من الرئيس ترامب أن يرتكب أكبر خطأ في حياته ويتدخل عسكريا في فنزويلا"، قائلا: "ستكون هذه هي النهاية السياسية لقيادته وهم يضغطون عليه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الاثنين، أنه لا يستبعد أي إجراء بشأن فنزويلا، مشيرا إلى حجم الهجرة غير الشرعية من فنزويلا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".
واتهم ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "ألحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة الأمريكية"، زاعما بأنه سمح بـ"تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين دخلوا البلاد من فنزويلا".
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا
16 نوفمبر, 07:03 GMT
وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".
وأكد ترامب استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط تقارير إعلامية عن ضربات أمريكية محتملة ضد فنزويلا، قائلا: "نعم، على الأرجح سأتحدث معه؛ أنا أتحدث مع الجميع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا
15 نوفمبر, 05:59 GMT
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر/ أيلول، أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.
علم فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد
5 نوفمبر, 11:34 GMT
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала