وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه

وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه

سبوتنيك عربي

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تعزيز الاستقرار العالمي واتفاقيات السلام". 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال كوهين، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في نهاية المطاف، حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو إسرائيل، والمصلحة الأمريكية هي الحفاظ على التفوق التكنولوجي الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "إذا كان ثمن التطبيع هو إقامة دولة فلسطينية تهدد أمن دولة إسرائيل فأنا أتخلى عنه".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومسألة حل الدولة الواحدة وحل الدولتين.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".وبيّن ترامب أنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية"، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على اتفاقية دفاعية".وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".واستقبل ترامب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، بتحليق طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز " إف-35"، فوق البيت الأبيض، والتي يعتزم الرئيس الأمريكي بيعها للرياض.وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن. وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز "إف-35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز "إف-15" المقاتلة.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

