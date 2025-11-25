https://sarabic.ae/20251125/علماء-روس-يرصدون-إشارات-مقلقة-من-البرمائيات-حول-انتظام-الربيع-الكاذب-1107474645.html

علماء روس يرصدون إشارات مقلقة من البرمائيات حول انتظام "الربيع الكاذب"

علماء روس يرصدون إشارات مقلقة من البرمائيات حول انتظام "الربيع الكاذب"

على مدار السنوات الخمس الماضية، بدأت أنواع البرمائيات العديمة الريش الشائعة في روسيا بالاستيقاظ والهجرة للتكاثر قبل 20 يومًا من المعتاد، وفقًا لباحثين في جامعة...

وبيّنت الدراسات أن توقيت هذا الاستيقاظ كان مستقرًا نسبيًا قبل بداية الاحتباس الحراري، ولكن بين عامي 1960 و2020، تغير موعده خمسة أيام أبكر من المعتاد. ومنذ عام 2021، يلاحظ بانتظام ما يسمى بالربيع الكاذب، ما يوقظ البرمائيات من سباتها قبل المعتاد، ونشرت نتائج الدراسات في مجلة "منطقة الفولغا البيئية" (Povolzhskiy Journal of Ecology).وأوضح الأستاذ المشارك في قسم مورفولوجيا الحيوان والبيئة في جامعة ساراتوف الحكومية، ميخائيل يرموخين، أن "الاحترار المفاجئ أدى إلى تغيير كبير في موسم تكاثر نوعين شائعين من البرمائيات - الضفدع الناري البطن" بومبينا بومبينا"، وضفدع المستنقعات "بيلوفيلاكس ريديبوندوس" في المسطحات المائية المعتدلة النموذجية في بحيرات السهول الفيضية في وادي نهر "ميدفيديتسا"، في حين كانت البرمائيات تبدأ بالتكاثر قبل خمسة أيام، فقد زاد هذا المعدل بمقدار 20 يومًا أخرى خلال السنوات الخمس الماضية".وأردف يرموخين: "يمكن أن تؤدي الينابيع الكاذبة المتكررة إلى انخفاض حاد في أعداد البرمائيات، ما يؤدي إلى انخفاض التنوع الجيني، وبالتالي انخفاض مقاومتها للأمراض والعوامل الضارة الأخرى".وتابع: "كما يمكن أن يكون لانخفاض أعداد البرمائيات بسبب التغيرات المناخية تأثير سلبي غير مباشر على صحة الغابات والأراضي الزراعية، حيث تنظم العديد من أنواع البرمائيات أعداد الحشرات، بما في ذلك الآفات الزراعية والحرجية، من خلال الحد من تفشيها".وأشار إلى أن أنواعا عديدة من الحيوانات المفترسة الأرضية تتغذى على البرمائيات، وتعتمد كمية ونوعية النسل، وكذلك جهاز المناعة لدى هذه الحيوانات، على كمية البرمائيات في نظامها الغذائي، فإذا شحّ هذا الغذاء، ستنخفض أعداد العديد من حيوانات الصيد".وأضاف يرموخين: "ينصح باتخاذ تدابير خاصة لحماية مجموعات البرمائيات. على سبيل المثال، يمكن لعلماء البيئة وخبراء الحفاظ على البيئة إنشاء شبكة من البرك الاصطناعية لتكاثر البرمائيات، بعمق كاف لحماية الشراغيف من انخفاض حرارة الجسم. في حال توقع موجة برد حادة، يمكن إنقاذ البيض، ونقله إلى المختبرات أو المياه الخالية من الجليد، ثم إعادته إلى المياه الطبيعية بعد انحسار موجة البر".حيث رافقت أعداد البرمائيات المهاجرة للتكاثر قياسات لدرجة الحرارة في الماء والتربة ومناطق التكاثر، مبينا أن "هذه المؤشرات لم تتغير باستمرار على مدار السنوات الثلاث الماضية إلا في ربيع عام 2024، عندما حدث التكاثر مبكرًا، ولكن دون توقف البرمائيات "للخمول".

