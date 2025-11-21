https://sarabic.ae/20251121/فرق-عربية-تتوج-ببطولة-العالم-للغة-الروسية-للمواطنين-الأجانب-لعام-2025-1107376563.html
فرق عربية تتوج ببطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025
فرق عربية تتوج ببطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025
سبوتنيك عربي
في إنجاز عربي متميز، توج مدربون عرب بقيادة فرقهم نحو منافسات بطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام باللغة...
وسيم من الجزائر وفريقه "مولوديوج أفريقيا" وياسمين من مصر فريقها "موزايكا"، قدما نموذجًا فريدًا في تحدي تعلم اللغات. استطاع هذان المدربان، بخلفياتهما المتنوعة، كسر حواجز التعقيد اللغوي عبر أساليب تدريبية مبدعة. اعتمدا على الجوانب الثقافية والأدبية لبناء جسر حقيقي بين الهوية العربية والروح الروسية.ويقول الدكتور مرشلة وسيم، مدرب اللغة الروسية من الجزائر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تعد اللغات عنصرًا أساسيًا لأي فرد يسعى للتواصل مع الآخرين وفهم ثقافاتهم، كما تمثل ضرورة لتعزيز فرص العمل وبناء العلاقات بين الدول، فامتلاك لغة البلد الآخر يفتح المجال للتعاون المهني والدراسي، ويسهل استمرار أي مشروع أو خطوة مستقبلية تعتمد على التواصل الفعال".وأشار وسيم إلى "الإقبال المتزايد على تعلّم اللغة الروسية بين الطلبة الجزائريين، خصوصًا الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا عبر منح أو برامج أكاديمية مختلفة".وبصفته مسؤولًا عن الاتفاقيات مع الجامعات الروسية بجامعة "قسنطينة 3" ومدرسًا للغة الروسية للأجانب، أوضح وسيم، أن "عدد الراغبين في دراسة الروسية شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، إذ سجل نحو 20 طالبًا في جامعة واحدة فقط".وأوضح وسيم أن "الفريق ضمّ أعضاء من مصر والجزائر وأوغندا والكاميرون، ما يعكس تنوعًا إفريقيًا واسعًا، وهو ما ألهم اختيار اسم الفريق " مولوديوج أفريقيا"، وأشاد بالمستوى المتميز للمشاركين، رغم أن البعض واجه حاجزًا نفسيًا في التحدث بالروسية"، مؤكدًا أن الخروج من منطقة الراحة ضرورة لدفع المتعلمين إلى استخدام اللغة بثقة".وأكد أن "الفريق كان متناغمًا وجيد الأداء، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في توقيت المسابقات، إذ تزامنت مع فترة دراسة وامتحانات الجامعات، ما حال دون مشاركة الفريق كاملًا في كل مرة، حيث شارك أحيانًا ثلاثة أعضاء فقط أو اثنان"، واعتبر أن "هذا الأمر كان أحد الأسباب التي حالت دون وصول الفريق إلى المرحلة النهائية".وأضاف: "أصعب عناصر اللغة الروسية بالنسبة للمتعلمين الأجانب تتمثل في البادئات واللواحق، غير أن الممارسة المستمرة والاعتياد كفيلان بتحقيق تقدم واضح ونتائج أفضل".وأوضح وسيم "ركزت خلال التحضير على الثقافة الروسية والتاريخ والعادات"، معتبرًا أن هذا "الجانب مهم خاصة أن الكثير من الأسئلة في الاختبارات تناولت هذه الموضوعات، بينما ركزت المشاركة اللغوية على دعم الفهم وليس على اللغة فقط".