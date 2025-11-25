https://sarabic.ae/20251125/علماء-روس-يرصدون-إشارات-مقلقة-من-البرمائيات-حول-انتظام-الربيع-الكاذب-1107474645.html
علماء روس يرصدون إشارات مقلقة من البرمائيات حول انتظام "الربيع الكاذب"
علماء روس يرصدون إشارات مقلقة من البرمائيات حول انتظام "الربيع الكاذب"
على مدار السنوات الخمس الماضية، بدأت أنواع البرمائيات العديمة الريش الشائعة في روسيا بالاستيقاظ والهجرة للتكاثر قبل 20 يومًا من المعتاد، وفقًا لباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية.
وبيّنت الدراسات أن توقيت هذا الاستيقاظ كان مستقرًا نسبيًا قبل بداية الاحتباس الحراري، ولكن بين عامي 1960 و2020، تغير موعده خمسة أيام أبكر من المعتاد. ومنذ عام 2021، يلاحظ بانتظام ما يسمى بالربيع الكاذب، ما يوقظ البرمائيات من سباتها قبل المعتاد، ونشرت نتائج الدراسات في مجلة "منطقة الفولغا البيئية" (Povolzhskiy Journal of Ecology).وأوضح الأستاذ المشارك في قسم مورفولوجيا الحيوان والبيئة في جامعة ساراتوف الحكومية، ميخائيل يرموخين، أن "الاحترار المفاجئ أدى إلى تغيير كبير في موسم تكاثر نوعين شائعين من البرمائيات - الضفدع الناري البطن" بومبينا بومبينا"، وضفدع المستنقعات "بيلوفيلاكس ريديبوندوس" في المسطحات المائية المعتدلة النموذجية في بحيرات السهول الفيضية في وادي نهر "ميدفيديتسا"، في حين كانت البرمائيات تبدأ بالتكاثر قبل خمسة أيام، فقد زاد هذا المعدل بمقدار 20 يومًا أخرى خلال السنوات الخمس الماضية".وأردف يرموخين: "يمكن أن تؤدي الينابيع الكاذبة المتكررة إلى انخفاض حاد في أعداد البرمائيات، ما يؤدي إلى انخفاض التنوع الجيني، وبالتالي انخفاض مقاومتها للأمراض والعوامل الضارة الأخرى".وتابع: "كما يمكن أن يكون لانخفاض أعداد البرمائيات بسبب التغيرات المناخية تأثير سلبي غير مباشر على صحة الغابات والأراضي الزراعية، حيث تنظم العديد من أنواع البرمائيات أعداد الحشرات، بما في ذلك الآفات الزراعية والحرجية، من خلال الحد من تفشيها".وأشار إلى أن أنواعا عديدة من الحيوانات المفترسة الأرضية تتغذى على البرمائيات، وتعتمد كمية ونوعية النسل، وكذلك جهاز المناعة لدى هذه الحيوانات، على كمية البرمائيات في نظامها الغذائي، فإذا شحّ هذا الغذاء، ستنخفض أعداد العديد من حيوانات الصيد".وأضاف يرموخين: "ينصح باتخاذ تدابير خاصة لحماية مجموعات البرمائيات. على سبيل المثال، يمكن لعلماء البيئة وخبراء الحفاظ على البيئة إنشاء شبكة من البرك الاصطناعية لتكاثر البرمائيات، بعمق كاف لحماية الشراغيف من انخفاض حرارة الجسم. في حال توقع موجة برد حادة، يمكن إنقاذ البيض، ونقله إلى المختبرات أو المياه الخالية من الجليد، ثم إعادته إلى المياه الطبيعية بعد انحسار موجة البر".حيث رافقت أعداد البرمائيات المهاجرة للتكاثر قياسات لدرجة الحرارة في الماء والتربة ومناطق التكاثر، مبينا أن "هذه المؤشرات لم تتغير باستمرار على مدار السنوات الثلاث الماضية إلا في ربيع عام 2024، عندما حدث التكاثر مبكرًا، ولكن دون توقف البرمائيات "للخمول".
على مدار السنوات الخمس الماضية، بدأت أنواع البرمائيات العديمة الريش الشائعة في روسيا بالاستيقاظ والهجرة للتكاثر قبل 20 يومًا من المعتاد، وفقًا لباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية.
وبيّنت الدراسات أن توقيت هذا الاستيقاظ كان مستقرًا نسبيًا قبل بداية الاحتباس الحراري، ولكن بين عامي 1960 و2020، تغير موعده خمسة أيام أبكر من المعتاد. ومنذ عام 2021، يلاحظ بانتظام ما يسمى بالربيع الكاذب، ما يوقظ البرمائيات من سباتها قبل المعتاد، ونشرت نتائج الدراسات في مجلة "منطقة الفولغا البيئية
" (Povolzhskiy Journal of Ecology).
