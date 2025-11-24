https://sarabic.ae/20251124/هل-تنقذ-قرارات-التقشف-التي-اتخذتها-الحكومة-اليمنية-اقتصاد-البلاد-من-الانهيار؟-1107454848.html

هل تنقذ قرارات "التقشف" التي اتخذتها الحكومة اليمنية اقتصاد البلاد من الانهيار؟

هل تنقذ قرارات "التقشف" التي اتخذتها الحكومة اليمنية اقتصاد البلاد من الانهيار؟

دأبت الحكومة اليمنية في الأسابيع أو الأشهر الأخيرة على اتخاذ عدة قرارات اقتصادية إصلاحية بعد تدهور الأوضاع في البلاد بصورة كارثية ودخولها في مرحلة الخطر أو...

هل تنجح إجراءات التقشف الحكومية في تصحيح وضع الاقتصاد اليمني الذي وصل إلى أخطر مراحله.. أم أنها غير كافية وتحتاج إلى قرارات أخرى وإجراءات أشد قسوة لتجاوز تلك المرحلة؟بداية، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، أن هناك حالة غضب عارم بالشارع اليمني وحالة من التدهور والسوء في الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية وغيرها، كما أن هناك انقطاع للرواتب وغليان في الشارع، فقد تزايدت معدلات الفقر والطبقة الوسطى اندثرت، الإحصائيات تقول إن ثمانين بالمئة من اليمنيين بالداخل تحت خط الفقر.غضب شعبيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك غضب سياسي وتردي في الجانب الأمني، كل ما سبق جعل الحكومة تحاول امتصاص هذا الغضب وتوفر بعض الإجراءات (التقشف) لتوفير السيولة من أجل تحسين بعض الخدمات، حيث أن الإجراءات الاقتصادية بدأت بتحسين وضع العملة وتحسين وضع البنك المركزي اليمني الذي تعافى قليلا وتحسن وضع العملة بنسبة 70 بالمئة عما كانت عليه قبل عام من الآن".وتابع الشميري: "تحاول الحكومة التغلب على شح الموارد بعد توقف صادرات النفط نتيجة لأفعال الحوثيين (أنصار الله) وأصبحت الحكومة تعتمد على مساعدات دول الخليج والتحالف العربي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اضطرارية لجأت إليها الحكومة بعد أن كشف الإعلام النقاب عن العديد من ملفات الفساد في العديد من الدوائر الخدمية في البلاد في ظل الحرب وشح الموارد".وأشار الشميري، إلى أن "قرارات التقشف إجبارية بعد صوت الشارع الغاضب من المسؤولين الذين يحكمون البلاد وهم خارج البلاد ويتقاضون الآلاف من الدولارات بينما الموظفين منقطعة عنهم رواتبهم، هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لإحداث تغيير جذري في الوضع الحالي إن لم يكن هناك مؤتمر دولي عبر المانحين أو الدعم الخليجي عبر دول الجوار لتحسين وضع الحكومة التي تترنح وربما تصل إلى مرحلة خطيرة إذا ما ظل الوضع على هذا الحال".البذخ والإسرافمن جانبه، يقول المحلل الاقتصادي اليمني، مازن النوبي، إن "إعلان حالة التقشف للحكومة اليمنية، تبرز مفارقة عميقة بين إعلان رئيس الحكومة، بن بريك، عن خطة تقشف وبين قناعات المسؤولين أنفسهم الذين يعيشون، بحسب قناعتهم الذاتية، حالة تقشف فعلية حتى قبل الإعلان الرسمي عنها، إنهم مقتنعون بأن حركتهم، سفرهم، ونفقاتهم الشخصية والرسمية تتم بالحد الأدنى الضروري لتسيير أمور الدولة ودوائرها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من وجهة نظر المسؤولين لا يوجد أي شكل من أشكال البذخ والإسراف في نثرياتهم أو امتيازاتهم، إن هذه القناعة ليست مجرد تبرير، بل هي انعكاس لـوهم الذات الذي يتشكل عادةً في بيئة الحكم، حيث تتداخل الضرورة الرسمية مع الامتياز الشخصي".وتابع النوبي، أن "هناك الكثير من الأشياء يرون أنها من صميم العمل، حيث يبرر السفر بأنه ضروري للاجتماعات الدولية أو الإقليمية الحاسمة، كما أن اللبس يعد جزء من متطلبات "البروتوكول" وهيبة الدولة، هذا بجانب الإقامة والضيافة والتي يرون أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من فن التفاوض الدبلوماسي، هذا الإحساس الداخلي بأنهم يمارسون التقشف، يطرح سؤالاً جوهرياً كيف يمكن لرئيس الوزراء تنفيذ تقشف "أكثر" من هذا، عندما يرى المسؤول أن كل ما يفعله هو ضرورة قصوى، فإن أي دعوة لتقليص إضافي ستُقابل بمقاومة داخلية على اعتبار أنها "إعاقة" لعمل الدولة لا ترشيد نفقاتها".وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن "هناك تداعيات لعدم صرف المرتبات والإجراءات الحكومية، حيث مع تأخر المرتبات وارتفاع الأسعار المستمر، تتفاقم معاناة المواطنين، ما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى وتوسع دائرة الفقر، علاوة على أن هذه الإجراءات تزعزع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة، خاصة عندما يُنظر إليها على أنها تضحي بمصدر عيش المواطنين اليومي".الاقتصاد والسياسةوأوضح النوبي، أن تلك الإجراءات أو هذه "الإصلاحات" زادت من معاناة المواطنين بشكل يفوق ما كانوا عليه قبل تطبيقها، مما يُبطل عملياً أي إدعاء بـ"إنجاح" الخطة، لأن نجاح أي خطة اقتصادية يُقاس في نهاية المطاف بمدى تحسينها للظروف المعيشية لعامة الناس.وأضاف: "إن القراءة الأكثر واقعية للأزمة تتجاوز مجرد سوء الإدارة المالية أو الفساد الداخلي، إن ما يحدث، في جوهره، هو صراع سياسي دولي وإقليمي تُستخدم فيه الأداة الاقتصادية للتضييق على الناس كوسيلة للضغط".