وعن السر الذي يجعل المتعلم العربي متميزًا في تعلم اللغة الروسية، أوضح وسيم أن طلاقة اللسان العربي تمثل عاملًا مهمًا في تعلم اللغة الروسية، فالحروف العربية الـ28 تغطي معظم أصوات الروسية، مثل حرف الخاء"، وأضاف: "النطق أسهل للجزائريين نظرًا لتفريقهم الجيد بين الأصوات، مقارنة بجنسيات أخرى تتأثر لغاتها الأم بصعوبات نطقية، خاصة مع وجود الفرنسية والإنجليزية كلغات ثانية".وبين وسيم، أن "تطور تعليم اللغة الروسية في الجزائر شهد تقدّمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم وجود مركز ثقافي روسي رسمي في البلاد كما هو الحال في مصر". وأشار إلى "استقبال الجامعات الجزائرية لوفود روسية متخصصة وافتتاح عدة أركان روسية في جامعات مثل قسنطينة 3 وبيسكرة، إضافة إلى وجود أكثر من 15 أستاذًا روسيًا لتدريس اللغة"، لافتًا إلى أن "اللغة الروسية قد تصبح في المستقبل اللغة الثالثة في الجامعات الجزائرية بعد العربية والإنجليزية، محل الفرنسية".بدورها، قالت مدربة اللغة روسية من مصر، الأستاذة ياسمين حنفي لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لي، وبحكم شغفي بالتدريس، أرى كثيرًا أشخاصًا يواجهون صعوبات في تعلّم اللغة رغم بساطتها ومتعتها"، وأضافت: "مساعدتهم على فهمها وتطوير مستواهم يعد أمرًا مهمًا ويمنحني شعورًا كبيرًا بالإنجاز، فتمكين الآخرين من التقدم في مهاراتهم اللغوية شرف حقيقي ورسالة أعتز بها".وحول شروط الانضمام للفريق، وعدد الأفراد، والسبب وراء تسميته "موزايكا"، أوضحت حنفي، أنه "من شروط المشاركة أن يضم الفريق خمسة أعضاء يمتلكون معرفة كافية باللغة الموسيقية"، مشيرة إلى أن الفريق أظهر حماسًا كبيرًا طوال فترة التدريب وخلال الاختبارات، وهو ما اعتبرته ميزة مهمة تقدرها بشدة، خاصة مع الإضافة التي منحنها بشخصياتهم للفريق".وأشارت حنفي إلى أن "وجود فروق فردية بين المتعلمين أمر طبيعي، فشرح الدروس كان يعتمد على مستوى موحّد، بينما خُصصت التدريبات والمتابعة للاستجابة لاحتياجات كل طالب على حدة"، واضاف: "كانت الإجابات تُرسل بشكل خاص، ما أتاح له تحديد نقاط القوة والضعف والعمل عليها، كما أتاح رفع مستوى المتقدمين وتقديم دعم إضافي لمن يحتاجه، وهو ما ساعد الفريق على التطور بشكل ملحوظ".وعن أبرز العوائق التي يواجهها المتعلم العربي للغة الروسية، أوضحت حنفي، أن "القواعد في البداية قد تبدو معقدة، لكنها تصبح أسهل مع الوقت"، وتابعت: "غير أن العائق الأكبر، هو الخوف من التحدث، فالكثير من الطلاب يمتلكون معرفة جيدة بالقواعد وبناء الجمل، لكنهم يترددون في استخدام اللغة شفهيًا. وتجاوز هذا الخوف، حتى عبر محاولات بسيطة، يعد خطوة أساسية تمكن المتعلم من التواصل بثقة، وهي مشكلة شائعة في تعلّم أي لغة جديدة، لا الروسية فقط".وأكدت أنه من أهم صفات المدرب "الصبر والشغف، مع الإيمان بقدرات الآخرين ومنحهم الثقة"، مشيرة إلى أن "هذا النهج يمكّن المتدربين من تحقيق المعاني المرجوة واستثمار إمكانياتهم بشكل فعال".وأعربت حنفي في نهاية حديثها عن إعجابها بالطالبات العربيات اللواتي يدرسن اللغة الروسية، واصفة اللغة بأنها "جميلة وممتعة وغنية"، مشيدة "بجهود الفريق وأدائهم المتميز"، ومتمنية لهم "دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية".
