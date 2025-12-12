https://sarabic.ae/20251212/خبير-عسكري-تحرير-مدينة-سيفيرسك-له-أهمية-سياسية-بالغة-في-سياق-الوضع-الدولي-1108079149.html

خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك له أهمية سياسية بالغة في سياق الوضع الدولي

خبير عسكري: تحرير مدينة سيفيرسك له أهمية سياسية بالغة في سياق الوضع الدولي

سبوتنيك عربي

صرّح إيغور كورتشينكو، المحلل العسكري، ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" لوكالة "سبوتنيك"، عن الأهمية الاستراتيجية لتحرير مدينة سيفيرسك من قبل القوات الروسية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T12:22+0000

2025-12-12T12:22+0000

2025-12-12T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg

وردا منه على سؤال وجّه له حول رؤيته عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة سيفيرسك، أجاب، قائلا: "يحمل تحرير سيفيرسك أهمية سياسية بالغة في سياق الوضع الدولي المتغير المحيط بخطة ترامب للسلام مع أوكرانيا، ونرى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا يسعوون جاهدين لعرقلة تنفيذ خطة ترامب، الأمر الذي أثار بالفعل رد فعل سلبي من البيت الأبيض".وتابع كورتشينكو: "هذا أحد العناصر الحاسمة لتحقيق النصر في المستقبل. لذا، تتمتع القوات المسلحة الروسية اليوم بالمبادرة الاستراتيجية على امتداد خط المواجهة. نحن نتقدم، ونحل المشكلات في كل موقف، وفي مناطق قتال محددة، نؤكد تفوقنا والتزامنا، ومرة ​​أخرى، إذا تعذر إنهاء الصراع بالوسائل الدبلوماسية بسبب مواقف كييف وأوروبا، فسنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة عسكريًا".وقال كورتشينكو: "يبدو أن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لعقد اتفاق سلام قبل عيد الميلاد، لن يتحقق، بسبب تعنّت أوكرانيا ودعم الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمحاولات إفشال مبادرة ترامب. لذلك، فالقتال قادم لا محالة. إنه مستمر وسيستمر".وردا منه عمّا إذا كان فتح الطريق إلى كراماتورسك سيجعل مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر عرضة للخطر، أشار إلى أن "القتال ما زال مستمرًا، ولا داعي للابتهاج بأننا سنمضي قدماً الآن، فالمعارك في انتظارنا. المهم هو أن ظروف عملياتنا الهجومية ستكون ملائمة أكثر مما كانت عليه أثناء سيطرة العدو على سيفيرسك".

https://sarabic.ae/20251211/بيلاؤوسوف-يهنئ-قيادة-وأفراد-فوج-الدبابات-153-على-تحرير-كوريلوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1108059668.html

https://sarabic.ae/20251211/خبير-عسكري-تحرير-مدينة-سيفيرسك-يفتح-للجيش-الروسي-الطريق-إلى-سلافيانسك-وكراماتورسك-1108061595.html

https://sarabic.ae/20251003/تدمير-مركز-أوكراني-للتحكم-بالمسيرات-قرب-بلدة-سيفيرسك-في-جمهورية-دونيتسك---الدفاع-الروسية-1105570789.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا