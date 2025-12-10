https://sarabic.ae/20251210/قراصنة-روس-يخترقون-قاعدة-بيانات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1108007475.html
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "إلى جانب البيانات المتعلقة بالنظام ذاته وعملية الاختبار، اكتشفنا معلومات حول قيام القوات المسلحة الأوكرانية، بالدفع المالي مقابل تسليم التطوير الجديد (من نظام بيرانا)، وذلك بالإضافة إلى مؤسسات أوكرانية".ووفقا للمصدر، من بين الجهات التي قامت بشراء نظام "بيرانا"، "الوحدة العسكرية 3027 التابعة للحرس الوطني الأوكراني، والوحدتان 3074 و4718 أي، والوحدة العسكرية 3057 روبيج، واللواء الأوكراني 54، ووحدات وفرق فرعية أخرى.وقدمت مجموعات القراصنة لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحرالأسود.وتعرضت في وقت سابق، ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى.قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية
08:52 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 09:10 GMT 10.12.2025)
صرح ممثل عن مجموعة القراصنة "بيريغيني"، اليوم الأربعاء، بأن قراصنة موالين لروسيا من مجموعتي "بيريغيني" و"كيلنت"، حصلوا على معلومات حول شراء وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، لنظام "بيرانا" المتطور المضاد للطائرات المسيّرة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "إلى جانب البيانات المتعلقة بالنظام ذاته وعملية الاختبار، اكتشفنا معلومات حول قيام القوات المسلحة الأوكرانية
، بالدفع المالي مقابل تسليم التطوير الجديد (من نظام بيرانا)، وذلك بالإضافة إلى مؤسسات أوكرانية".
ووفقا للمصدر، من بين الجهات التي قامت بشراء نظام "بيرانا"، "الوحدة العسكرية 3027 التابعة للحرس الوطني الأوكراني، والوحدتان 3074 و4718 أي، والوحدة العسكرية 3057 روبيج، واللواء الأوكراني 54، ووحدات وفرق فرعية أخرى.
وأشار المصدر إلى أن "أكثر الطلبات شيوعًا تشمل نظام "بيرانا دي إف-إم" المضاد للطائرات المسيرة، القادر على حجب الترددات في ثلاث قنوات، ويبلغ مداه التشويشي 150 مترًا، ويمكن تشغيله على مدار الساعة، مع توقف لمدة 15 دقيقة كل ساعة، ويبلغ سعر الوحدة الواحدة من هذا النظام مليون غريفين (العملة الأوكرانية)".
وفي وقت سابق، اخترق قراصنة موالين لروسيا من مجموعات "بيريغيني" و"كيلنت" و"كيبر سيرب"، قاعدة بيانات لأسماء ورتب وتخصصات البحرية الأوكرانية، التي تشغل زوارق "سي بيبي" المسيرة المتطورة.
وقدمت مجموعات القراصنة لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحرالأسود
.
وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".
وتعرضت في وقت سابق، ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى.