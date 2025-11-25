https://sarabic.ae/20251125/تحالف-تأسيس-السوداني-نلتزم-بالهدنة-الإنسانية-المعلنة-والجيش-هو-من-يخرق-وقف-إطلاق-النار-1107483601.html

تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار

تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد قياديون في تحالف "تأسيس" السوداني، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، أن التحالف وافق منذ اللحظة الأولى على الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار بالبلاد، ومن دون... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T15:08+0000

2025-11-25T15:08+0000

2025-11-25T15:08+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

بنغازي - سبوتنيك . وأشار القياديون إلى أن الجيش السوداني هو الجهة التي خرقت الاتفاقات السابقة وعرقلت جهود التفاوض، حسب قولهم.وقال الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي، علاء الدين نقد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول مدى التزام "الدعم السريع" بوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه: "نعم هذا ما تم الإعلان عنه منذ أن تم اقتراح الهدنة من قبل الرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بل إننا رحبنا ببيان الرباعية في أيلول/سبتمبر قبل أي تنظيم أو تجمع سياسي آخر وهذه ليست المرة الأولى".وأوضح أنه "بل ظلت قوات الدعم السريع وهي إحدى مكونات تحالف تأسيس تقبل بالتفاوض وتذهب إلى جميع منابر التفاوض مبدية حسن النية في حين يخرب منابر التفاوض جيش الحركة الإسلامية (الجيش السوداني)".وشدد علاء الدين نقد على أنه "نحن منفتحون على التفاوض وأعلنا ذلك في الميثاق السياسي لتحالف تأسيس والدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025، وحتى في جولات التفاوض السابقة كان الدعم السريع هو الذي يتحدث عن ابتداء العملية السياسية مباشرة بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار بينما يرفض الجيش ذلك".وأضاف الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي: "نحن نتحدث عن تأسيس وبناء جيش مهني واحد ذو عقيدة وطنية يحمي الحدود لا علاقة له بالسلطة وهذه هي العلاقة الصحية والطبيعية بين الجيش والدولة والمواطنين في كل الدول الحديثة".من جانبه، رأى رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، عضو في الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس" حسب النبي محمود، أن "التحالف ظل الأكثر التزاما بالمبادرات الدولية، وأنه مستعد لتنفيذ الهدنة ميدانيا فورا"، مؤكدا أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدائيات والدخول مباشرة في عملية سياسية تؤسس لجيش مهني وطني خال من الأدلجة".وقال محمود، في تصريحات لـ"سوتنيك": "أود أن أذكر بأن قوات الدعم السريع، ونحن في تحالف تأسيس، قد وافقنا فورا وبدون قيد أو شرط على الهدنة الإنسانية، هذا الموقف نابع من قناعتنا بأننا رجال سلام ونضع مصلحة السودان والمواطنين نصب أعيننا، فدموع أطفالنا غالية".وأكد أنه "لكن ما حدث هو أن الميليشيات الإسلامية المتغلغلة في القوات المسلحة السودانية هي التي هاجمت قوات تحالفنا بعد إعلان الموافقة، ولم يكن أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا".وتابع أنه: "يشهد المجتمع الدولي بأننا شاركنا بجدية في كل المنابر والمفاوضات سعيا لوقف إراقة الدماء، لكن للأسف، في كل مرة، ينقض الجيش السوداني الذي لا يملك قراره العهود والاتفاقيات، أذكر على سبيل المثال نقضهم للاتفاق الذي وقعه عضو مجلس السيادة نائب القائد العام [شمس الدين كباشي] في المنامة".وحول مستقبل المفاوضات والعملية السياسية، شدد محمود على أن "مستقبل المفاوضات يجب أن يقوم على أساس إرادة سودانية خالصة، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، أما بالنسبة لترتيبات الحكم ومستقبل السودان، فإن رؤيتنا واضحة يجب أن يكون الحكم المستقبلي ديمقراطيا، مدنيا، علمانيا، وخاليا تماما من الأدلجة الإسلامية".وتابع "فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للعلاقة مع الجيش، فإننا نسعى لإنشاء جيش مهني، وطني، وغير مؤدلج، على غرار الجيوش في جميع دول العالم المتقدمة، يتطلب ذلك تطهير الجيش من العناصر الإسلامية وإعادة تأسيس جيش وطني جديد ضمن إطار وطني شامل".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251115/تحالف-تأسيس-السوداني-يتهم-مجلس-حقوق-الإنسان-بالاستناد-إلى-معلومات-مضللة-حول-الفاشر-1107144789.html

https://sarabic.ae/20251023/قيادي-في-تحالف-تأسيس-السوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الرسائل-والتحذيرات-في-خطاب-حميدتي-الأخير-1106328095.html

https://sarabic.ae/20251105/تحالف-تأسيس-السوداني-الإمارات-تلعب-دورا-إيجابيا-في-إدخال-المساعدات-للفاشر-ووقف-الحرب-1106766705.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار