أمساليوم
بث مباشر
أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، موافقتها على صفقة بيع معدات مخصصة للمروحيات مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار تعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وتأتي هذه الصفقة عقب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي وقّعها الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، وعقده مباحثات في البيت الأبيض.وتُمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية في دعم جهود الرياض لتطوير الصناعات العسكرية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، عبر تطبيق بنود التعاون المشترك الواردة في الاتفاق الدفاعي بين البلدين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".جاء الإعلان خلال منتدى "الاستثمار الأمريكي- السعودي"، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة، بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات، التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، خلال الأشهر الأخيرة، زخمًا متجددًا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.وفي الوقت ذاته، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html
https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يعلن-تصنيف-السعودية-حليفا-رئيسيا-من-خارج-حلف-الناتو-1107265317.html
https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html
13:17 GMT 02.12.2025
تدريبات جنود الجيش السعودي
تدريبات جنود الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، موافقتها على صفقة بيع معدات مخصصة للمروحيات مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي مع أحد أهم حلفاء واشنطن من خارج حلف الناتو، على حد قولها.
وتأتي هذه الصفقة عقب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي وقّعها الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، وعقده مباحثات في البيت الأبيض.
وتُمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية في دعم جهود الرياض لتطوير الصناعات العسكرية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، عبر تطبيق بنود التعاون المشترك الواردة في الاتفاق الدفاعي بين البلدين.
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان
19 نوفمبر, 06:52 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".
جاء الإعلان خلال منتدى "الاستثمار الأمريكي- السعودي"، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وخلال كلمته في المنتدى، قال ترامب: "سنبيع السعودية بعضًا من أفضل أنواع المعدات العسكرية، التي صُممت على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الطائرة المقاتلة "إف-47" الأمريكية الجديدة تتميز "بسرعة غير مسبوقة وقدرة على التخفي".

وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة، بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
19 نوفمبر, 01:07 GMT
وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات، التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي".
كما أعرب عن رغبة واشنطن في بناء "مزيد من مصانع الأسلحة"، قائلًا: "الجميع يريد صواريخنا وطائراتنا"، في إشارة إلى الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها
18 نوفمبر, 18:14 GMT
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، خلال الأشهر الأخيرة، زخمًا متجددًا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
وفي الوقت ذاته، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
