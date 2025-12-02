https://sarabic.ae/20251202/أمريكا-توافق-على-صفقة-مبيعات-عسكرية-للسعودية-بقيمة-مليار-دولار-1107725384.html

أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار

أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، موافقتها على صفقة بيع معدات مخصصة للمروحيات مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار تعزيز...

وتأتي هذه الصفقة عقب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي وقّعها الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، وعقده مباحثات في البيت الأبيض.وتُمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية في دعم جهود الرياض لتطوير الصناعات العسكرية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، عبر تطبيق بنود التعاون المشترك الواردة في الاتفاق الدفاعي بين البلدين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".جاء الإعلان خلال منتدى "الاستثمار الأمريكي- السعودي"، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة، بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات، التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، خلال الأشهر الأخيرة، زخمًا متجددًا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.وفي الوقت ذاته، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.

