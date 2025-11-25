تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/تحالف-تأسيس-السوداني-نلتزم-بالهدنة-الإنسانية-المعلنة-والجيش-هو-من-يخرق-وقف-إطلاق-النار-1107483601.html
تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار
تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد قياديون في تحالف "تأسيس" السوداني، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، أن التحالف وافق منذ اللحظة الأولى على الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار بالبلاد، ومن دون... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T15:08+0000
2025-11-25T15:08+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
بنغازي - سبوتنيك . وأشار القياديون إلى أن الجيش السوداني هو الجهة التي خرقت الاتفاقات السابقة وعرقلت جهود التفاوض، حسب قولهم.وقال الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي، علاء الدين نقد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول مدى التزام "الدعم السريع" بوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه: "نعم هذا ما تم الإعلان عنه منذ أن تم اقتراح الهدنة من قبل الرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بل إننا رحبنا ببيان الرباعية في أيلول/سبتمبر قبل أي تنظيم أو تجمع سياسي آخر وهذه ليست المرة الأولى".وأوضح أنه "بل ظلت قوات الدعم السريع وهي إحدى مكونات تحالف تأسيس تقبل بالتفاوض وتذهب إلى جميع منابر التفاوض مبدية حسن النية في حين يخرب منابر التفاوض جيش الحركة الإسلامية (الجيش السوداني)".وشدد علاء الدين نقد على أنه "نحن منفتحون على التفاوض وأعلنا ذلك في الميثاق السياسي لتحالف تأسيس والدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025، وحتى في جولات التفاوض السابقة كان الدعم السريع هو الذي يتحدث عن ابتداء العملية السياسية مباشرة بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار بينما يرفض الجيش ذلك".وأضاف الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي: "نحن نتحدث عن تأسيس وبناء جيش مهني واحد ذو عقيدة وطنية يحمي الحدود لا علاقة له بالسلطة وهذه هي العلاقة الصحية والطبيعية بين الجيش والدولة والمواطنين في كل الدول الحديثة".من جانبه، رأى رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، عضو في الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس" حسب النبي محمود، أن "التحالف ظل الأكثر التزاما بالمبادرات الدولية، وأنه مستعد لتنفيذ الهدنة ميدانيا فورا"، مؤكدا أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدائيات والدخول مباشرة في عملية سياسية تؤسس لجيش مهني وطني خال من الأدلجة".وقال محمود، في تصريحات لـ"سوتنيك": "أود أن أذكر بأن قوات الدعم السريع، ونحن في تحالف تأسيس، قد وافقنا فورا وبدون قيد أو شرط على الهدنة الإنسانية، هذا الموقف نابع من قناعتنا بأننا رجال سلام ونضع مصلحة السودان والمواطنين نصب أعيننا، فدموع أطفالنا غالية".وأكد أنه "لكن ما حدث هو أن الميليشيات الإسلامية المتغلغلة في القوات المسلحة السودانية هي التي هاجمت قوات تحالفنا بعد إعلان الموافقة، ولم يكن أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا".وتابع أنه: "يشهد المجتمع الدولي بأننا شاركنا بجدية في كل المنابر والمفاوضات سعيا لوقف إراقة الدماء، لكن للأسف، في كل مرة، ينقض الجيش السوداني الذي لا يملك قراره العهود والاتفاقيات، أذكر على سبيل المثال نقضهم للاتفاق الذي وقعه عضو مجلس السيادة نائب القائد العام [شمس الدين كباشي] في المنامة".وحول مستقبل المفاوضات والعملية السياسية، شدد محمود على أن "مستقبل المفاوضات يجب أن يقوم على أساس إرادة سودانية خالصة، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، أما بالنسبة لترتيبات الحكم ومستقبل السودان، فإن رؤيتنا واضحة يجب أن يكون الحكم المستقبلي ديمقراطيا، مدنيا، علمانيا، وخاليا تماما من الأدلجة الإسلامية".وتابع "فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للعلاقة مع الجيش، فإننا نسعى لإنشاء جيش مهني، وطني، وغير مؤدلج، على غرار الجيوش في جميع دول العالم المتقدمة، يتطلب ذلك تطهير الجيش من العناصر الإسلامية وإعادة تأسيس جيش وطني جديد ضمن إطار وطني شامل".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251115/تحالف-تأسيس-السوداني-يتهم-مجلس-حقوق-الإنسان-بالاستناد-إلى-معلومات-مضللة-حول-الفاشر-1107144789.html
https://sarabic.ae/20251023/قيادي-في-تحالف-تأسيس-السوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الرسائل-والتحذيرات-في-خطاب-حميدتي-الأخير-1106328095.html
https://sarabic.ae/20251105/تحالف-تأسيس-السوداني-الإمارات-تلعب-دورا-إيجابيا-في-إدخال-المساعدات-للفاشر-ووقف-الحرب-1106766705.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

تحالف "تأسيس" السوداني: نلتزم بالهدنة الإنسانية المعلنة والجيش هو من يخرق وقف إطلاق النار

15:08 GMT 25.11.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أكد قياديون في تحالف "تأسيس" السوداني، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، أن التحالف وافق منذ اللحظة الأولى على الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار بالبلاد، ومن دون شروط استجابة للمقترح الأممي–الإقليمي.
بنغازي - سبوتنيك . وأشار القياديون إلى أن الجيش السوداني هو الجهة التي خرقت الاتفاقات السابقة وعرقلت جهود التفاوض، حسب قولهم.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
تحالف "تأسيس" السوداني يتهم مجلس حقوق الإنسان بالاستناد إلى معلومات "مضللة" حول الفاشر
15 نوفمبر, 19:07 GMT
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي، علاء الدين نقد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول مدى التزام "الدعم السريع" بوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه: "نعم هذا ما تم الإعلان عنه منذ أن تم اقتراح الهدنة من قبل الرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بل إننا رحبنا ببيان الرباعية في أيلول/سبتمبر قبل أي تنظيم أو تجمع سياسي آخر وهذه ليست المرة الأولى".
وأوضح أنه "بل ظلت قوات الدعم السريع وهي إحدى مكونات تحالف تأسيس تقبل بالتفاوض وتذهب إلى جميع منابر التفاوض مبدية حسن النية في حين يخرب منابر التفاوض جيش الحركة الإسلامية (الجيش السوداني)".
وشدد علاء الدين نقد على أنه "نحن منفتحون على التفاوض وأعلنا ذلك في الميثاق السياسي لتحالف تأسيس والدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025، وحتى في جولات التفاوض السابقة كان الدعم السريع هو الذي يتحدث عن ابتداء العملية السياسية مباشرة بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار بينما يرفض الجيش ذلك".
وأضاف الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي: "نحن نتحدث عن تأسيس وبناء جيش مهني واحد ذو عقيدة وطنية يحمي الحدود لا علاقة له بالسلطة وهذه هي العلاقة الصحية والطبيعية بين الجيش والدولة والمواطنين في كل الدول الحديثة".
من جانبه، رأى رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، عضو في الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس" حسب النبي محمود، أن "التحالف ظل الأكثر التزاما بالمبادرات الدولية، وأنه مستعد لتنفيذ الهدنة ميدانيا فورا"، مؤكدا أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدائيات والدخول مباشرة في عملية سياسية تؤسس لجيش مهني وطني خال من الأدلجة".
القيادي في التحالف السودانيتأسيس، خالد محيي الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
قيادي في تحالف "تأسيس" السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الرسائل والتحذيرات في خطاب "حميدتي" الأخير
23 أكتوبر, 17:15 GMT
وقال محمود، في تصريحات لـ"سوتنيك": "أود أن أذكر بأن قوات الدعم السريع، ونحن في تحالف تأسيس، قد وافقنا فورا وبدون قيد أو شرط على الهدنة الإنسانية، هذا الموقف نابع من قناعتنا بأننا رجال سلام ونضع مصلحة السودان والمواطنين نصب أعيننا، فدموع أطفالنا غالية".
وأكد أنه "لكن ما حدث هو أن الميليشيات الإسلامية المتغلغلة في القوات المسلحة السودانية هي التي هاجمت قوات تحالفنا بعد إعلان الموافقة، ولم يكن أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا".
وتابع أنه: "يشهد المجتمع الدولي بأننا شاركنا بجدية في كل المنابر والمفاوضات سعيا لوقف إراقة الدماء، لكن للأسف، في كل مرة، ينقض الجيش السوداني الذي لا يملك قراره العهود والاتفاقيات، أذكر على سبيل المثال نقضهم للاتفاق الذي وقعه عضو مجلس السيادة نائب القائد العام [شمس الدين كباشي] في المنامة".
وحول مستقبل المفاوضات والعملية السياسية، شدد محمود على أن "مستقبل المفاوضات يجب أن يقوم على أساس إرادة سودانية خالصة، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، أما بالنسبة لترتيبات الحكم ومستقبل السودان، فإن رؤيتنا واضحة يجب أن يكون الحكم المستقبلي ديمقراطيا، مدنيا، علمانيا، وخاليا تماما من الأدلجة الإسلامية".
وتابع "فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للعلاقة مع الجيش، فإننا نسعى لإنشاء جيش مهني، وطني، وغير مؤدلج، على غرار الجيوش في جميع دول العالم المتقدمة، يتطلب ذلك تطهير الجيش من العناصر الإسلامية وإعادة تأسيس جيش وطني جديد ضمن إطار وطني شامل".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
تحالف "تأسيس" السوداني: الإمارات تلعب دورا إيجابيا في إدخال المساعدات للفاشر ووقف الحرب
5 نوفمبر, 14:33 GMT
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала