عربي
إعلام إسرائيلي: فشل أمني خطير بعد اختراق قاعدة عسكرية حساسة وسط البلاد
إعلام إسرائيلي: فشل أمني خطير بعد اختراق قاعدة عسكرية حساسة وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن قراصنة نجحوا في اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجيش الإسرائيلي، ونشروا رسومات معمارية وخرائط... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن عملية اختراق ناجحة قامت بها مجموعة من القراصنة وتمكنوا من رسومات معمارية وخرائط وصورا لقاعدة عسكرية وسط إسرائيل، ووصفت بـ"بالغة السرية".فيما أوضحت القناة أن "فشل أمني ذريع" بعد نجاح القراصنة في نشر صور وخرائط "بالغة السرية" من القاعدة العسكرية على موقع "إنستغرام"، وأصبح الاطلاع عليها متاحا أمام الجميع.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن بعض الصور التي تم تسريبها إلى موقع التواصل الاجتماعي، قد تضمنت جانبا من تدريب قادة عسكريين جرى مؤخرا في القاعدة على كيفية مواجهة سيناريوهات أمنية معقدة.وشملت علمية الاختراق نشر صور لمكاتب القادة الإسرائيليين عن مخططات عالية الدقة نسبيا، تضمنت رسومات معمارية للقاعدة، بما في ذلك تفاصيل المباني بما فيها المداخل والمخارج والتصاميم الداخلية.ولفتت القناة إلى أن عملية الاختراق شملت صورا لتدريبات عسكرية شارك خلالها كبار القادة بشأن التدريب على "سيناريوهات متطرفة مختلفة".وشددت على أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بـ"الفشل الاستخباري الأمني" ووصفه بـ"الخطير"، وأنه سيقوم بمراجعة الواقعة والتعامل معها على الفور من قبل الجهات المختصة.ونوهت إلى أنه تمت إحالة القضية الاستخبارية الفاشلة إلى إدارة أمن المعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي لفحص الوضع واتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

إعلام إسرائيلي: فشل أمني خطير بعد اختراق قاعدة عسكرية حساسة وسط البلاد

تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن قراصنة نجحوا في اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجيش الإسرائيلي، ونشروا رسومات معمارية وخرائط وصورا لقاعدة عسكرية وسط إسرائيل.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن عملية اختراق ناجحة قامت بها مجموعة من القراصنة وتمكنوا من رسومات معمارية وخرائط وصورا لقاعدة عسكرية وسط إسرائيل، ووصفت بـ"بالغة السرية".
فيما أوضحت القناة أن "فشل أمني ذريع" بعد نجاح القراصنة في نشر صور وخرائط "بالغة السرية" من القاعدة العسكرية على موقع "إنستغرام"، وأصبح الاطلاع عليها متاحا أمام الجميع.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن بعض الصور التي تم تسريبها إلى موقع التواصل الاجتماعي، قد تضمنت جانبا من تدريب قادة عسكريين جرى مؤخرا في القاعدة على كيفية مواجهة سيناريوهات أمنية معقدة.
وشملت علمية الاختراق نشر صور لمكاتب القادة الإسرائيليين عن مخططات عالية الدقة نسبيا، تضمنت رسومات معمارية للقاعدة، بما في ذلك تفاصيل المباني بما فيها المداخل والمخارج والتصاميم الداخلية.
ولفتت القناة إلى أن عملية الاختراق شملت صورا لتدريبات عسكرية شارك خلالها كبار القادة بشأن التدريب على "سيناريوهات متطرفة مختلفة".
وشددت على أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بـ"الفشل الاستخباري الأمني" ووصفه بـ"الخطير"، وأنه سيقوم بمراجعة الواقعة والتعامل معها على الفور من قبل الجهات المختصة.
ونوهت إلى أنه تمت إحالة القضية الاستخبارية الفاشلة إلى إدارة أمن المعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي لفحص الوضع واتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.