في إنجاز عربي متميز، توج مدربون عرب بقيادة فرقهم نحو منافسات بطولة العالم للغة الروسية للمواطنين الأجانب لعام 2025. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام باللغة الروسية بين الطلاب العرب، حيث يسعى المتعلمون لاكتشاف الثقافة والتاريخ الروسي، وكسر حاجز الخوف من اللغة، عبر برامج تعليمية متطورة وتعاون أكاديمي واسع مع الجامعات الروسية.
وسيم من الجزائر وفريقه "مولوديوج أفريقيا" وياسمين من مصر فريقها "موزايكا"، قدما نموذجًا فريدًا في تحدي تعلم اللغات. استطاع هذان المدربان، بخلفياتهما المتنوعة، كسر حواجز التعقيد اللغوي عبر أساليب تدريبية مبدعة. اعتمدا على الجوانب الثقافية والأدبية لبناء جسر حقيقي بين الهوية العربية والروح الروسية.
ويؤكد هذا الإنجاز على قدرة الشباب العربي على تمثيل ثقافتهم بفعالية في المحافل الدولية. تظل هذه القصة مصدر إلهام للشباب العربي لتعلم اللغات وقيادة فرق نحو التميز العالمي.
ويقول الدكتور مرشلة وسيم، مدرب اللغة الروسية من الجزائر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تعد اللغات عنصرًا أساسيًا لأي فرد يسعى للتواصل مع الآخرين وفهم ثقافاتهم، كما تمثل ضرورة لتعزيز فرص العمل وبناء العلاقات بين الدول، فامتلاك لغة البلد الآخر يفتح المجال للتعاون المهني والدراسي، ويسهل استمرار أي مشروع أو خطوة مستقبلية تعتمد على التواصل الفعال".
وأضاف وسيم: "أصبح اليوم تعلّم اللغات ضرورة لا غنى عنه لكل شخص، سواء في الدراسة أو العمل، إذ يفتح آفاقًا واسعة للتطوير الشخصي والمهني"، وأضاف: "إتقان لغة جديدة لا يقتصر على جانب ثقافي فحسب، بل يضيف قيمة حقيقية للإنسان، ويمنحه فرصًا أكبر للتواصل وفهم ثقافات مختلفة، ما ينعكس إيجابًا على شخصيته ويجعله أكثر انفتاحًا وقدرة على التطور".
وأشار وسيم إلى "الإقبال المتزايد على تعلّم اللغة الروسية بين الطلبة الجزائريين، خصوصًا الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا عبر منح أو برامج أكاديمية مختلفة".
وبصفته مسؤولًا عن الاتفاقيات مع الجامعات الروسية بجامعة "قسنطينة 3" ومدرسًا للغة الروسية للأجانب، أوضح وسيم، أن "عدد الراغبين في دراسة الروسية شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، إذ سجل نحو 20 طالبًا في جامعة واحدة فقط".
ولفت وسيم إلى أن "العلاقات العلمية بين الجزائر وروسيا تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما ترجم في اتفاقيات تعاون تربط جامعات جزائرية بنظيراتها الروسية، مثل جامعة تامبوف، وجامعة نوفوسيبيرسك، بما يشمل تبادل الطلبة والأساتذة وتطوير الشراكات الأكاديمية".
وأوضح وسيم أن "الفريق ضمّ أعضاء من مصر والجزائر وأوغندا والكاميرون، ما يعكس تنوعًا إفريقيًا واسعًا، وهو ما ألهم اختيار اسم الفريق " مولوديوج أفريقيا"، وأشاد بالمستوى المتميز للمشاركين، رغم أن البعض واجه حاجزًا نفسيًا في التحدث بالروسية"، مؤكدًا أن الخروج من منطقة الراحة ضرورة لدفع المتعلمين إلى استخدام اللغة بثقة".
وأكد أن "الفريق كان متناغمًا وجيد الأداء، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في توقيت المسابقات، إذ تزامنت مع فترة دراسة وامتحانات الجامعات، ما حال دون مشاركة الفريق كاملًا في كل مرة، حيث شارك أحيانًا ثلاثة أعضاء فقط أو اثنان"، واعتبر أن "هذا الأمر كان أحد الأسباب التي حالت دون وصول الفريق إلى المرحلة النهائية".
وبيّن وسيم أن "كسر حاجز الخوف هو العامل الأهم لتطوير مهارات اللغة"، مشيرا إلى "ضرورة دفع المتعلّم للخروج من منطقة الراحة والمشاركة الفاعلة حتى لو تردد في البداية".
وأضاف: "أصعب عناصر اللغة الروسية بالنسبة للمتعلمين الأجانب تتمثل في البادئات واللواحق، غير أن الممارسة المستمرة والاعتياد كفيلان بتحقيق تقدم واضح ونتائج أفضل".
وأوضح وسيم "ركزت خلال التحضير على الثقافة الروسية والتاريخ والعادات"، معتبرًا أن هذا "الجانب مهم خاصة أن الكثير من الأسئلة في الاختبارات تناولت هذه الموضوعات، بينما ركزت المشاركة اللغوية على دعم الفهم وليس على اللغة فقط".
من وجهة نظر وسيم، نجاح تدريب اللغة الروسية يعتمد على "تبسيط المحتوى للمتعلمين منذ الحصة الأولى، موضحًا الصعوبات والسهل في اللغة لتوجيههم نحو تحقيق الهدف"، وأشار إلى أن "تصريف الأفعال يعد من الجوانب السهلة مقارنة باللغات الأخرى"، مشددًا على أهمية "إزالة حاجز الخوف وتقديم طرق تعلم فعّالة لجعل اللغة أكثر قربًا وسهولة للمتعلمين، خاصة مع تزايد أهميتها اليوم".
وعن السر الذي يجعل المتعلم العربي متميزًا في تعلم اللغة الروسية، أوضح وسيم أن طلاقة اللسان العربي تمثل عاملًا مهمًا في تعلم اللغة الروسية، فالحروف العربية الـ28 تغطي معظم أصوات الروسية، مثل حرف الخاء"، وأضاف: "النطق أسهل للجزائريين نظرًا لتفريقهم الجيد بين الأصوات، مقارنة بجنسيات أخرى تتأثر لغاتها الأم بصعوبات نطقية، خاصة مع وجود الفرنسية والإنجليزية كلغات ثانية".
18 ديسمبر 2024, 19:52 GMT
وبين وسيم، أن "تطور تعليم اللغة الروسية في الجزائر شهد تقدّمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم وجود مركز ثقافي روسي رسمي في البلاد كما هو الحال في مصر". وأشار إلى "استقبال الجامعات الجزائرية لوفود روسية متخصصة وافتتاح عدة أركان روسية في جامعات مثل قسنطينة 3 وبيسكرة، إضافة إلى وجود أكثر من 15 أستاذًا روسيًا لتدريس اللغة"، لافتًا إلى أن "اللغة الروسية قد تصبح في المستقبل اللغة الثالثة في الجامعات الجزائرية بعد العربية والإنجليزية، محل الفرنسية".
وختم وسيم حديثه: "بذل فريقي قصارى جهده رغم تغيّر مواعيد المسابقات وتأثير ذلك على الفرق الأخرى"، مشيرًا إلى أن "المشاركين حاولوا الالتزام بالمواعيد وأدوا بشكل متميز، ما مكّنهم من الوصول إلى مراحل متقدمة في المسابقة العالمية".