وأشارت إلى أن الضفادع اللاسعة تهاجر إلى المسطحات المائية عندما ترتفع درجة حرارتها اليومية إلى 8 درجات مئوية في المتوسط. وهناك، تختار شريكًا، وتضع الأنثى بيضًا يفقس ليصبح شراغيفًا بعد أسبوعين، وفقًا لجامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث الحكومية.
وأوضح الأستاذ المشارك في قسم مورفولوجيا الحيوان والبيئة في جامعة ساراتوف الحكومية، ميخائيل يرموخين، أن "الاحترار المفاجئ أدى إلى تغيير كبير في موسم تكاثر نوعين شائعين من البرمائيات
- الضفدع الناري البطن" بومبينا بومبينا"، وضفدع المستنقعات "بيلوفيلاكس ريديبوندوس" في المسطحات المائية المعتدلة النموذجية في بحيرات السهول الفيضية في وادي نهر "ميدفيديتسا"، في حين كانت البرمائيات تبدأ بالتكاثر قبل خمسة أيام، فقد زاد هذا المعدل بمقدار 20 يومًا أخرى خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضاف يرموخين: "يعدّ الربيع الكاذب عاملًا مهمًا في نفوق البرمائيات، تضع هذه البرمائيات بيضها في المياه الضحلة حتى عمق 0.5 متر، فإذا أعقبت موجة دفء قصيرة موجة برد حادة، فقد تموت البيوض بسبب انخفاض حرارة الجسم أو نقص الأكسجين قبل أن تفقس الشراغيف، عندما يتجمد سطح المسطحات المائية الضحلة، يمكن أن ينضب الأكسجين في الماء بسرعة، ما يؤدي إلى نفوق جيل كامل من البرمائيات في ذلك العام".
وأردف يرموخين: "يمكن أن تؤدي الينابيع الكاذبة المتكررة إلى انخفاض حاد في أعداد البرمائيات
، ما يؤدي إلى انخفاض التنوع الجيني، وبالتالي انخفاض مقاومتها للأمراض والعوامل الضارة الأخرى".
وتابع: "كما يمكن أن يكون لانخفاض أعداد البرمائيات بسبب التغيرات المناخية
تأثير سلبي غير مباشر على صحة الغابات والأراضي الزراعية، حيث تنظم العديد من أنواع البرمائيات أعداد الحشرات، بما في ذلك الآفات الزراعية والحرجية، من خلال الحد من تفشيها".
وأوضح يرموخين أن "النظام البيئي الأرضي يكاد يخلو من أي كائنات حية قادرة على إنتاج الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة المعروفة لدى الكثيرين باسم "أوميغا3"، والتي من دونها لا يستطيع أي كائن حي أن يؤدي وظائفه بشكل سليم. تنتج هذه الأحماض الطحالب التي تغذي شراغيف البرمائيات. عند خروجها إلى اليابسة بعد عملية التحول، تنقل البرمائيات هذه المواد النشطة بيولوجيًا من المسطحات المائية إلى النظم البيئية الأرضية داخل أجسامها".
وأشار إلى أن أنواعا عديدة من الحيوانات المفترسة الأرضية تتغذى على البرمائيات، وتعتمد كمية ونوعية النسل، وكذلك جهاز المناعة لدى هذه الحيوانات، على كمية البرمائيات في نظامها الغذائي
، فإذا شحّ هذا الغذاء، ستنخفض أعداد العديد من حيوانات الصيد".
وأضاف يرموخين: "ينصح باتخاذ تدابير خاصة لحماية مجموعات البرمائيات. على سبيل المثال، يمكن لعلماء البيئة وخبراء الحفاظ على البيئة إنشاء شبكة من البرك الاصطناعية لتكاثر البرمائيات، بعمق كاف لحماية الشراغيف من انخفاض حرارة الجسم. في حال توقع موجة برد حادة، يمكن إنقاذ البيض، ونقله إلى المختبرات أو المياه الخالية من الجليد، ثم إعادته إلى المياه الطبيعية بعد انحسار موجة البر".
وأوضح العالم أن "اختيار الخزانات لمراقبة سلوك البرمائيات تم تحديده من خلال نظامها الهيدرولوجي المستقر نسبيا، على الأقل أثناء هجرات التكاثر، وهو أمر ضروري لإجراء البحوث حول نشاط البرمائيات عديمة الذيل".
حيث رافقت أعداد البرمائيات المهاجرة للتكاثر
قياسات لدرجة الحرارة في الماء والتربة ومناطق التكاثر، مبينا أن "هذه المؤشرات لم تتغير باستمرار على مدار السنوات الثلاث الماضية إلا في ربيع عام 2024، عندما حدث التكاثر مبكرًا، ولكن دون توقف البرمائيات "للخمول".