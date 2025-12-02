https://sarabic.ae/20251202/أمريكا-توافق-على-صفقة-مبيعات-عسكرية-للسعودية-بقيمة-مليار-دولار-1107725384.html
أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار
أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، موافقتها على صفقة بيع معدات مخصصة للمروحيات مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار تعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T13:17+0000
2025-12-02T13:17+0000
2025-12-02T13:17+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/34/1037043461_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d1122e48b9b523e8f83e7c578fe1ca50.jpg
وتأتي هذه الصفقة عقب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي وقّعها الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، وعقده مباحثات في البيت الأبيض.وتُمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية في دعم جهود الرياض لتطوير الصناعات العسكرية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، عبر تطبيق بنود التعاون المشترك الواردة في الاتفاق الدفاعي بين البلدين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".جاء الإعلان خلال منتدى "الاستثمار الأمريكي- السعودي"، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة، بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات، التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، خلال الأشهر الأخيرة، زخمًا متجددًا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.وفي الوقت ذاته، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html
https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يعلن-تصنيف-السعودية-حليفا-رئيسيا-من-خارج-حلف-الناتو-1107265317.html
https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/34/1037043461_113:0:913:600_1920x0_80_0_0_09953a85b68be29f87234265eb11a633.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا توافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة مليار دولار
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، موافقتها على صفقة بيع معدات مخصصة للمروحيات مع المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي مع أحد أهم حلفاء واشنطن من خارج حلف الناتو، على حد قولها.
وتأتي هذه الصفقة عقب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي وقّعها الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، وعقده مباحثات في البيت الأبيض.
وتُمثّل الاتفاقية خطوة رئيسية في دعم جهود الرياض لتطوير الصناعات العسكرية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، عبر تطبيق بنود التعاون المشترك الواردة في الاتفاق الدفاعي بين البلدين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا
للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".
جاء الإعلان خلال منتدى "الاستثمار الأمريكي- السعودي
"، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
وخلال كلمته في المنتدى، قال ترامب: "سنبيع السعودية بعضًا من أفضل أنواع المعدات العسكرية، التي صُممت على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الطائرة المقاتلة "إف-47" الأمريكية الجديدة تتميز "بسرعة غير مسبوقة وقدرة على التخفي".
وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة، بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.
وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات، التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي".
كما أعرب عن رغبة واشنطن
في بناء "مزيد من مصانع الأسلحة"، قائلًا: "الجميع يريد صواريخنا وطائراتنا"، في إشارة إلى الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن، خلال الأشهر الأخيرة، زخمًا متجددًا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة
.
وفي الوقت ذاته، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.