بدورها، قالت مدربة اللغة روسية من مصر، الأستاذة ياسمين حنفي لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لي، وبحكم شغفي بالتدريس، أرى كثيرًا أشخاصًا يواجهون صعوبات في تعلّم اللغة رغم بساطتها ومتعتها"، وأضافت: "مساعدتهم على فهمها وتطوير مستواهم يعد أمرًا مهمًا ويمنحني شعورًا كبيرًا بالإنجاز، فتمكين الآخرين من التقدم في مهاراتهم اللغوية شرف حقيقي ورسالة أعتز بها".
وحول شروط الانضمام للفريق، وعدد الأفراد، والسبب وراء تسميته "موزايكا"، أوضحت حنفي، أنه "من شروط المشاركة أن يضم الفريق خمسة أعضاء يمتلكون معرفة كافية باللغة الموسيقية"، مشيرة إلى أن الفريق أظهر حماسًا كبيرًا طوال فترة التدريب وخلال الاختبارات، وهو ما اعتبرته ميزة مهمة تقدرها بشدة، خاصة مع الإضافة التي منحنها بشخصياتهم للفريق".
وأكدت أن "جميع أعضاء الفريق من الفتيات ومن مصر، وأن المشاركة كانت متاحة للجميع دون اشتراط نوع معين"، مشددة على أن "هذا النوع من التجارب يسهم في تعزيز التفاهم بين أعضاء الفريق، باعتباره قيمة مهمة تدعم نجاحهم".
وأشارت حنفي إلى أن "وجود فروق فردية بين المتعلمين أمر طبيعي، فشرح الدروس كان يعتمد على مستوى موحّد، بينما خُصصت التدريبات والمتابعة للاستجابة لاحتياجات كل طالب على حدة"، واضاف: "كانت الإجابات تُرسل بشكل خاص، ما أتاح له تحديد نقاط القوة والضعف والعمل عليها، كما أتاح رفع مستوى المتقدمين وتقديم دعم إضافي لمن يحتاجه، وهو ما ساعد الفريق على التطور بشكل ملحوظ".
24 ديسمبر 2024, 10:26 GMT
وعن أبرز العوائق التي يواجهها المتعلم العربي للغة الروسية، أوضحت حنفي، أن "القواعد في البداية قد تبدو معقدة، لكنها تصبح أسهل مع الوقت"، وتابعت: "غير أن العائق الأكبر، هو الخوف من التحدث، فالكثير من الطلاب يمتلكون معرفة جيدة بالقواعد وبناء الجمل، لكنهم يترددون في استخدام اللغة شفهيًا. وتجاوز هذا الخوف، حتى عبر محاولات بسيطة، يعد خطوة أساسية تمكن المتعلم من التواصل بثقة، وهي مشكلة شائعة في تعلّم أي لغة جديدة، لا الروسية فقط".
وأوضحت حنفي أن "الثقافة الروسية والمصرية غنية ومتشابهة في الكثير من القيم مثل الكرم وحب الناس"، مشيرة إلى أنها "كانت تقارن الأمثال والقصص الشعبية بين البلدين للاستفادة من التشابه الثقافي وتعزيز الفهم".
وأكدت أنه من أهم صفات المدرب "الصبر والشغف، مع الإيمان بقدرات الآخرين ومنحهم الثقة"، مشيرة إلى أن "هذا النهج يمكّن المتدربين من تحقيق المعاني المرجوة واستثمار إمكانياتهم بشكل فعال".
وأكدت حنفي، أن "مستقبل اللغة الروسية في مصر واعد"، مشيرة إلى "توسع برامجها من جامعة عين شمس لتشمل عدة جامعات مثل الغردقة، مع زيادة الاهتمام بها بشكل واضح"، معتبرة أن "تعلم الروسية أصبح أمرًا أساسيًا بالنسبة للطلاب المهتمين باللغات".
وأعربت حنفي في نهاية حديثها عن إعجابها بالطالبات العربيات اللواتي يدرسن اللغة الروسية، واصفة اللغة بأنها "جميلة وممتعة وغنية"، مشيدة "بجهود الفريق وأدائهم المتميز"، ومتمنية لهم "دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية".