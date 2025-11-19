https://sarabic.ae/20251119/أردوغان-يؤكد-أهمية-استئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107292584.html

أردوغان يؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه يعتبر استئناف عملية مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني أمرا بالغ الأهمية. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي في أنقرة: "استضفنا مفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي. وقد أُحرز تقدم خلال 3 جولات من المفاوضات، لا سيما في القضايا الإنسانية".وأضاف: "أكدنا اليوم على ضرورة مواصلة عملية إسطنبول بنهج عملي ومركز على النتائج".وأضاف: "نولي أهمية لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار البسيط لن يحل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