وأكد النوبي، أن هذا الصراع يستخدم الملف الاقتصادي ورقةً رابحة لفرض حلول سياسية لم يرضَ بها بعض الأطراف في الحكومة أو القوى المحلية، فيمكن للقوى الخارجية والجهات الإقليمية المانحة أن تبقي على حالة من عدم الاستقرار المالي من خلال تجميد الدعم، أو المماطلة في إيداع الودائع، أو التحكم في تدفق الموارد النقدية، مما يخلق وضعاً اقتصادياً خانقاً يُجبر الأطراف السياسية على القبول بترتيبات أو تسويات لا ترغب فيها.في الختام، يقول النوبي: "تبقى الأزمة الاقتصادية للحكومة في مفترق طرق خطير، بين وهم المسؤولين بأنهم يمارسون التقشف بالفعل، والمعاناة الحقيقية للمواطن الذي يدفع ثمن صراعات النفوذ الإقليمية والدولية، إن استمرار تدهور الظروف المعيشية لن يؤدي إلا إلى تعميق الشرخ بين الشعب وحكومته، ويهدد بانهيار كامل للنسيج الاجتماعي والاقتصادي، في انتظار تسوية سياسية تُنهي هذا التضييق الممنهج".ضغوط إقليميةبدوره، يقول القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، عبدالعزيز قاسم: "في الحقيقة الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن عزمها على اتخاذها فيما يتعلق بعملية التقشف، منها ما يتعلق بمنع السفر للخارج وتكاليفها الباهظة، نعتقد أن هذه الإجراءات والخطوات المزمع اتخاذها هي في الأساس استجابة لضغوط إقليمية ودولية وليست نابعة عن حرص وطني لدى الحكومات المتعاقبة لإدارة البلاد منذ قبل وبعد الحرب 2015".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "القرارات هي استجابة لضغوط إقليمية ودولية وفقا والتقارير التي رصدتها منظمات دولية مختصة بجوانب الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك غسيل الأموال وهي معنية بشكل خاص ومركز في البلدان المضطربة او التي تشهد حروبا وغير مستقرة، وتشكل فيها الحروب بيئة خصبة للفساد وأعمال العنف والجرائم المنظمة الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات والأسلحة وتجارة البشر وغيرها".وتابع قاسم: "جوانب الفساد تشكل عبئا كبيرا على دور الأمم المتحدة في إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدولي، خاصة واليمن يقع على أهم الممرات الدولية، فضلا عن شروط دول التحالف الداعمة والراعية للملف اليمني ومعناه بدرجة أساسية في إنهاء الحرب باليمن باعتبارها تدخلت بالحرب".وقال القيادي الجنوبي: "في الحقيقة هذه الإجراءات كان يجب أن تتخذها الحكومة سابقا رغم المطالبات والمناشدات الشعبية، وكثيرا من القوى الوطنية عن ضرورة الإصلاحات واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الفساد الإداري والمالي والفاسدين وتقديم الرؤي الاستراتيجية، لكنها لم تجد آذانا صاغية لدى تلك الحكومات المتعاقبة".الفرصة الأخيرةوحول توقيت قرارات التقشف الحكومية، يقول قاسم: "لماذا جاءت تلك القرارات الآن وهذا سؤالا يفرض نفسه على الواقع، وقد سبق الحديث عن هذه الحكومة وعدم امتلاكها القرار ولا الرؤية والنوايا الجادة لمعالجة التدهور في شتى مناحي الحياة، و الإعلان عن عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة في هذه المرحلة، هو دليل قاطع أنها لم تكن تملك القرار من جهة وأخرى تتعلق بالحل السياسي الذي تربطه دول التحالف بإصلاح الأوضاع، وهو أمر جعل الحكومات تتمادى وتستغل الظروف لتحقيق مزيد من المكاسب الخاصة بها".ولفت قاسم، إلى أنه "إن لم تتم الإصلاحات في مناطق الشرعية تصبح السعودية غير قادرة على الإيفاء بالتعهدات والالتزامات قبل دخول التسوية، أو ما تم الاتفاق عليه بين السعودية والحوثيين حيز التنفيذ، الأمر الذي يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة ومعالجة الاوضاع، وما لم تستطع فإن هذه الحكومة تعد منتهية وسيتم تجاوزها واتخاذ تدابير أخرى، الإجراءات هي في الواقع استجابة للسعودية التي سترفع يدها اذا لم تتخذ تلك القرارات".القرار الحكوميأعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، أمس الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتفاقم بينما يهدد الجوع ملايين اليمنيين.وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً.وأوضح بن بريك أن "التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره"، مشيراً إلى أن السفر الخارجي "سيُقلّص إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة".وأضاف: "نحن ندرك أن الشعب يراقبنا والتاريخ يسجل… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء. سنقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالعمل لا بالإنكار".وتواجه الحكومة اليمنية، والتي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة "أنصار الله"، أزمة مالية خانقة تعيق تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، وسط انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة.وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات "أنصار الله" على موانئ التصدير جنوبي البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى تدمير الاقتصاد، بينما يعتمد نحو 80% من السكان ـ البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة ـ على المساعدات الإنسانية، في ظل تزايد معدلات الجوع في أنحاء البلاد.

