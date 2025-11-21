https://sarabic.ae/20251121/فرق-عربية-تتوج-ببطولة-العالم-للغة-الروسية-للمواطنين-الأجانب-لعام-2025-1107376563.html

فرق عربية تتوج ببطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025

سبوتنيك عربي

في إنجاز عربي متميز، توج مدربون عرب بقيادة فرقهم نحو منافسات بطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام باللغة... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وسيم من الجزائر وفريقه "مولوديوج أفريقيا" وياسمين من مصر فريقها "موزايكا"، قدما نموذجًا فريدًا في تحدي تعلم اللغات. استطاع هذان المدربان، بخلفياتهما المتنوعة، كسر حواجز التعقيد اللغوي عبر أساليب تدريبية مبدعة. اعتمدا على الجوانب الثقافية والأدبية لبناء جسر حقيقي بين الهوية العربية والروح الروسية.ويقول الدكتور مرشلة وسيم، مدرب اللغة الروسية من الجزائر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تعد اللغات عنصرًا أساسيًا لأي فرد يسعى للتواصل مع الآخرين وفهم ثقافاتهم، كما تمثل ضرورة لتعزيز فرص العمل وبناء العلاقات بين الدول، فامتلاك لغة البلد الآخر يفتح المجال للتعاون المهني والدراسي، ويسهل استمرار أي مشروع أو خطوة مستقبلية تعتمد على التواصل الفعال".وأشار وسيم إلى "الإقبال المتزايد على تعلّم اللغة الروسية بين الطلبة الجزائريين، خصوصًا الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا عبر منح أو برامج أكاديمية مختلفة".وبصفته مسؤولًا عن الاتفاقيات مع الجامعات الروسية بجامعة "قسنطينة 3" ومدرسًا للغة الروسية للأجانب، أوضح وسيم، أن "عدد الراغبين في دراسة الروسية شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، إذ سجل نحو 20 طالبًا في جامعة واحدة فقط".وأوضح وسيم أن "الفريق ضمّ أعضاء من مصر والجزائر وأوغندا والكاميرون، ما يعكس تنوعًا إفريقيًا واسعًا، وهو ما ألهم اختيار اسم الفريق " مولوديوج أفريقيا"، وأشاد بالمستوى المتميز للمشاركين، رغم أن البعض واجه حاجزًا نفسيًا في التحدث بالروسية"، مؤكدًا أن الخروج من منطقة الراحة ضرورة لدفع المتعلمين إلى استخدام اللغة بثقة".وأكد أن "الفريق كان متناغمًا وجيد الأداء، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في توقيت المسابقات، إذ تزامنت مع فترة دراسة وامتحانات الجامعات، ما حال دون مشاركة الفريق كاملًا في كل مرة، حيث شارك أحيانًا ثلاثة أعضاء فقط أو اثنان"، واعتبر أن "هذا الأمر كان أحد الأسباب التي حالت دون وصول الفريق إلى المرحلة النهائية".وأضاف: "أصعب عناصر اللغة الروسية بالنسبة للمتعلمين الأجانب تتمثل في البادئات واللواحق، غير أن الممارسة المستمرة والاعتياد كفيلان بتحقيق تقدم واضح ونتائج أفضل".وأوضح وسيم "ركزت خلال التحضير على الثقافة الروسية والتاريخ والعادات"، معتبرًا أن هذا "الجانب مهم خاصة أن الكثير من الأسئلة في الاختبارات تناولت هذه الموضوعات، بينما ركزت المشاركة اللغوية على دعم الفهم وليس على اللغة فقط".وعن السر الذي يجعل المتعلم العربي متميزًا في تعلم اللغة الروسية، أوضح وسيم أن طلاقة اللسان العربي تمثل عاملًا مهمًا في تعلم اللغة الروسية، فالحروف العربية الـ28 تغطي معظم أصوات الروسية، مثل حرف الخاء"، وأضاف: "النطق أسهل للجزائريين نظرًا لتفريقهم الجيد بين الأصوات، مقارنة بجنسيات أخرى تتأثر لغاتها الأم بصعوبات نطقية، خاصة مع وجود الفرنسية والإنجليزية كلغات ثانية".وبين وسيم، أن "تطور تعليم اللغة الروسية في الجزائر شهد تقدّمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم وجود مركز ثقافي روسي رسمي في البلاد كما هو الحال في مصر". وأشار إلى "استقبال الجامعات الجزائرية لوفود روسية متخصصة وافتتاح عدة أركان روسية في جامعات مثل قسنطينة 3 وبيسكرة، إضافة إلى وجود أكثر من 15 أستاذًا روسيًا لتدريس اللغة"، لافتًا إلى أن "اللغة الروسية قد تصبح في المستقبل اللغة الثالثة في الجامعات الجزائرية بعد العربية والإنجليزية، محل الفرنسية".بدورها، قالت مدربة اللغة روسية من مصر، الأستاذة ياسمين حنفي لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لي، وبحكم شغفي بالتدريس، أرى كثيرًا أشخاصًا يواجهون صعوبات في تعلّم اللغة رغم بساطتها ومتعتها"، وأضافت: "مساعدتهم على فهمها وتطوير مستواهم يعد أمرًا مهمًا ويمنحني شعورًا كبيرًا بالإنجاز، فتمكين الآخرين من التقدم في مهاراتهم اللغوية شرف حقيقي ورسالة أعتز بها".وحول شروط الانضمام للفريق، وعدد الأفراد، والسبب وراء تسميته "موزايكا"، أوضحت حنفي، أنه "من شروط المشاركة أن يضم الفريق خمسة أعضاء يمتلكون معرفة كافية باللغة الموسيقية"، مشيرة إلى أن الفريق أظهر حماسًا كبيرًا طوال فترة التدريب وخلال الاختبارات، وهو ما اعتبرته ميزة مهمة تقدرها بشدة، خاصة مع الإضافة التي منحنها بشخصياتهم للفريق".وأشارت حنفي إلى أن "وجود فروق فردية بين المتعلمين أمر طبيعي، فشرح الدروس كان يعتمد على مستوى موحّد، بينما خُصصت التدريبات والمتابعة للاستجابة لاحتياجات كل طالب على حدة"، واضاف: "كانت الإجابات تُرسل بشكل خاص، ما أتاح له تحديد نقاط القوة والضعف والعمل عليها، كما أتاح رفع مستوى المتقدمين وتقديم دعم إضافي لمن يحتاجه، وهو ما ساعد الفريق على التطور بشكل ملحوظ".وعن أبرز العوائق التي يواجهها المتعلم العربي للغة الروسية، أوضحت حنفي، أن "القواعد في البداية قد تبدو معقدة، لكنها تصبح أسهل مع الوقت"، وتابعت: "غير أن العائق الأكبر، هو الخوف من التحدث، فالكثير من الطلاب يمتلكون معرفة جيدة بالقواعد وبناء الجمل، لكنهم يترددون في استخدام اللغة شفهيًا. وتجاوز هذا الخوف، حتى عبر محاولات بسيطة، يعد خطوة أساسية تمكن المتعلم من التواصل بثقة، وهي مشكلة شائعة في تعلّم أي لغة جديدة، لا الروسية فقط".وأكدت أنه من أهم صفات المدرب "الصبر والشغف، مع الإيمان بقدرات الآخرين ومنحهم الثقة"، مشيرة إلى أن "هذا النهج يمكّن المتدربين من تحقيق المعاني المرجوة واستثمار إمكانياتهم بشكل فعال".وأعربت حنفي في نهاية حديثها عن إعجابها بالطالبات العربيات اللواتي يدرسن اللغة الروسية، واصفة اللغة بأنها "جميلة وممتعة وغنية"، مشيدة "بجهود الفريق وأدائهم المتميز"، ومتمنية لهم "دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية".

اللغة الروسية, الجزائر, مصر, العالم العربي, حصري