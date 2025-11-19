وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-إذا-كان-ثمن-التطبيع-إقامة-دولة-فلسطينية-تهدد-أمننا-فأنا-أتخلى-عنه-1107269034.html
وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه
وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تعزيز الاستقرار العالمي واتفاقيات السلام". 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T06:55+0000
2025-11-19T06:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107268534_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7e5052ea75cc6652ea5cac3e9f6d3e58.jpg
وقال كوهين، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في نهاية المطاف، حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو إسرائيل، والمصلحة الأمريكية هي الحفاظ على التفوق التكنولوجي الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "إذا كان ثمن التطبيع هو إقامة دولة فلسطينية تهدد أمن دولة إسرائيل فأنا أتخلى عنه".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومسألة حل الدولة الواحدة وحل الدولتين.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".وبيّن ترامب أنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية"، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على اتفاقية دفاعية".وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".واستقبل ترامب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، بتحليق طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز " إف-35"، فوق البيت الأبيض، والتي يعتزم الرئيس الأمريكي بيعها للرياض.وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن. وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز "إف-35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز "إف-15" المقاتلة.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html
https://sarabic.ae/20251023/وزير-المالية-الإسرائيلي-يدلي-بتصريحات-مسيئة-بشأن-التطبيع-مع-السعودية-1106313301.html
إسرائيل
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107268534_6:0:917:683_1920x0_80_0_0_d962b70e66d184bf4feb1211c24e2024.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا كان ثمن التطبيع إقامة دولة فلسطينية تهدد أمننا فأنا أتخلى عنه

06:55 GMT 19.11.2025
© Getty Images / Anadoluوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تعزيز الاستقرار العالمي واتفاقيات السلام".
وقال كوهين، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في نهاية المطاف، حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو إسرائيل، والمصلحة الأمريكية هي الحفاظ على التفوق التكنولوجي الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "إذا كان ثمن التطبيع هو إقامة دولة فلسطينية تهدد أمن دولة إسرائيل فأنا أتخلى عنه".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومسألة حل الدولة الواحدة وحل الدولتين.
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها
أمس, 18:14 GMT
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".
وبيّن ترامب أنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية"، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على اتفاقية دفاعية".
وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".
واستقبل ترامب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، بتحليق طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز " إف-35"، فوق البيت الأبيض، والتي يعتزم الرئيس الأمريكي بيعها للرياض.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
وزير المالية الإسرائيلي يدلي بتصريحات مسيئة للسعودية بشأن التطبيع
23 أكتوبر, 14:05 GMT
وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن. وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز "إف-35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز "إف-15" المقاتلة.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала