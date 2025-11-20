https://sarabic.ae/20251120/عضو-في-الشورى-العماني-لـسبوتنيك-متمسكون-بإقامة-دولة-فلسطينية-ونقف-مع-من-يجمع-لا-مع-من-يفرق-1107312905.html

عضو في الشورى العماني لـ"سبوتنيك": متمسكون بإقامة دولة فلسطينية ونقف مع من يجمع لا مع من يفرق

عضو في الشورى العماني لـ"سبوتنيك": متمسكون بإقامة دولة فلسطينية ونقف مع من يجمع لا مع من يفرق

أكد النائب بدري الجابري، عضو مكتب مجلس الشورى العماني

وأوضح الجابري، في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، أن "التطور المؤسسي، الذي شهده مجلس الشورى العماني، عبر العقود السابقة، مثّل أهمية بالغة، حيث انتقل من مجرد الاستشارة إلى مرحلة المشاركة الفاعلة في صنع القرار بالسلطنة، وهو ما تم توثيقه في النظام الأساسي وقانون مجلس عُمان".وأوضح أن "المجلس يمارس حاليًا أدوارًا رقابية وتشريعية هامة ويساهم في عملية التنمية الشاملة من خلال دراسة الخطط التنفيذية والخطط الخمسية، بما يصب بشكل مباشر في المصلحة العامة، ويؤكد مكانته كشريك أساسي في دعم مسيرة السلطنة".وبشأن الدور الرقابي للمجلس، أشار النائب العُماني إلى أن "المرسوم السلطاني بقانون مجلس عمان رقم 7 على 21، الصادر في عام 2021، نصّ صراحة على صلاحيات ممارسة الجانب التشريعي وأدوات المتابعة، التي تصنف كأدوات رقابية".وشدد الجابري على أن "هذه الأدوات تتيح للمجلس متابعة الأداء الحكومي من خلال توجيه الأسئلة للوزراء والمسؤولين، وأن المادة المتعلقة بالاستجواب أصبحت تشريعًا منصوصًا عليه في قانون مجلس عُمان، بعد أن كانت في اللائحة الداخلية للمجلس مما يجعلها ملزمة للحكومة، ويمكن ممارستها عند وجود مخالفة صريحة بطلب توقيع 15 عضوًا وتمريرها عبر مكتب المجلس، وفق آلية محددة ومن ثم تصديق الأعضاء عليها لتأخذ طريقها واستكمال باقي الإجراءات".وفيما يتعلق بدور الدبلوماسية البرلمانية، أشار الجابري إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس تعتبر مكملًا أساسيًا للجانب الدبلوماسي الرسمي للمضي قدمًا في العلاقات الثنائية، ومتعددة الأطراف، وذلك من خلال مشاركة المجلس في الاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية بشكل دوري".ولفت عضو مكتب مجلس الشورى العُماني إلى أن "العلاقات العُمانية - الروسية عريقة تمتد جذورها إلى القرن التاسع عشر واستمرت رسميًا في الثمانينيات، وصولًا لتتويجها مؤخرًا بزيارة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لروسيا، مما يعكس الأهمية الكبيرة لروسيا الاتحادية في السياسة الخارجية العُمانية".ورأى أن "هناك إمكانية كبيرة لتعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الدوما الروسي، ليشمل تبادل الخبرات التشريعية وتوحيد بعض القرارات والمواقف المشتركة في المؤتمرات الدولية".وبشأن ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عمان، قال النائب بدري الجابري: "إنها سياسة ثابتة وراسخة تقوم على مبدأ الحكمة والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدعم الحوار الدولي بشكل كبير".وأكد الجابري أن "سلطنة عمان تمدّ يدها لكل قرار يساهم في إحلال السلام في أي مكان، وتقف مع من يجمع ولا مع من يفرق، انطلاقًا من إيمانها بأن إحلال السلام يقوم على الحوار والتفاهم وتوحيد الصفوف".وشدد على أن "الموقف العُماني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية يمثل أولوية قصوى، خاصة أن استقرار المنطقة يبدأ باستقرار الدول العربية".مشددًا على تمسك سلطنة عمان بالقرارين الأممين 242 و338، الذي يعطي الفلسطينيين الحق في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كقرار دولي يحظى بإجماع كامل.وفيما يخص الدور الاقتصادي، أوضح الجابري أن "مجلس الشورى شريك أساسي في التنمية ورؤية عمان 2040، حيث يدرس الخطط الخمسية ويعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة والخطط الخمسية".وأكد أن "التشريع المتقن هو أساس التنمية، ويقوم المجلس باستضافة المعنيين والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية، لتبادل الآراء وتقديم وجهة نظره في هذه المسائل بتجاوب جيد وملحوظ".وتابع: "أتوجه بأسمى عبارات التبريكات إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة اليوم الوطني"، داعيًا إلى "استشعار أهمية هذا اليوم من خلال ترجمة الإنجازات الناجحة وإبراز الإيجابيات وخلق صورة جميلة بها كعمانيين تمكننا من إكمال المسيرة".

