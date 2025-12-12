عربي
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك له أهمية سياسية بالغة في سياق الوضع الدولي

12:22 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 12.12.2025)
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
صرّح إيغور كورتشينكو، المحلل العسكري، ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" لوكالة "سبوتنيك"، عن الأهمية الاستراتيجية لتحرير مدينة سيفيرسك من قبل القوات الروسية.
وردا منه على سؤال وجّه له حول رؤيته عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة سيفيرسك، أجاب، قائلا: "يحمل تحرير سيفيرسك أهمية سياسية بالغة في سياق الوضع الدولي المتغير المحيط بخطة ترامب للسلام مع أوكرانيا، ونرى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا يسعوون جاهدين لعرقلة تنفيذ خطة ترامب، الأمر الذي أثار بالفعل رد فعل سلبي من البيت الأبيض".

وأضاف: "في هذه الظروف، يعدّ تأكيد نجاح القوات المسلحة الروسية في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، عاملًا مهما يؤثر على الوضع الدولي".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير سيفيرسك في جمهورية دونيتسك
أمس, 15:59 GMT

وأشار إلى أنه "من الواضح للجميع، أعداء روسيا وحلفائها على حد سواء، أن قواتنا المسلحة تنفذ العمليات العسكرية بنجاح، ومرة ​​أخرى، من منظور سياسي، من المهم للغاية أن الرئيس بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد استمع شخصيا إلى التقارير وقدّم تقييمًا مناسبًا لأعمال القوات الروسية".

وتابع كورتشينكو: "هذا أحد العناصر الحاسمة لتحقيق النصر في المستقبل. لذا، تتمتع القوات المسلحة الروسية اليوم بالمبادرة الاستراتيجية على امتداد خط المواجهة. نحن نتقدم، ونحل المشكلات في كل موقف، وفي مناطق قتال محددة، نؤكد تفوقنا والتزامنا، ومرة ​​أخرى، إذا تعذر إنهاء الصراع بالوسائل الدبلوماسية بسبب مواقف كييف وأوروبا، فسنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة عسكريًا".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك
أمس, 17:25 GMT

وحول تغير الوضع الاستراتيجي في إقليم الدونباس بعد الاستيلاء على سيفيرسك، أوضح: "لقد ذكرت سابقًا أن القتال ما زال قائمًا، وبالتالي، ما زالت هناك عمليات هجومية أخرى، وفي الواقع، ما زالت هناك عمليات هجومية أخرى. ومن الأمور الأخرى أن ظروف هذه العمليات العسكرية ستكون ملائمة أكثر لنا من ذي قبل. لكن ما زال القتال مستمرًا، علينا أن نفهم هذا ونتصوره بوضوح".

وقال كورتشينكو: "يبدو أن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لعقد اتفاق سلام قبل عيد الميلاد، لن يتحقق، بسبب تعنّت أوكرانيا ودعم الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمحاولات إفشال مبادرة ترامب. لذلك، فالقتال قادم لا محالة. إنه مستمر وسيستمر".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية
3 أكتوبر, 09:22 GMT

وفي إجابة منه عن سؤال إذا كان الاستيلاء على مدينة سيفيرسك سيفتح الطريق إلى كراماتورسك وكيف سيؤثر هذا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، قال: "يفتح الطريق، لكن لا بد من خوض معركة. لذلك، وبشكل عام، سيستمر القتال. لقد قلتها بوضوح، لن يتغير شيء. سيتعين علينا أيضًا اقتحام وتحرير تلك التجمعات السكنية والتكتلات، التي حولتهم أوكرانيا، بدعم غربي، إلى نظام دفاعي قوي ومحصن".

وردا منه عمّا إذا كان فتح الطريق إلى كراماتورسك سيجعل مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر عرضة للخطر، أشار إلى أن "القتال ما زال مستمرًا، ولا داعي للابتهاج بأننا سنمضي قدماً الآن، فالمعارك في انتظارنا. المهم هو أن ظروف عملياتنا الهجومية ستكون ملائمة أكثر مما كانت عليه أثناء سيطرة العدو على سيفيرسك".
