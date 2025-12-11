https://sarabic.ae/20251211/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-بناء-764-وحدة-استيطانية-بالضفة-محاولة-لإعدام-قيام-الدولة-الفلسطينية-1108062395.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": بناء 764 وحدة استيطانية بالضفة محاولة لإعدام قيام الدولة الفلسطينية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": أن عملية تغيير منهجي طرأت على مسألة توسعة المستوطنات منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية مطلع العام 2023.وأوضح أن في السابق كانت وزارة جيش الاحتلال تضع ضوابط محددة لتقديم المخططات، وكانت تكتفي بعقد أربع جلسات لمجلس التخطيط لتوسعة المستوطنات.وأضاف أنه بعد إزاحة الجيش عن السيطرة على ملف المخططات الهيكلية، أصبح الدفع بمخططات توسعة المستوطنات يتم بشكل شبه أسبوعي للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن هذه المنهجية متواصلة ومستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.وشدد داوود على أن هذه المصادقة الجديدة تضاف إلى سلسلة من القرارات التي تهدف إلى قضم المزيد من أراضي الفلسطينيين، وفرض وقائع جديدة على الأرض.وأوضح أن الهدف الأكبر من وراء هذا المخطط الإسرائيلي التوسعي، هو إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني والعبث بالجغرافيا الفلسطينية.وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشددا على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحمل أبو ردينة نتنياهو وحكومته مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم جميع المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
